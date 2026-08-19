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عمر عبداللہ نے سرینگر کے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا لیا جائزہ
عمر عبداللہ نے چونٹی کول پُل منصوبہ، درگاہ اسپتال، پارمپورہ فلائی اوور اور بمنہ میں ہائی کورٹ کمپلیکس کا دورہ کیا۔
Published : August 19, 2026 at 8:22 PM IST
سرینگر: جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سرینگر شہر کا بدھ کی صبح چھ بجے اس وقت دورہ کیا جب شہر ابھی پوری طرح جاگا بھی نہیں تھا اور سڑکیں ٹریفک اور گہما گہمی سے نسبتاً خالی تھیں۔ عمر کا یہ سرینگر کے مختلف حصوں کا اپنی نوعیت کا پہلا ایسا دورہ تھا، جس میں وزیر اعلیٰ نے کئی اہم منصوبوں اور عوامی مسائل کا موقع پر جاکر جائزہ لیا۔
چونٹی کول پُل
عمر عبداللہ نے بربرشاہ علاقے سے اپنے دورے کا آغاز کیا۔ جہاں انہوں نے 'چونٹی کول' پر زیر تعمیر 130 میٹر لمبے پل کے منصوبے کا جائزہ لیا۔چونٹی کول، ڈل جھیل سے پانی کے اخراج کا ایک راستہ ہے جو مائسومہ علاقے میں جہلم میں داخل ہوتا ہے۔
یہ پل 2010 سے زیر التوا ہے اور اس کی تعمیر پر 32.50 کروڑ روپے خرچ ہونے ہیں۔ پل بننے سے شہر کے تجارتی مرکز سے ڈاؤن ٹاؤن سرینگر تک آمدورفت آسان ہوگی۔ متعلقہ رکن اسمبلی شمیم فردوس نے وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ 2010 میں اس مقام پر متبادل فٹ برج بنانے کے لیے 60 لاکھ روپے منظور کیے گئے تھے، لیکن یہ کام شروع نہیں ہوسکا۔ سال 2010میں عمر عبداللہ این سی- کانگریس مخلوط سرکار کے وزیر اعلیٰ تھے۔
شمیم فردوس نے کہا کہ تنگ پل کی وجہ سے یہاں اکثر ٹریفک جام رہتا ہے۔ طلبہ کو بھی وقت پر پہنچنے کے لیے گھر سے ایک گھنٹہ پہلے نکلنا پڑتا ہے۔
نائب وزیر اعلیٰ اور محکمہ تعمیرات عامہ (روڈز اینڈ بلڈنگز) کے وزیر سریندر چودھری نے افسران کو پل کے منصوبے کے لیے فنڈز کی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت دی۔ دورے کے دوران عمر عبداللہ نے چونٹی کول کی حالت کا بھی مشالدہ کیا۔ یہ آبی راستہ آلودگی اور گھاس پھوس کی وجہ سے بری طرح متاثر ہے۔
بعد ازاں، عمر عبداللہ نے سرینگر کے قدیم بازار کا دورہ کیا اور دریائے جہلم کے کنارے پیدل چل کر علاقے کا جائزہ لیا۔ انہوں نے 15ویں صدی کے تاریخی بڈشاہ ٹومب کا بھی جائزہ لیا۔ عمر عبداللہ نے نئے سرے سے تیار کیے گئے مہاراج گنج بازار میں دریائے جہلم کے کنارے قائم پبلک ہیلتھ سینٹر کا افتتاح بھی کیا۔
حضرت بل اسپتال کا جائزہ
وزیر اعلیٰ نے حضرت بل علاقے میں سب ضلع اسپتال کے زیر تعمیر منصوبے کا بھی جائزہ لیا۔ یہ اسپتال ڈل جھیل کے کیچمنٹ علاقے میں آتا ہے۔ اور جموں و کشمیر حکومت نے سرینگر ماسٹر پلان 2035 کے تحت اسپتال کے لیے "بفر زون" سے متعلق تعمیراتی پابندیوں میں نرمی کی ہے۔
گورنمنٹ میڈیکل کالج سرینگر کی پرنسپل ڈاکٹر عفت حسن شاہ نے عمر عبداللہ کو بتایا کہ نیا اسپتال مکمل ہونے کے بعد موجودہ عمارت کو ہٹا دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نئی عمارت لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہوگی۔
غلام محمد نامی ایک مقامی رہائشی نے دعویٰ کیا کہ علاقے کے لوگ گزشتہ دس سال سے اسپتال کی تعمیر شروع کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب انہیں "امید ہے کہ وزیر اعلیٰ کے دورے کے بعد کام میں تیزی آئے گی۔" ان کے مطابق "علاقے میں مکمل سہولیات والا اسپتال نہیں ہے اور لوگوں کو علاج کے لیے دور جانا پڑتا ہے۔"
عمر عبداللہ نے عیدگاہ میں عالی مسجد، سرینگر جموں قومی شاہراہ (NH 44) پر پارمپورہ فلائی اوور اور سکمز بمنہ کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس طرح کے دوروں سے انہیں شہر کے مسائل کو قریب سے سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ سرینگر میں مزید ترقیاتی منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ ٹریفک جام اور سڑکوں پر بھیڑ کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ پائین شہر میں پارکنگ ایک بڑا مسئلہ ہے اور حکومت اس کا حل تلاش کرے گی۔
بمنہ ہائی کورٹ کمپلیکس کا دورہ
دورے کے آخری مرحلے میں عمر عبداللہ نے بمنہ میں زیر تعمیر جموں و کشمیر ہائی کورٹ کمپلیکس کا بھی معائنہ کیا۔ انہوں نے وہاں موجود نقشے کے ذریعے منصوبے کی تفصیلات دیکھیں اور چیمبرز اور پولیس کمپلیکس کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔
انجینئر نے وزیر اعلیٰ کو بتایا کہ منصوبہ جنوری 2027 تک مکمل ہونے کی امید ہے، تاہم اس وقت تک چیمبرز تعمیر نہیں ہوں گے۔
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