عمر عبداللہ نے نیشنل لاء یونیورسٹی میں امتیازی سلوک کا الزام لگانے والوں پر تنقید کی

وزیراعلی نے کہا کہ نے کہا کہ انہیں مرکزی حکومت سے خاطر خواہ مالی مدد کی توقع ہے۔

Published : January 12, 2026 at 10:18 PM IST

جموں: وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں میں نیشنل لاء یونیورسٹی نہ کھولنے پر امتیازی سلوک کا الزام لگانے والوں کی سرزنش کی۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ یونیورسٹی کشمیر میں کھول کر جموں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے۔

جموں ضلع کے لیے مختلف اسکیموں کے نفاذ کا جائزہ لینے کے بعد آج یہاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمر نے کہا، "جب جموں کو انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی (آئی آئی ٹی) اور انڈین انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ (آئی آئی ایم) ملا تو وہ لوگ کہاں تھے؟ تب کشمیر کو کیا ملا تھا؟ انہوں نے اس کے بارے میں ایک لفظ کیوں نہیں کہا؟ اور آپ نے یہ تنازعہ کیوں نہیں اٹھایا کہ جموں میں ایک کھولا جانا چاہئے تھا اور دوسرا کشمیر میں۔ اب جب این ایل یو کی بات آتی ہے تو آپ اس پر امتیازی سلوک کا رونا رو رہے ہیں۔ لیکن ابھی فیصلہ نہیں ہوا کہ این ایل یو کہاں بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ آئیے ہم فیصلہ کرتے ہیں اس کے بعد دیکھیں گے۔

وزیراعلی نے کہا کہ نے کہا کہ انہیں مرکزی حکومت سے خاطر خواہ مالی مدد کی توقع ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے، اور مرکزی حکومت کی طرف سے کوئی بھی مدد فائدہ مند ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ "ہمیں امید ہے کہ پچھلے سال کے بجٹ میں شروع کیے گئے اچھے کام کو جاری رکھیں گے اور موجودہ اسکیموں کو جاری رکھتے ہوئے کچھ نئے اقدامات متعارف کروائیں گے۔"

جائزہ اجلاس پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کوئی نیا فیصلہ نہیں کیا گیا بلکہ اسکیموں کے نفاذ کا جائزہ لیا گیا۔ وزیراعلیٰ نے کہا کہ یہ پتہ چلا ہے کہ زیادہ تر اسکیموں پر عمل درآمد ہو چکا ہے اور باقی رہ جانے والی کوتاہیوں کو دور کیا جا رہا ہے۔

