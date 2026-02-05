ETV Bharat / jammu-and-kashmir
عمر عبداللہ نے علیحدہ جموں ریاست کا مطالبہ کرنے پر بی جے پی پر تنقید کی
عمر عبداللہ نے اسمبلی میں کہا کہ آپ (مرکزی حکومت) نے دفعہ 370 کو کھوکھلا کر دیا لیکن اسے مکمل طور پر منسوخ نہیں کیا۔
Published : February 5, 2026 at 10:13 PM IST
جموں (عامر تانترے): جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج کہا کہ جموں اور کشمیر کا تعلق آرٹیکل 370 سے جاری ہے، اور بی جے پی کے لوگ اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔
جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں بجٹ اجلاس جاری ہے۔ لیفٹننٹ گورنر کے خطاب پر شکریہ کی تحریک پر بحث میں بولتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا، "آپ (مودی حکومت) نے آرٹیکل 370 کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا لیکن اسے کھوکھلا کر دیا ہے۔ ہم جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت کو بحال کرنے کی کوششیں جاری رکھیں گے اور قرارداد میں آرٹیکل 370 کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ آرٹیکل 370 کو مکمل طور پر منسوخ کر دیتے تو ہم اس کے مطابق اس کا ذکر کرتے۔"
عمر عبداللہ نے علیحدہ جموں ریاست کے مطالبے کو اٹھانے پر بی جے پی پر تنقید کی۔ بی جے پی کے رکن اسمبلی شام لال شرما کے ذریعہ دیے گئے بیان کشمیری قابل بھروسہ نہیں ہیں کا عمر عبداللہ نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا، "یہ اچھی بات نہیں تھی۔ عام کشمیری ملک کے خلاف نہیں ہیں، ایسے کم لوگ ہوتے ہیں لیکن عام کشمیری ملک کے لیے پرعزم ہیں۔ میں جموں و کشمیر کے بہت سے اہلکاروں کے نام کیسے بھول سکتا ہوں جنہوں نے ملک کے لیے اپنی جانیں قربان کیں"۔
انہوں نے علیحدہ جموں ریاست کا مطالبہ کرنے پر بی جے پی اور شام لال شرما کو نشانہ بنایا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ، "لداخ نے بھی علیحدہ یو ٹی کا مطالبہ کیا اور اب آپ نے اس شخص کو جودھپور میں رکھا ہے جسے آپ نے یو ٹی بنانے کے بعد برانڈ ایمبیسیڈر کے طور پر استعمال کیا تھا۔ جموں کے لیے ریاست کی وکالت کرنے والوں کو احساس ہونا چاہیے کہ لداخ کے ساتھ کیا ہوا،" انہوں نے مزید کہا کہ اب اپوزیشن لیڈر کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی قتل نہیں ہوگا تب پی ایم مودی ریاست کا درجہ واپس دیں گے۔
ان دعوؤں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہ جموں و کشمیر میں 5 اگست 2019 کے بعد دہشت گردی میں کمی آئی ہے، وزیر اعلیٰ نے کہا، "وہ علاقے جو ہمارے وقت میں عسکریت پسندی سے پاک ہو گئے تھے، اب دہشت گردوں سے نمٹ رہے ہیں۔ ایک ایم ایل اے نے کل دہشت گردوں کو مارنے کے بعد سیکورٹی فورسز کی تعریف کرنے کی بات کی، پہلے مجھے بتائیں کہ وہ ادھم پور کیسے پہنچے؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ زمینی صورتحال مختلف ہے اور پچھلے سال دہلی میں جو دہشت گرد ملوث تھے، وہاں کوئی دہشت گرد نہیں تھا۔ وائٹ کالر ٹیررزم کے طور پر آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ آرٹیکل 370 دہشت گردی کے لیے ذمہ دار ہے لیکن یہ تھم نہیں رہا۔
جموں کے ساتھ امتیازی سلوک کا رونا رونے پر بی جے پی کی قیادت والی اپوزیشن پر حملہ کرتے ہوئے عمر نے کہا، "تعصب یہ تھا کہ جب دربار کی منتقلی کو روکا گیا اور پارلیمنٹ میں بھی اس کا ذکر کیا گیا، جب یہ ہوا تو آپ نے اسے نہیں روکا اور دیکھتے رہے، امتیازی سلوک تب ہوا جب میڈیکل کالج بند ہوا، پورا ملک میڈیکل کالج چاہتا ہے لیکن یہاں یہ الگ ہے اور آپ اسے بند کرنے پر جشن مناتے ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا کہ دربار کی بحالی نیشنل کانفرنس حکومت کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔
