ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیری عوام نے ہمیشہ امرناتھ یاترا کے لیے سہولت فراہم کی ہے، اس کا آرٹیکل 370 سے کوئی تعلق نہیں، عمر عبداللہ کا بی جے پی کو جواب
عمر عبداللہ نے اسمبلی میں کہا کہ امرناتھ یاترا کی سہولیات کا آرٹیکل 370 سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔
By PTI
Published : February 10, 2026 at 7:25 PM IST
جموں: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے منگل کو کہا کہ امرناتھ یاترا کو ہمیشہ کشمیری مسلمانوں نے سہولت فراہم کی ہے اور مستقبل میں بھی ایسا کرتے رہیں گے۔
عبداللہ نے یہ تبصرہ قائد حزب اختلاف سنیل شرما کے اس دعوے کے جواب میں کیے کہ حکومت کی طرف سے امرناتھ یاتریوں کے لیے سہولیات کو بہتر بنانے کا خصوصی انتظام اگست 2019 میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد ہی ممکن ہوا تھا۔
قبل ازیں، 2026-27 کے لیے اپنا بجٹ پیش کرتے ہوئے، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایوان کو مطلع کیا تھا کہ ان کی حکومت جنوبی کشمیر میں امرناتھ یاتریوں کی حفاظت اور راحت کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔
انہوں نے کہا کہ 2025-26 کے دوران سالانہ یاترا کے لیے 200 سے زیادہ بنیادی ڈھانچے کے کام مکمل کیے گئے تھے، اور بارڈر روڈز آرگنائزیشن کے ساتھ شراکت داری میں یاترا کے بنیادی ڈھانچے کو مزید جدید بنانے کے لیے 2026-27 کے لیے 180 کروڑ روپے کے اخراجات کی تجویز پیش کی تھی۔
عمر عبداللہ نے کہا، "ہم نے امرناتھ یاترا کے لیے کب سہولت فراہم نہیں کی؟ کشمیریوں نے ہمیشہ یاتریوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر غار تک پہنچنے میں مدد کی ہے۔ یاترا کشمیریوں کے بغیر کب ممکن ہوئی؟
وزیر اعلیٰ نے بجٹ پر بحث کے دوران ایوان میں بی جے پی لیڈر کے دعوے پر ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے اسمبلی کے باہر نامہ نگاروں کو بتایا کہ، "آپ مجھے بتائیں - ان (کشمیریوں) کے بغیر یہ کب ممکن ہوا؟ آج یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جس کی سہولت فراہم کی جائے۔ یہ غار خود ایک مقامی نے دریافت کیا تھا۔"
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت اور کشمیری عوام نے ہمیشہ اس یاترا کی سہولت فراہم کی ہے اور آئندہ بھی کرتی رہے گی۔ اس کا آرٹیکل 370 سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
یہ بھی پڑھیں: