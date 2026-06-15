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ریاستی درجے کے حق میں احتجاج طے پروگرام کے مطابق ہوگا، مرکز کو اپنا وعدہ یاد دلائیں گے: عمرعبداللہ
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آئندہ مانسون سیشن کے پہلے روز دہلی میں این سی احتجاج کے طے پروگرام میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 15, 2026 at 7:33 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پیر کے روز ایک بار پھر واضح کیا کہ نیشنل کانفرنس (این سی) کی قیادت والی حکومت ریاستی درجے (Statehood) کی بحالی کے مطالبے پر پوری طرح قائم ہے اور پارلیمنٹ کے آئندہ مانسون اجلاس کے دوران اس معاملے کو مرکزی حکومت کے سامنے اٹھایا جائے گا۔
سرینگر میں شیرِ کشمیر انٹرنیشنل کانفرنس سینٹر (ایس کے آئی سی سی) میں ایک تقریب کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ ریاستی درجے کی بحالی کے حوالے سے پارٹی کی حکمت عملی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے اور نیشنل کانفرنس کے رہنما نئی دہلی جا کر مرکزی حکومت کو اس کے وعدے یاد دلائیں گے۔
انہوں نے کہا: "ہمارے منصوبے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ہم اس مسئلے کو اٹھائیں گے اور اپنا پیغام درج کرانے کے لیے دہلی جا کر جنتر منتر پر بھی آواز بلند کریں گے۔ سپریم کورٹ، پارلیمنٹ اور عوامی فورمز پر جموں و کشمیر کے لوگوں سے جو وعدے کیے گئے ہیں، انہیں پورا کیا جانا چاہیے۔"
اگست 2019 میں دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد سابق ریاست جموں و کشمیر کو دو مرکزی زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کیے جانے کے بعد سے ریاستی درجے کی بحالی ایک اہم سیاسی مسئلہ بنا ہوا ہے۔
عمر عبداللہ نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ اپنی حالیہ ملاقات کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس ملاقات میں ریاستی درجے کی بحالی، جموں و کشمیر کی مالی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں میں تیزی لانے جیسے معاملات پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ عمر نے کہا: "ہم نے ریاستی درجے، جموں و کشمیر کی مالی حالت اور ترقیاتی منصوبوں کو تیز کرنے پر بات کی۔ مجھے امید ہے کہ ان مذاکرات کے مثبت نتائج عوام تک پہنچیں گے۔" وزیر اعلیٰ نے ملاقات کی مزید تفصیلات تو نہیں بتائیں، تاہم امید ظاہر کی کہ ان بات چیت کا فائدہ عوام کو عملی طور پر حاصل ہوگا۔
جموں کشمیر ریزرویشن
ریزرویشن کے مسئلے پر بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ معاملہ انتظامی عمل کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے اور مرکزی حکومت کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات کے جوابات جلد کابینہ کے سامنے منظوری کے لیے رکھے جائیں گے۔
انہوں نے بتایا کہ کابینہ ذیلی کمیٹی (کابینہ سب کمیٹی) کی رپورٹ پہلے ہی منظور ہو چکی ہے اور اسے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کو بھیج دیا گیا تھا۔ بعد میں یہ رپورٹ مرکزی حکومت کو ارسال کی گئی، جہاں بعض نکات پر وضاحت طلب کی گئی۔
عمر عبداللہ نے کہا: "کابینہ ذیلی کمیٹی کی رپورٹ منظور ہونے کے بعد لیفٹیننٹ گورنر کو بھیجی گئی، جنہوں نے اسے دہلی روانہ کیا۔ مرکز کی جانب سے کچھ سوالات اٹھائے گئے تھے اور ان کے جوابات تیار کر لیے گئے ہیں۔ جلد ہی کابینہ کا اجلاس طلب کیا جائے گا تاکہ ان جوابات کی منظوری دی جا سکے۔" واضح رہے کہ جموں و کشمیر میں ریزرویشن کا معاملہ گزشتہ کئی ماہ سے زیر بحث ہے اور مختلف تنظیمیں موجودہ نظام پر نظرثانی کا مطالبہ کر رہی ہیں۔
محرم انتظامات، امرناتھ یاترا سیکورٹی
محرم کی تیاریوں کے بارے میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ انتظامیہ گزشتہ ایک ماہ سے زیادہ عرصے سے انتظامات پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے تاکہ مذہبی رسومات اور جلوس پُرامن اور منظم انداز میں منعقد ہوں اور عوام کو کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے۔
انہوں نے کہا کہ مختلف سرکاری محکمے ضروری خدمات اور شہری سہولیات کی فراہمی کے لیے آپس میں رابطے میں ہیں تاکہ محرم کے دوران تمام انتظامات بہتر انداز میں انجام دیے جا سکیں۔
عمر عبداللہ نے اس سال کی امرناتھ یاترا میں شرکت کے لیے آنے والے یاتریوں کا بھی خیرمقدم کیا۔ انہوں نے کہا: "ہم تمام یاتریوں کا خیرمقدم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یاترا بحفاظت اور کامیابی کے ساتھ مکمل ہوگی۔"
ملک کی اہم ہندو یاتراؤں میں شمار ہونے والی امرناتھ یاترا رواں ماہ کے آخر میں شروع ہونے والی ہے، جس کے لیے انتظامیہ کی جانب سے سکیورٹی اور دیگر انتظامی سطح پر وسیع تیاریاں کی جا رہی ہیں۔
وزیر اعلیٰ نے امید ظاہر کی کہ محرم کی تقریبات اور امرناتھ یاترا دونوں پُرامن ماحول میں منعقد ہوں گی اور جموں و کشمیر کی مذہبی ہم آہنگی، رواداری اور مہمان نوازی کی روایات کو مزید مضبوط کریں گی۔
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