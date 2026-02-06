ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر بجٹ 2026: فصل بیمہ اسکیم، غریب ترین کنبوں کیلئے سالانہ مفت چھ سلینڈر کا اعلان
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج یعنی جمعہ کو قانون ساز اسمبلی میں مالی برس 2026-27 کا بجٹ پیش کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : February 6, 2026 at 2:24 PM IST
جموں (عامر تانترے) : جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعہ کو یوٹی حکومت میں اپنا دوسرا بجٹ پیش کرتے ہوئے عوامی فلاح و بہبود سے متعلق کئی اعلانات کیے۔ طویل انتظار کے بعد بالآخر جمعہ کی دوپہر بجٹ کا پنڈورا باکس کھلا، جس میں کسانوں، طلبہ، خواتین، معذور افراد اور کمزور طبقات کے لیے متعدد راحتی اقدامات کا اعلان کیا گیا۔
بجٹ کا سب سے بڑا اعلان 6594.93 کروڑ روپے کے کراپ انشورنس اسکیم ہے، جس کے تحت کشمیر میں سیب کی بیشتر اقسام اور زعفران، جبکہ جموں خطے میں آم، لیچی اور زعفران کو بیمہ تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ موسم کی مار اور شاہراہوں کی بندشوں کی وجہ سے جوجھ رہی کشمیر کی ہارٹیکلچر انڈسٹری سے وابستہ افراد کی کراپ انشورنس کی دیرینہ مانگ پر بالآخر حکومت نے بروقت فیصلہ لیا۔
غریب ترین کنبوں کو مفت سلینڈر
وزیر اعلیٰ نے غریب ترین کنبوں، یعنی تمام اے اے وائی (انتودیہ) خاندانوں کے لیے سالانہ چھ مفت ایل پی جی گیس سلنڈرز فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا۔
تقریباً ایک گھنٹہ 47 منٹ طویل بجٹ تقریر میں وزیر اعلیٰ نے ماضی کے اقدامات کا بھی جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ آئندہ مالی برس کے دوران حکومتی ترجیحات اور نئی تجاویز پیش کیں، جن پر بحث کے بعد قانون ساز اسمبلی کی منظوری درکار ہوگی۔
خواتین کا بسوں میں مفت سفر
عمر عبداللہ نے سرکاری بسوں میں خواتین کے لیے مفت سفر کی سہولت جاری رکھنے اور معذور افراد کے لیے بھی مفت سفر کی سہولت فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ اے اے وائی کنبوں سے تعلق رکھنے والے طلبہ کے لیے سیکنڈری تعلیم تمام اخراجات معاف کرنے اور سرکاری کالجوں میں زیر تعلیم ایسے طلبہ کی مکمل فیس معاف کرنے کا بھی اعلان کیا گیا، جنہیں کوئی اسکالرشپ حاصل نہیں ہو رہی۔
یتیم بچوں کے لیے ایک اہم اعلان کے تحت حکومت نے دونوں والدین سے محروم 6000 بچوں کو ماہانہ 4000 روپے وظیفہ براہ راست بینک کھاتوں میں فراہم کیا جائے گا، تاکہ ’’ان یتیم بچوں کی تعلیم، صحت اور غذائی ضروریات پوری ہو سکیں۔‘‘
امرناتھ یاتریوں کے لئے سہولیات
وزیر اعلیٰ نے امرناتھ یاترا سے متعلق بنیادی ڈھانچے کی بہتری کے لیے 180 کروڑ روپے مختص کرنے کی بھی تجویز دی، تاکہ یاترا کا انعقاد بہتر اور محفوظ بنایا جا سکے۔
دور دراز اور دشوار گزار علاقوں میں عوام کو خدمات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے وہاں تعینات سرکاری ملازمین کے لیے خصوصی مراعات کا بھی اعلان کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی دستکاری اور ہینڈلوم مصنوعات کے فروغ کے لیے ٹریڈ پروموشن آرگنائزیشن کو 200 کروڑ روپے کی بجٹ معاونت دی جائے گی۔
حکومت نے ایروماٹک مشن کے لیے 150 کروڑ روپے، جبکہ قبائلی طلبہ کے لیے 70 کروڑ روپے کی اسکالرشپ اسکیم کا بھی اعلان کیا۔ سیاحتی مقامات پر قبائلی ہوم اسٹیز کے قیام کے لیے فی یونٹ 5 لاکھ روپے کی مالی مدد فراہم کی جائے گی، تاکہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں۔
صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے سرینگر کے لل دید اسپتال (LD Hospital) سرینگر میں آئی وی ایف (IVF) سہولت، تمام سرکاری میڈیکل کالجوں میں مکمل ایمرجنسی شعبے، جی ایم سی بارہمولہ اور جی ایم سی راجوری میں کیتھ لیب کے قیام، جبکہ جی ایم سی ڈوڈہ میں کیتھ لیب کے عمل کو جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا۔ اس کے علاوہ سرحدی عاقہ اوڑی اور پونچھ میں خصوصی ایمرجنسی اسپتال اور پونچھ و ٹنگڈار کے لیے بلٹ پروف ایمبولینسز فراہم کی جائیں گی۔
علاوہ ازیں پورے جموں و کشمیر میں 127 نئے آنگن واڑی مراکز بھی قائم کرنے کا اعلان کیا گیا۔
مجموعی طور پر وزیر اعلیٰ نے مالی سال 2026-27 کے لیے 1,13,776 کروڑ روپے کا بجٹ پیش کیا، جس کا مقصد جامع ترقی اور سماجی انصاف کو فروغ دینا ہے۔
