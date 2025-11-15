Bihar Election Results 2025

پولیس اسٹیشن دھماکے میں ہلاکتوں پر منوج سنہا، عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی نے کیا افسوس کا اظہار

رات گئے سرینگر کے نوگام تھانے میں دھماکے کے دوران نو افراد ہلاک اور دو درجن کے قریب افراد زخمی ہو گئے۔

نوگام پولیس اسٹیشن میں دھماکے کے بعد کا منظر
نوگام پولیس اسٹیشن میں دھماکے کے بعد کا منظر (ای ٹی وی بھارت)
Published : November 15, 2025 at 1:30 PM IST

Updated : November 15, 2025 at 2:23 PM IST

سرینگر: جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور پی ڈی پی صدر و سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے نوگام پولیس اسٹیشن میں ہوئے افسوسناک دھماکے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ اس دھماکے میں کم از کم نو افراد ہلاک اور دو درجن سے زائد افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ہلاک اور زخمی ہوئے زیادہ تر افراد پولیس اہلکاروں کی ہے۔

جمعہ کی رات تقریباً 11 بجکر 20 منٹ پر یہ دھماکہ پولیس اسٹیشن کے اُس کھلے حصے میں ہوا جہاں، پولیس ذرائع کے مطابق، دہلی کے لال قلعہ کار بم دھماکہ کیس سے متعلق ضبط شدہ دھماکہ خیز مواد کا معائنہ کیا جا رہا تھا۔ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس (ڈی جی پی) نلِن پربھات نے سرینگر میں طلب کی گئی ہنگامی پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں کو بتایا کہ ’’دھماکہ واضح طور پر حادثاتی تھا اور اس کی تفصیلی انکوائری جاری ہے۔‘‘

ا
دھماکے کے بعد پولیس اسٹیشن کے نزدیک عمارتوں کو کافی نقصان پہنچا (ای ٹی وی بھارت)

انہوں نے عوام سے دھماکے سے متعلق ’’غیر ضروری قیاس آرائیاں‘‘ سے گریز کرنے کی بھی تلقین کی ہے۔ ڈی جی پی کے مطابق، ’’انتہائی احتیاط کے باوجود سیمپلنگ کے عمل کے دوران حادثاتی دھماکہ پیش آیا۔‘‘

اس سانحے میں ریاستی تحقیقاتی ایجنسی (ایس آئی اے) کے ایک افسر، فارنسک سائنس لیبارٹری (ایف ایس ایل) کے تین ماہرین، دو فوٹوگرافرز، دو ریونیو افسران اور ایک درزی ہلاک ہو گئے۔ اس کے علاوہ 27 پولیس اہلکار، دو ریونیو افسران اور نزدیکی علاقوں کے تین شہری زخمی ہوئے۔ پولیس اسٹیشن کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا ہے جبکہ تھانے کے متصل رہائشی عمارتیں بھی شدید متاثر ہوئی ہیں۔

لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سماجی رابطہ گاہ ایکس پر اپنے تعزیتی پیغام میں کہا: ’’سرینگر کے نوگام پولیس اسٹیشن میں انتہائی دلخراش حادثاتی دھماکے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتا ہوں۔ جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کرتا ہوں۔ حکومت متاثرہ کنبوں کے ساتھ ہے اور ہر ممکن مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ میں نے دھماکے کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات کا حکم دیا ہے۔‘‘

وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے بھی تعزیتی پیغام جاری کرتے ہوئے کہا: ’’اس سانحے نے گہرے دکھ اور صدمے میں مبتلا کر دیا ہے۔‘‘ وزیر اعلیٰ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے: ’’وزیراعلیٰ نے نوگام پولیس اسٹیشن میں ہوئے تباہ کن اور حادثاتی دھماکے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے، جس میں قیمتی جانیں ضائع اور متعدد اہلکار زخمی ہوئے۔ انہوں نے سوگوار خاندانوں سے دلی ہمدردی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے۔‘‘

پی ڈی پی صدر اور سابق چیف منسٹر محبوبہ مفتی نے بھی گہرے افسوس کا ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے بیان میں کہا: ’’یہ دل دہلا دینے والا واقعہ اس حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے کہ ہماری پولیس کس قدر خطرناک حالات میں ہماری حفاظت کے لیے اپنی جانیں خطرے میں ڈالتی ہے۔ جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور زخمیوں کے لیے جلد صحت یابی کی دعا کرتی ہوں۔‘‘

پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد لون نے بھی اسے ’’دلخراش‘‘ واقعہ قرار دیتے ہوئے سوگوار خاندانوں کے لیے صبر اور حوصلے کی دعا کی۔

ا
دھامکے کے سبب آس پاس کے رہائشی مکانات کو بھی نقصان پہنچا (ای ٹی وی بھارت)

بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنما اور جموں و کشمیر اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن سنیل شرما نے بھی گہرے دکھ کا اظہار کیا کرتے ہوئے سماجی رابطہ گاہ پر لکھا: ’’سرینگر کے نوگام پولیس اسٹیشن میں دھماکے کی خبر سے شدید افسوس ہوا۔ جاں بحق افراد کے خاندانوں سے دلی تعزیت، اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کرتا ہوں۔‘‘

جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر طارق حمید قرہ نے بھی اس سانحے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور جاں بحق ہوئے افراد کے لواحقین سے تعزیت کرتے ہوئے مرحومین کی مغفرت کے لیے بھی دعا کی۔

علیحدگی پسند اور مذہبی رہنما میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے بھی دھماکے پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے جانی نقصان پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ تاہم میرواعظ نے دھماکے سے متعلق ’’غیر جانبدار تحقیق‘‘ کو ناگزیر قرار دیتے ہوئے کہا: ’’اس طرح کے دھماکہ خیز مواد کو بظاہر غفلت کے ساتھ ہنڈل کیا گیا جس کے نتیجے میں یہ تباہ کن واقعہ پیش آیا۔‘‘ میرواعظ نے جامع انویسٹی گیشن کو پبلک کیے جانے کی بھی مانگ کی۔

