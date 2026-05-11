ETV Bharat / jammu-and-kashmir
عمر عبداللہ نے امت شاہ سے کی ملاقات، مرکز کے زیر انتظام علاقے کو ریاست کا درجہ دینے پر کیا تبادلہ خیال
دہلی کے لیے روانہ ہونے سے قبل وزیر اعلیٰ نے کہا تھا کہ وہ جموں و کشمیر سے متعلق تمام مسائل پر بات کریں گے۔
Published : May 11, 2026 at 5:06 PM IST
نئی دہلی: جموں اور کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہ نے پیر کو مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کی، اور دونوں رہنماؤں نے مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے متعلق مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔
قومی دارالحکومت کے لیے روانہ ہونے سے قبل وزیر اعلیٰ نے سری نگر میں صحافیوں کو بتایا کہ وہ جموں و کشمیر سے متعلق تمام مسائل پر بات کریں گے۔ انہوں نے کہا کاش ہمیں وزیر داخلہ کے ساتھ صرف ایک ملاقات میں ریاست کا درجہ مل جاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہمیں بہت پہلے مل جاتا۔ لیکن ہاں میں ملاقات میں ریاست کا درجہ اور جموں و کشمیر سے جڑے دیگر مسائل کو ضرور اٹھاؤں گا۔
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री @OmarAbdullah ने आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah से भेंट की। pic.twitter.com/zYOAeZXw7z— गृहमंत्री कार्यालय, HMO India (@HMOIndia) May 11, 2026
عبداللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ عوامی تحفظ سے متعلق واقعات کے دوران لیفٹیننٹ گورنر کو ٹیلی کمیونیکیشن سے متعلق اختیارات دینے میں کوئی غلط بات نہیں ہے، کیونکہ وہ سیکورٹی اور امن و امان کے انچارج تھے۔
عبداللہ نے نامہ نگاروں سے کہا یہ درست اقدام ہے۔ یہ اختیارات لیفٹیننٹ گورنر کے پاس ہونے چاہئیں۔ یہ نہ تو کاروبار کے قواعد کے خلاف ہے اور نہ ہی تنظیم نو کے ایکٹ کے خلاف ہے۔
انہوں نے کہا کہ فون سروسز یا انٹرنیٹ کو بند کرنے کے احکامات محکمہ داخلہ کی طرف سے جاری کیے جاتے ہیں، جو لیفٹیننٹ گورنر کے ماتحت آتے ہیں۔
مرکز نے گزشتہ ہفتے جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر کو مرکز کے زیر انتظام علاقے میں ٹیلی کام خدمات سے متعلق اختیارات کا استعمال کرنے کا اختیار دیا تھا، جیسے کہ عوامی تحفظ کے واقعات یا قومی ایمرجنسی کے دوران سگنل بلاک کرنا، خدمات معطل کرنا وغیرہ۔