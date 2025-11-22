ETV Bharat / jammu-and-kashmir
نیشنل کانفرنس کا مفت بجلی فراہم کرنے کا انتخابی دعویٰ بے نقاب ہوا: بی جے پی لیڈر
پیک اوورز (Peak Hours) کے دوران بجلی نرخوں میں بیس فیصد اضافی ٹیرف عائد کئے جانے کی سخت مخالفت کی جا رہی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 22, 2025 at 6:26 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : حزب اختلاف کے لیڈر اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رہنما سنیل شرما نے نیشنل کانفرنس (این سی) کی شدید تنقید کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ ’’پارٹی نے انتخابات سے قبل مفت بجلی کا وعدہ کر کے عوام کے ساتھ انتخابی دھوکہ دہی کی اور اب لوگوں پر 20 فیصد بجلی سر چارج مسلط کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔‘‘ سنیل شرما نے عمر عبداللہ حکومت کی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ این سی کا 2024 انتخابی منشور خود کی ہی جھوٹی یقین دہائیوں کے بوجھ تلے گر چکا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ’’عمر عبدللہ نے جموں وکشمیر میں ہر گھر کو 200 یونٹ بجلی دینے کا وعدہ کیا تھا۔ آج ایک برس سے زائد عرصہ گزر جانے کے بعد بھی اس وعدے کو پورا کرنے کے بجائے ان کی حکومت عوام کو صبح شام یعنی ’پیک اوررس‘ کے دوران نرخوں میں 20فیصد اضافے کے ذریعے لوٹنے کی تیاری کر رہی ہے۔‘‘
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو راست چلینج کرتے ہوئے شرما نے کہا: ’’اگر عمر عبداللہ میں ذرا بھی سچائی ہے تو وہ بتائیں کہ کتنے گھروں کو حقیقت میں 200 یونٹ مفت بجلی فراہم ہوئی؟ عوام کو جاننے کا حق ہے کہ انہیں کس حد تک گمراہ کیا گیا ہے۔‘‘ شرما نے دعویٰ کیا کہ بی جے پی کسی بھی ایسے اقدام کی سخت مزاحمت کرے گی جو عام شہریوں پر مالی بوجھ کو بڑھائے۔
سنیل شرما کا مزید کہنا ہے کہ ’’مجوزہ ٹیرف اضافہ پہلے ہی سیاسی جماعتوں، تاجروں اور عام صارفین کے درمیان شدید غصے کا سبب بن چکا ہے اور ہر کوئی اسے ناجائز، استحصال اور عوامی مخالف فیصلہ قرار دے رہا ہے۔‘‘ انہوں نے این سی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر اس تحریر کو واپس لے اور انتخابات کے دوران کئے گئے وعدے کو پورے کرے۔ ’’بجائے اس کے کہ ان ہی لوگوں کو سزا دے جن کے مسائل کا ازالہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔‘‘
