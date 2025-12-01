ETV Bharat / jammu-and-kashmir
صرف ایل جی کو اختیارات حاصل، منتخب حکومت بے اختیار:این سی راجیہ سبھا ممبر
نیشنل کانفرنس کے تین راجیہ سبھا ممبران نے پیر کو ایوان بالا میں حلف لیا۔
سرینگر (نیوز ڈیسک) : نیشنل کانفرنس کے رہنما اور راجیہ سبھا کے رکن چودھری محمد رمضان نے پیر کو ایوان بالا میں ریاستی درجے کی وکالت کرتے ہوئے کہا: ’’جموں و کشمیر میں منتخب حکومت کے پاس کوئی اختیار نہیں سبھی اختیارات لیفٹیننٹ گورنر کے پاس ہے۔‘‘
ایوان بالا میں منتخب ہونے اور حلف برداری کے بعد اپنے پہلے خطاب کے دوران کانگریس لیڈر نے دعویٰ کیا کہ اکتوبر 2024 کے انتخابات اور نئی حکومت بننے کے باوجود اسے (عمر عبداللہ سرکار کو) آزادانہ طور پر کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے۔
انہوں نے کہا: ’’ہماری حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ ساری طاقت ایل جی کے پاس ہے۔ احکامات وہیں سے آتے ہیں۔‘‘ ان کا مزید کہنا تھا کہ ’’اگر حکومت کے پاس کام کرنے کا اختیار ہی نہیں تو پھر منتخب حکومت کا مقصد کیا رہ جاتا ہے۔‘‘
انہوں نے گزشتہ برس منعقد ہوئے اسمبلی انتخابات میں عوام کی ریکارڈ ووٹنگ کو خوش آئند قرار دیا تاہم انہوں نے کہا: ’’جموں و کشمیر کے لوگوں نے مضبوط مینڈیٹ دیا ہے، لیکن تشویش کی بات یہ ہے کہ منتخب نمائندے بے اختیار ہیں اور فیصلہ لینے کے لیے ان کے پاس کامل اختیارات نہیں۔‘‘
اسپیکر اور نائب صدر سی پی رادھاکرشنن نے راجیہ سبھا ممبر چودھری کو ’موضوع پر گفتگو‘ کرنے کی تلقین کی تاہم اس کے باوجود اسی موضوع پر گفتگو جاری رکھتے ہوئے چودھری نے اپنی تقریر میں این سی حکومت کو بااختیار بنائے جانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا: ’’انتخابات میں پہلی مرتبہ اتنی فیصد ووٹنگ ریکارڈ کی گئی، تاہم اس کے باوجود اگر معرض وجود میں آنے والی حکومت بے اختیار ہوگی تو الیکشن منعقد کرانے کا کیا فائدہ ہے؟‘‘
