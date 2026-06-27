سرینگر اسمارٹ سٹی منصوبہ مکمل؛ تحویل میں لینے سے قبل عمر عبداللہ حکومت کرائے گی تھرڈ پارٹی آڈٹ

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سرینگر اسمارٹ سٹی منصوبہ مکمل؛ تحویل میں لینے سے قبل عمر عبداللہ حکومت کرائے گی تھرڈ پارٹی آڈٹ
گزشتہ دنوں تیز بارشوں کے دوران سرینگر کی کئی سڑکیں زیر آب آ گئی تھیں، جس سے اس منصوبے پر سوال اٹھنے لگے۔
Published : June 27, 2026 at 7:01 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر حکومت نے "سرینگر اسمارٹ سٹی" منصوبے کے تحت گزشتہ چند برسوں کے دوران شہر کی ترقی اور خوبصورتی پر خرچ کیے گئے ہزاروں کروڑ روپے اور انجام دیے گئے کاموں کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔
یہ فیصلہ رواں ہفتے سرینگر میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی صدارت میں منعقدہ کابینہ اجلاس میں اس وقت لیا گیا جب اس منصوبے کو 'مکمل' قرار دیا گیا۔ اب ایک پینل اور آڈٹ کے لیے رہنما اصول (ٹرمز آف ریفرنس) جاری کیے جائیں گے، جس کے بعد ایک بیرونی ایجنسی یہ آڈٹ انجام دے گی۔ ایک سرکاری افسر نے بتایا کہ "آڈٹ میں یہ جانچا جائے گا کہ منصوبے کے تحت کیے گئے کام اور خرچ کی گئی رقم منظور شدہ منصوبے کے مطابق استعمال ہوئی یا نہیں۔"
سرینگر اسمارٹ سٹی بھی ملک کے 100 دیگر اسمارٹ شہروں کے ترقیاتی پروگرام کا ایک حصہ ہے، جس کا مقصد بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے ذریعے شہروں کو زیادہ جامع اور پائیدار بنانا ہے۔ اس منصوبے کو 2017 میں منظوری دی گئی تھی، جس کے تحت سرینگر میں 3,634 کروڑ روپے کی لاگت سے 161 منصوبے مکمل کیے جانے تھے۔
اربن ڈیولپمنٹ (شہری ترقی) کے ایک سینئر افسر نے بتایا کہ منصوبے کے بعض حصوں کا پہلے بھی بیرونی ایجنسی سے آڈٹ کرایا گیا تھا، تاہم حکومت چاہتی ہے کہ منصوبہ مکمل طور پر مرکز کے زیر انتظام علاقے کے حوالے کرنے سے پہلے اس کا جامع آڈٹ کرایا جائے۔
نیشنل کانفرنس (این سی) کے ترجمان عمران نبی ڈار نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "منصوبہ حکومت کے حوالے کرنے سے پہلے آڈٹ لازمی ہے، کیونکہ حکومت نے ابھی تک اسمارٹ سٹی منصوبہ اپنے قبضے میں نہیں لیا۔ کابینہ نے بیرونی ایجنسی کے ذریعے مکمل آڈٹ کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔"
گزشتہ سال وزارتِ ہاؤسنگ و شہری ترقی نے لوک سبھا کو بتایا تھا کہ جموں و کشمیر میں اسمارٹ سٹی مشن کے تحت 157 منصوبے مکمل ہو چکے ہیں، جبکہ صرف چار منصوبے باقی تھے۔ وزارت کے مطابق 103 کروڑ روپے لاگت کے یہ چار منصوبے اس وقت زیرِ تکمیل تھے۔
سرینگر میونسپل کارپوریشن، جو اس منصوبے پر عمل درآمد کی نوڈل ایجنسی ہے، کا کہنا ہے کہ اب پورا منصوبہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس میں مارچ کے دوران سرینگر کے امیرا کدل علاقے میں دریائے جہلم پر لکڑی کے نئے طرز پر تعمیر کیے گئے فٹ برج کی تکمیل بھی شامل ہے۔ تاہم سرینگر اسمارٹ سٹی منصوبہ اس وقت سوالوں کی زد میں آ گیا جب انسدادِ بدعنوانی بیورو (اے سی بی) نے ناقص تعمیراتی سامان کے استعمال اور مبینہ بے ضابطگیوں کے الزام میں مقدمہ درج کیا۔ اسی ہفتے چند گھنٹوں کی بارش کے بعد سرینگر کی کئی سڑکیں زیرِ آب آ گئیں، جس کے بعد اسمارٹ سٹی کے دعووں پر سوال اٹھنے لگے، کیونکہ منصوبے کے تحت بارش کا پانی نکالنے کے لیے ڈرینیج نیٹ ورک بھی تیار کیا گیا تھا۔
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