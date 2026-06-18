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جموں کشمیر حکومت نے ملازمتوں کی آؤٹ سورسنگ کا کیا دفاع، اپوزیشن کے ’بیک ڈور بھرتی‘ الزامات مسترد
جموں کشمیر میں دو برس میں 22 ہزار سے زائد ملازمتوں کی آؤٹ سورسنگ کو اپوزیشن نے بیک ڈور بھرتی قرار دیا ہے۔
Published : June 18, 2026 at 6:18 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کی منتخب حکومت مختلف محکموں میں سرکاری ملازمتوں کی آؤٹ سورسنگ کے معاملے پر اپوزیشن جماعتوں کے نشانے پر آ گئی ہے۔ اپوزیشن اسے "بیک ڈور بھرتی، غیر منصفانہ عمل اور سماج کے لیے تباہی" سے تعبیر کر رہی ہے، تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ "اپوزیشن ایک ایسے عمل کو متنازع بنا رہی ہے جو سابق حکومتوں کے دور میں بھی جاری رہا ہے۔"
ای ٹی وی بھارت کو حاصل معلومات کے مطابق گزشتہ دو برسوں کے دوران جموں و کشمیر کے 29 سرکاری محکموں نے 200 سے زائد نجی کمپنیز کے ذریعے 22,454 ملازمتیں آؤٹ سورس کی ہیں۔ ان ملازمتوں میں سکیورٹی خدمات، ہاؤس کیپنگ، سکیورٹی سے متعلق انفارمیشن ٹیکنالوجی، صفائی ستھرائی، کمپیوٹر آپریشنز، ووکیشنل ٹرینرز، ووکیشنل کوآرڈینیٹرز، واچ اینڈ وارڈ، ڈرائیور، پلمبر، آئی ٹی اور مالیاتی ماہرین کے علاوہ ضلع رام بن کے سنسر میں ٹیولپ گارڈن کی ترقی کے لیے فیلڈ اسٹاف بھی شامل ہے۔
ان کمپنیز کا انتخاب حکومت کے جی ای ایم (GeM) پورٹل کے ذریعے ٹینڈرنگ عمل سے کیا گیا۔ مختلف محکموں نے افرادی قوت کی فراہمی کے لیے ٹینڈر جاری کیے، جن پر سالانہ تقریباً 200 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ ان کمپنیز کے دفاتر گجرات، نوئیڈا، ہریانہ، پنجاب، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش اور دہلی میں ہیں، تاہم ان میں اکثریت جموں و کشمیر کی کمپنیز کی ہے۔
سب سے زیادہ 6,518 ملازمتیں سرینگر اور جموں کے گورنمنٹ میڈیکل کالجوں اور محکمہ صحت کے ڈائریکٹوریٹ نے سکیورٹی اور صفائی کے لیے آؤٹ سورس کی ہیں۔ ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ محکمہ نے 2,005، فلوری کلچر محکمہ نے رام بن کے ٹیولپ گارڈن اور چشمہ شاہی کے کرسنتھیمم گارڈن کی ترقی کے لیے 3,530، محکمہ زراعت نے 1,126 جبکہ محکمہ سماجی بہبود نے مشن وتسالیہ، ضلع سماجی بہبود دفتر جموں اور مشن شکتی کے لیے گزشتہ دو برسوں میں 1,198 ملازمتیں آؤٹ سورس کی ہیں۔
ایک سرکاری اسپتال کے منتظم نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ محکمہ جات جی ای ایم پورٹل پر ٹینڈر جاری کرتے ہیں اور سب سے کم بولی دینے والی کمپنی کو سکیورٹی یا صفائی کے عملے کی فراہمی کا ٹھیکہ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا: "ادائیگیاں اسپتال ڈیولپمنٹ فنڈ (HDF) سے کی جاتی ہیں، جو مریضوں سے حاصل ہونے والی فیس اور ٹکٹوں کے ذریعے جمع ہوتا ہے۔ معاہدے عموماً ایک سال کے لیے ہوتے ہیں، تاہم بولی کی شرائط کے مطابق انہیں تین یا اس سے زیادہ برسوں تک بڑھایا جا سکتا ہے۔"
ای ٹی وی بھارت نے حکومت کی جانب سے خدمات فراہم کرنے والی ایک کمپنی سے بھی رابطہ کیا۔ کمپنی کے ایک عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ متعلقہ سرکاری محکمہ افرادی قوت اور فراہم کی جانے والی خدمات کی ادائیگی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا: "’ہم معاہدے کی شرائط کے مطابق ماہانہ یا سالانہ بل جمع کراتے ہیں۔ پورا ٹینڈرنگ عمل جی ای ایم پورٹل کے ذریعے انجام پاتا ہے۔"
محکمہ ٹرانسپورٹ کے حکام نے بتایا کہ ڈرائیوروں اور کنڈکٹروں کی 888 آسامیاں آؤٹ سورس کی گئی ہیں۔ ان کے مطابق روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن (RTC) میں آؤٹ سورسنگ کا عمل 2021 میں شروع ہوا تھا، جب چار نجی کمپنیوں کو ٹینڈر کے ذریعے ڈرائیور اور کنڈکٹر فراہم کرنے کا ٹھیکہ دیا گیا۔ ایک عہدیدار نے کہا: "بسوں اور ٹرکوں کے قافلے کو چلانے کے لیے جی ای ایم پورٹل پر بولیاں طلب کی گئیں۔ منتخب کمپنیوں نے عملہ بھرتی کیا اور اسے آر ٹی سی کی گاڑیوں میں تعینات کیا۔ یہ کمپنیاں ملازمین کو ماہانہ تنخواہ دیتی ہیں اور معاہدے کے مطابق سروس چارجز وصول کرتی ہیں۔"
دوسری جانب اپوزیشن جماعتیں حکومت پر الزام عائد کر رہی ہیں کہ اس نے تقریباً 24 ہزار ملازمتیں شفاف بھرتی کے بجائے نجی کمپنیوں کے ذریعے آؤٹ سورس کی ہیں۔ قائد حزب اختلاف سنیل شرما نے کہا کہ "حکومت نے شفاف بھرتی کے بجائے آؤٹ سورسنگ کے نام پر بیک ڈور بھرتیوں کا راستہ کھول دیا ہے۔"
انہوں نے کہا: "موجودہ آؤٹ سورسنگ ماڈل نوجوانوں کی ایک اور نسل کے مستقبل کو خطرے میں ڈال دے گا۔ اگر نیشنل کانفرنس حکومت نے بیک ڈور بھرتیوں کا یہ نظام واپس نہ لیا تو بی جے پی جموں و کشمیر کے نوجوانوں کے حقوق اور مستقبل کے تحفظ کے لیے تحریک چلائے گی۔"
پی ڈی پی کے رکن اسمبلی وحید الرحمان پرہ نے بھی عمر عبداللہ کی زیر قیادت منتخب حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ سرکاری ملازمتوں کو مکمل طور پر آؤٹ سورس کرکے شفاف اور میرٹ پر مبنی بھرتی کے عمل کو نظر انداز کیا ہے، جو عام طور پر جموں و کشمیر سروسز سلیکشن بورڈ جیسے اداروں کے ذریعے انجام پاتا ہے۔
پرہ نے کہا: "یہ ایک غیر شفاف بیک ڈور تقرری کا نظام ہے، جس کا مقصد اہل امیدواروں کے بجائے مخصوص افراد کو فائدہ پہنچانا ہے۔" پیپلز کانفرنس کے چیئرمین اور ہندوارہ کے رکن اسمبلی سجاد غنی لون نے کہا ہے کہ سرکاری ملازمتوں کو نجی شعبے کے حوالے کرنا معاشی اور سماجی تباہی ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا: ’’اس کے سماج پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہوں گے۔"
حکومت نے کیا دفاع
آؤٹ سورسنگ کے دفاع میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے حال ہی میں گاندربل میں کہا تھا کہ آؤٹ سورسنگ کو بیک ڈور بھرتی قرار دینا درست نہیں۔ عمر کے مطابق: "بیک ڈور بھرتی اور آؤٹ سورسنگ میں بہت فرق ہے۔ ہم مستقل ملازمتیں بھی فراہم کر رہے ہیں، لیکن جہاں مختلف اسکیموں کے لیے ضرورت ہوتی ہے وہاں آؤٹ سورسنگ کی جاتی ہے۔"
انہوں نے اپوزیشن جماعتوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ "آؤٹ سورسنگ کو بیک ڈور تقرری قرار دینا حقائق کے منافی ہے۔" نیشنل کانفرنس کے ترجمان عمران نبی ڈار کا کہنا ہے کہ آؤٹ سورسنگ کا عمل سابق حکومتوں اور 2024 کے اسمبلی انتخابات سے قبل لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ کے دور میں بھی جاری تھا۔
انہوں نے کہا: "اسپتالوں میں صفائی اور سکیورٹی عملے کی آؤٹ سورسنگ پہلے بھی ہوتی رہی ہے۔ ایل جی انتظامیہ کے دور میں بھی روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے ڈرائیور اور کنڈکٹر آؤٹ سورس کیے تھے۔ ہر حکومت اخراجات کم کرنے کے لیے ایسا کرتی ہے، اس لیے اپوزیشن کے الزامات کی کوئی ٹھوس بنیاد نہیں ہے۔ وہ محض حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہی ہے۔"
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