جموں کشمیر حکومت نے غیر قانونی قابضین کو ملکیتی حقوق دینے کا بل کیا مسترد
عمر عبداللہ نے کہا کہ غیر قانونی تعمیرات کو قانونی تحفظ دینا خطرناک مثال قائم کرے گا، جبکہ حکومت کے پاس متبادل اسکیم موجود ہے۔
Published : October 28, 2025 at 5:33 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر حکومت نے (اسٹیٹ لینڈ) ریاستی اراضی پر غیر قانونی طور پر تعمیر شدہ گھروں کے مالکان کو ملکیتی حقوق دینے کے لیے پیش کیا گیا بل مسترد کر دیا ہے۔
یہ بل پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے رکن اسمبلی وحید الرحمان پرہ نے پیش کیا تھا، جس میں ایسے افراد کو ملکیتی حقوق دینے کی تجویز دی گئی تھی جنہوں نے سرکاری زمین پر مکانات تعمیر کر رکھے ہیں۔
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، جو شہری ترقیات و ہاؤسنگ کے قلمدان کے بھی سربراہ ہیں، نے اسمبلی میں کہا کہ اگر یہ بل منظور ہوا تو ’’زمین پر قبضے کے دروازے کھل جائیں گے‘‘۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے پاس پہلے ہی ایک اسکیم موجود ہے جس کے تحت ایسے افراد جن کے پاس اراضی نہیں، کو پانچ مرلہ زمین دی جا سکتی ہے، ’’لیکن غیر قانونی تعمیرات کو قانونی تحفظ دینا ممکن نہیں۔‘‘
اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق جموں کشمیر اسمبلی اجلاس میں 41 نجی بل پیش کیے گئے جن میں شراب پر پابندی، لوکایُکت کی تشکیل اور انسانی حقوق فورم کے قیام جیسے مسائل بھی شامل تھے۔ تاہم اسپیکر عبدالرحیم راتھر کے مطابق صرف آٹھ بلوں پر بحث ممکن ہے۔
پلوامہ سے منتخب ایم ایل اے وحید پرہ نے بل واپس لینے سے انکار کیا اور کہا کہ حکومت اسے سیاسی وجوہات سے مسترد کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا: ’’بی جے پی اسے ’لینڈ جہاد‘ کہتی ہے، لیکن ان گھروں میں رہنے والے لوگ پچھلے بیس برس سے یہاں آباد ہیں۔ 5 اگست 2019 کے بعد انہیں بے دخلی کے نوٹس ملے۔ یہ بل لوگوں کے گھروں اور حقوق کو تحفظ دینے کے لیے ہے۔‘‘
عمر عبداللہ نے بحث کے دوران 2001 کے روشنی ایکٹ کا بھی حوالہ دیا، جس کے تحت غیر مجاز قابضین کو زمین کے ملکیتی حقوق دیے گئے تھے۔ اس اسکیم سے حکومت کو 25 ہزار کروڑ روپے کی آمدن کی توقع تھی، مگر بعد میں بے ضابطگیوں کے باعث جموں و کشمیر ہائی کورٹ نے 2020 میں اسے (روشنی اسکیم کو) کالعدم قرار دیا اور سی بی آئی تحقیقات کا حکم دیا۔
عمر عبداللہ نے کہا: ’’یہ بل روشنی ایکٹ سے بھی آگے ہے۔ اگر یہ قانون بن گیا تو کل کوئی بھی مکان تعمیر کر کے زمین پر ملکیت کا دعویٰ کرے گا۔‘‘
آخر میں اسپیکر نے بل کو ووٹنگ کے لیے پیش کیا لیکن ایوان میں اکثریتی حمایت نہ ملنے کے باعث اسے مسترد کر دیا گیا۔ یہ اقدام اس وقت سامنے آیا جب ریاست میں زمین کے قبضے اور بے دخلی کے معاملات سیاسی طور پر حساس موضوع بنے ہوئے ہیں، خاص طور پر 2019 میں آرٹیکل 370 کی منسوخی کے بعد سے۔
