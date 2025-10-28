ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر حکومت نے اسمبلی میں انسانی حقوق فورم کے قیام کا بل کیا مسترد
نظام الدین بٹ، جنہوں نے یہ بل اسمبلی میں پیش کیا، کہا: ’’میں دباؤ میں آ کر یہ بل واپس لیتا ہوں۔‘‘
Published : October 28, 2025 at 7:03 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر حکومت نے اسمبلی میں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے ’’لیجسلیٹو فورم‘‘ کے قیام کے بل مسترد کر دیا۔ حکومت نے مؤقف اختیار کیا کہ یونین ٹیریٹری کی اسمبلی پارلیمنٹ کے قوانین سے متصادم قانون نہیں بنا سکتی۔
یہ بل کانگریس کے رکن اسمبلی نظام الدین بٹ نے پیش کیا تھا جنہوں نے استدلال دیا کہ ان کا مجوزہ فورم قومی انسانی حقوق کمیشن (NHRC) کی جگہ لینے کے بجائے اسے معاونت فراہم کرے گا۔ بٹ نے کہا کہ ’’جموں و کشمیر جیسی متنازع اور تنازعات سے دوچار ریاست میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ریاستی اور غیر ریاستی عناصر دونوں کی جانب سے ہوئی ہیں، اور عالمی سطح پر اس کا سیاسی استعمال کیا گیا ہے۔‘‘
انہوں نے کہا کہ ’’قانون نافذ کرنے والے ادارے حقیقی ذمہ داروں کی شناخت میں منصفانہ کردار ادا نہیں کر سکے۔ اس فورم کا مقصد متاثرین کو انصاف اور انسانی حقوق اداروں کو مدد فراہم کرنا ہے۔‘‘
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اس بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ جموں و کشمیر تنظیم نو ایکٹ 2019 کی دفعہ 35 کے تحت، یونین ٹیریٹری کی اسمبلی کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جو پارلیمنٹ کے کسی قانون سے ٹکرائے۔ انہوں نے کہا: ’’سابقہ ریاست میں انسانی حقوق کمیشن موجود تھا، لیکن اب چونکہ یونین ٹیریٹری ہے، اس طرح کے فورم کا قیام قانونی طور پر ممکن نہیں۔‘‘
عمر عبداللہ نے مزید کہا کہ ’’اگر حالات بدلیں تو ایسے فورم کی ضرورت خود بخود ختم ہو جائے گی۔‘‘ اس پر بٹ نے کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ کے ’’پابند ماحول‘‘ کو سمجھتے ہیں، مگر یہ اسمبلی کی بے بسی کی علامت ہے۔‘‘ ایم ایل اے بانڈی پورہ نے کہا: ’’تاریخ اسے ہماری مجبوری کے طور پر یاد رکھے گی۔ میں دباؤ میں آ کر یہ بل واپس لیتا ہوں۔‘‘
قابل ذکر ہے کہ آرٹیکل 370 کی منسوخی سے قبل جموں و کشمیر کی ریاست کا اپنا اسٹیٹ ہیومن رائٹس کمیشن (SHRC) موجود تھا، جو 1990 کی دہائی میں قائم کیا گیا تھا۔ اس کمیشن نے سینکڑوں مقدمات کی سماعت کی تھی اور کئی متاثرین کے حق میں معاوضے کے احکامات جاری کیے تھے۔ تاہم اگست 2019 کے بعد جب ریاست کی خصوصی حیثیت ختم کی گئی تو کمیشن بھی تحلیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد متعدد زیر سماعت مقدمات یا تو قومی انسانی حقوق کمیشن کو منتقل کیے گئے یا غیر حتمی حالت میں رہ گئے۔
یہ بھی پڑھیں: