عمر عبداللہ نے گاندربل میں 84.41 کروڑ روپے کے پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا
Published : February 24, 2026 at 7:07 PM IST
گاندربل: (فردوس احمد تانترے) جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج گاندربل کا دورہ کیا، گاندربل حلقہ میں 84.41 کروڑ روپے کی کل سرمایہ کاری کے ساتھ کئی اہم ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا اور افتتاح کیا۔
اپنے دورے کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان منصوبوں کا مقصد بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانا اور علاقے کے لوگوں کے لیے ضروری خدمات کو بہتر بنانا ہے۔ انہوں نے حلقے میں ترقیاتی منصوبوں کو تیز کرنے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا۔
پنجاب کی سی ٹی یونیورسٹی میں جموں و کشمیر کے طلباء کو ہراساں کیے جانے کی خبروں، خاص طور پر رمضان کے دوران سحری اور افطار سے انکار کے بارے میں عمر عبداللہ نے کہا کہ وہ اس معاملے کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ اٹھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت نے ہمیشہ جموں و کشمیر کے لوگوں کی حمایت کی ہے اور اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ اس مسئلے کو مناسب طریقے سے حل کیا جائے گا۔
ایران میں ہندوستانی طلباء کے لئے ہندوستانی حکومت کی ایڈوائزری کے بارے میں وزیر اعلی نے طلباء سے اپیل کی کہ وہ حکومتی ہدایات پر سختی سے عمل کریں۔ انہوں نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ حکومتی مشوروں کو نظر انداز نہ کریں، ان پر عمل کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو کسی بھی مشکل سے بچائیں۔