ETV Bharat / jammu-and-kashmir
عمر عبداللہ نے بڈگام کے سیلاب سے متاثرہ دکان مالکان سے بات چیت کی، معاوضے کی یقین دہانی کرائی
وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے بیروہ کا دورہ کیا۔ انھوں نے سیلاب سے تباہ ہونے والے تجارتی کمپلیکس کا معائنہ کیا اور متاثرین سے ملاقات کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 22, 2026 at 8:54 PM IST
بیروہ، (عارف بشیر وانی): جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بدھ کے روز بیروہ کا دورہ کرکے نالہ سکھ ناگ میں آئے تباہ کن سیلاب سے منہدم ہونے والے تجارتی کمپلیکس کا جائزہ لیا اور متاثرہ دکانداروں و دکان مالکان سے ملاقات کرکے انہیں ہر ممکن سرکاری تعاون کا یقین دلایا۔
وزیراعلیٰ نے اس مقام کا معائنہ کیا جہاں شدید سیلابی ریلے کے باعث پہلے فلڈ پروٹیکشن وال منہدم ہوئی، جس کے بعد نالہ سکھ ناگ کے کنارے قائم تجارتی کمپلیکس مکمل طور پر سیلابی ریلے کی نذر ہوگیا۔ اس موقع پر انہوں نے متاثرہ دکانداروں اور دکان مالکان سے تفصیلی گفتگو کی، ان کے مسائل سنے اور نقصانات سے متعلق معلومات حاصل کیں۔
صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ گزشتہ روز موسلادھار بارشوں کے نتیجے میں نالہ سکھ ناگ میں شدید سیلاب آیا، جس کے باعث حفاظتی دیوار بہہ گئی اور اس کے بعد تجارتی کمپلیکس بھی سیلابی ریلے میں منہدم ہوگیا۔
انہوں نے متاثرین سے کہا کہ وہ عمارت کی تعمیر سے متعلق تمام سرکاری اجازت نامے، دستاویزات اور دیگر ضروری کاغذات ضلع ترقیاتی کمشنر بڈگام کے دفتر میں جمع کرائیں تاکہ ان کی جانچ پڑتال کے بعد حکومت مناسب کارروائی کر سکے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جن افراد نے قانونی اجازت ناموں کے تحت دکانیں تعمیر کی تھیں، انہیں حکومتی ضابطوں کے مطابق ریلیف اور مالی امداد فراہم کی جائے گی اور ساتھ ہی دوبارہ دوکانیں تعمیر کرنے کی اجازت بھی ملے گی۔
ایک سوال کے جواب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ متاثرہ دکانداروں نے انہیں نو تعمیر شدہ میونسپل کمپلیکس میں منتقل کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے، تاہم اس سلسلے میں متعلقہ حکام سے مشاورت کے بعد ہی کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ مذکورہ کمپلیکس بھی نالہ سکھ ناگ کے کنارے واقع ہے۔
دریں اثنا، وزیر اعلیٰ نے ضلع اننت ناگ میں عسکریت پسندوں کے حملے میں ہلاک ہونے والے جموں و کشمیر پولیس کے ہیڈ کانسٹیبل عاشق حسین قریشی، ساکن لالپورہ بیروہ، کو زبردست خراجِ عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے بہادر پولیس اہلکار کی شہادت پر گہرا دکھ ہے، جس نے فرض کی ادائیگی کے دوران اپنی جان قربان کی۔
عمر عبداللہ نے کہا کہ اس نوعیت کے بزدلانہ حملے پہلی مرتبہ نہیں ہوئے، تاہم ایسے واقعات سے نہ ہمارا عزم متزلزل ہوگا اور نہ ہی حملہ آور اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب ہوں گے۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار بھی کیا کہ سیکورٹی فورسز حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے ضروری کارروائیاں کریں گی۔
یہ بھی پڑھیں: