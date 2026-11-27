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عمر عبداللہ نے جموں کے بنی میں 8.07 کروڑ روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کیا
مقصد علاقے میں اعلیٰ تعلیم کے بنیادی ڈھانچے کو مزید مستحکم بنانے کے ساتھ ساتھ عوام کو جدید اور خصوصی طبی سہولیات فراہم کرنا ہے۔
Published : November 27, 2026 at 3:42 PM IST
جموں: (اشرف گنائی) وزیر اعلیٰ نے آج ضلع کٹھوعہ کے دورہ بنی کے دوران 8.07 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل ہونے والے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کرکے انہیں عوام کے نام وقف کیا۔ان منصوبوں میں گورنمنٹ ڈگری کالج بنی میں نئی لیبارٹری بلاک اور 50 بستروں پر مشتمل طالبات کے ہاسٹل کے علاوہ سب ڈسٹرکٹ اسپتال بنی میں او پی ڈی کمپلیکس اور ڈائیلاسز یونٹ شامل ہیں۔
ان ترقیاتی منصوبوں کا مقصد علاقے میں اعلیٰ تعلیم کے بنیادی ڈھانچے کو مزید مستحکم بنانے کے ساتھ ساتھ عوام کو جدید اور خصوصی طبی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ خاص طور پر دور دراز اور پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو صحت اور تعلیم کی بہتر سہولیات میسر آنے کی توقع ہے۔
حکومت کی جانب سے ان منصوبوں کو جامع ترقی، بنیادی سہولیات تک مساوی رسائی اور خطے کی متوازن ترقی کے عزم کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ان منصوبوں کی تکمیل سے بنی اور ملحقہ علاقوں کے طلبہ و طالبات کو تعلیمی سہولیات میں بہتری حاصل ہوگی، جبکہ مریضوں کو ڈائیلاسز سمیت دیگر طبی خدمات کے لیے دور دراز علاقوں کا رخ کرنے کی ضرورت میں بھی کمی آنے کی امید ہے۔