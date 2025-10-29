ETV Bharat / jammu-and-kashmir
وزیراعلیٰ نے رائل اسپرنگس گالف کورس میں کشمیر میراتھن–2025 کی سرکاری اشیاء (مرچنڈائز) کی نقاب کشائی کی
جموں وکشمیر میں 2 نومبر کو منعقد ہونے والی کشمیر میراتھن–2025 کے دوسرے ایڈیشن کا وزیراعلی عمر عبداللہ نے افتتاح کیا۔
October 29, 2025
سرینگر ( جاوید ڈار): وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے رائل اسپرنگس گالف کورس میں کشمیر میراتھن–2025 کی سرکاری اشیاء (مرچنڈائز) کی نقاب کشائی کی۔ اس موقع پر منعقدہ مختصر پروگرام میں محکمہ سیاحت کے افسران اور میڈیا نمائندے بھی موجود تھے۔ میراتھن میں حصہ لینے والے شرکاء کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی ٹوپی، میڈل اور ریسنگ کِٹ کی نمائش کی گئی۔
اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے تمام فٹنس شوقین افراد، کھلاڑیوں اور دلچسپی رکھنے والے شہریوں کو کھلے دل سے میراتھن میں حصہ لینے کی دعوت دی۔
نقاب کشائی کے بعد اپنے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس ایونٹ کے لیے حوصلہ افزا تعداد میں رجسٹریشن ہو چکی ہے، اور غیر ملکی کھلاڑیوں کی شرکت میں بھی نمایاں اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، خاص طور پر فل میراتھن کیٹیگری میں۔
انہوں نے کہا،کشمیر ملک کا واحد مقام ہے جو میراتھن کے لیے ایسی خوبصورت مناظر اور مثالی موسمی حالات فراہم کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے مطابق ہاف میراتھن کے شرکاء سری نگر کے مشہور مقامات جیسے جہلم ریور فرنٹ، لال چوک، ڈل گیٹ اور دلکش ڈل جھیل کے کنارے سے گزریں گے، جبکہ فل میراتھن کے رنرز حضرت بل اور کشمیر یونیورسٹی تک کا فاصلہ طے کریں گے۔
وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ دوڑ کے دوران درجہ حرارت 6 سے 8 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہے گا، جو ملک کے دیگر گرم مقامات کے مقابلے میں ایک نایاب فائدہ ہے۔
انہوں نے امید ظاہر کی کہ کشمیر میراتھن تیزی سے ایک ممتاز اسپورٹس ایونٹ کے طور پر ابھر رہا ہے اور جلد ہی دہلی میراتھن جیسے مشہور ایونٹس کی صف میں شامل ہو جائے گا جو گزشتہ دو دہائیوں سے منعقد ہو رہا ہے۔
اس موقع پر وزیر اعلیٰ کے مشیر نصیر اسلم وانی، ایڈیشنل چیف سکریٹری سیاحت ایشیش چندر ورما سمیت دیگر سینئر افسران بھی موجود تھے۔