عمر عبداللہ حکومت کو عوام کی فلاح و بہبود کےلئے کام کرنا چاہئےَ: ارشد بھٹ
جے پی کے سینئر لیڈر اور کسان مورچہ کے جنرل سکریٹری ارشد بٹ نے جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں پد یاترا کی قیادت کی۔
Published : November 29, 2025 at 8:46 PM IST
پلوامہ : بی جے پی کسان مورچہ جنرل سیکرٹری ارشد بٹ نے کہا کہ عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت اور ایل جی انتظامیہ کو جموں و کشمیر کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی پد یاترا پارٹی کو گراس روٹ لیول پر مضبوط کرنے اور لوگوں کی شکایات اور مطالبات سننے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔
بی جے پی کے سینئر لیڈر اور کسان مورچہ کے جنرل سکریٹری ارشد بٹ نے جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع میں پد یاترا کی قیادت کی۔ ارشد بٹ نے پارٹی کے دیگر سینئر کارکنوں کے ساتھ پد یاترا کا آغاز ضلع پلوامہ کے دور دراز علاقے کائیگام وسومرگ، سیکول اور دیگر علاقوں سے کیا۔ ضلع کے مختلف علاقوں سے لوگوں نے اس پد یاترا میں شرکت کی جبکہ انہوں نے اپنی شکایات اور مطالبات پیش کئے۔
ارشد بٹ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت اور ایل جی انتظامیہ کو جموں و کشمیر کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کی حکومت نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ حکومت کی تشکیل کے بعد ان کی تکالیف کو کم کیا جائے گا لیکن زمینی سطح پر عوام کو پہلے کی طرح ہی مسائل کا سامنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی کو مضبوط کرنے اور عوام کی شکایات اور مطالبات سننے کے لیے آنے والے دنوں میں یاترا کو تیز کیا جائے گا تاکہ ان کے مشکلات کا ازالہ ممکن بنایا جا سکے۔