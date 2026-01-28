ETV Bharat / jammu-and-kashmir
عمرعبداللہ حکومت عوامی مشکلات کو کم کرنے کوشاں: سریندر کمار چودھری
سریندر کمار چودھری نے کہا کہ محدود وسائل کے باوجود عمر عبداللہ حکومت عوامی مشکلات کم کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔
Published : January 28, 2026 at 3:41 PM IST
پلوامہ : جموں و کشمیر کے نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کا دورہ کیا اور مختلف علاقوں میں زمینی صورتحال کا جائزہ لیا۔ اپنے دورے کے دوران انہوں نے ضلع انتظامیہ کے افسران کے ساتھ ایک اہم اجلاس کی صدارت کی، جس میں سردیوں کے دوران بنیادی سہولیات اور خدمات کی فراہمی پر خصوصی توجہ دی گئی۔
سریندر کمار چودھری نے شادی مارگ، قصبیار اور ہنجن علاقوں کا بھی دورہ کیا جہاں انہوں نے مقامی لوگوں سے ملاقات کی، ان کے مسائل اور مطالبات سنے اور متعلقہ افسران کو موقع پر ہی ہدایات جاری کیں تاکہ عوام کو درپیش مشکلات کا فوری ازالہ کیا جا سکے۔
میڈیا سے بات کرتے ہوئے نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عمر عبداللہ کی قیادت میں حکومت محدود وسائل کے باوجود عوام کی فلاح و بہبود کے لیے پوری سنجیدگی سے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ برف باری کے بعد حکومت اور ضلعی انتظامیہ نے دن رات محنت کر کے بنیادی سہولیات جیسے سڑکوں کی بحالی، بجلی اور پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا۔
انہوں نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر بھر میں تمام سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام جاری ہے اور جلد ہی رابطہ بحال کر دیا جائے گا۔ حکومت عوامی خدمت کے لیے پُرعزم ہے اور ہر مشکل گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔