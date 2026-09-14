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عمر عبداللہ حکومت اپنی مدت پوری نہیں کرے گی: سنیل شرما
سنیل شرما نے ایک بار پھر دعویٰ کیا کہ جموں کشمیر میں عمر عبداللہ کی سربراہی والی حکومت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 14, 2026 at 7:29 PM IST
رامبن (نواز رونیال): جموں و کشمیر قانونساز اسمبلی میں قائد حزب اختلاف (لیڈر آف اپوزیشن)سنیل شرما نے پیر کو ایک بار پھر اپنے اس دعوے کو دہرایا کہ "عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت اپنی مکمل مدت پوری نہیں کرے گی"۔ عمر عبداللہ اس وقت جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ ہے۔
میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے سنیل شرما نے کہا: ’’میں یہ بات کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں اور ایک بار پھر دعویٰ کرتا ہوں کہ یہ پارٹی بہت جلد منتشر ہو جائے گی۔ موجودہ جموں و کشمیر حکومت زیادہ دیر تک قائم نہیں رہے گی۔‘‘ شرما نے صوبہ جموں کے رام بن ضلع میں میترا کانفرنس ہال میں منعقدہ ایک عوامی رابطہ پروگرام سے خطاب کے حاشیہ پر کیا۔
شرما نے مزید الزام عائد کیا کہ "نیشنل کانفرنس کی قیادت والی حکومت روزگار سے متعلق اپنے وعدے پورے کرنے میں ناکام رہی ہے۔" انہوں نے دعویٰ کیا کہ تقریباً 25 ہزار آسامیوں کو باقاعدہ بھرتی کے بجائے آؤٹ سورس کیا گیا ہے۔ "جموں و کشمیر کے عوام نے تبدیلی، ترقی، روزگار، جواب دہی اور بہتر طرز حکمرانی کے لیے ووٹ دیا تھا، لیکن ان کے مطابق حکومت عوام کی توقعات پر پورا اترنے میں ناکام رہی ہے۔"
این سی کی تنقید کرتے ہوئ لیڈر آف اپوزیشن نے کہا کہ مستقل کیے جانے کے منتظر ڈیلی ویجرز، ملازمت کے تحفظ کے خواہاں این ایچ ایم کارکنان، ریلیف کے منتظر اساتذہ اور مزدور، تعاون کے خواہاں تاجر اور سیاحت سے وابستہ افراد اور ولیج ڈیفنس گارڈز (VDGs) کو مسائل کے حل کے لیے غیر معینہ مدت تک انتظار نہیں کروایا جا سکتا۔
انہوں نے کہا: ’’عوام نے بہانے، سیاسی بیان بازی یا نہ ختم ہونے والی یقین دہانیوں کے لیے ووٹ نہیں دیا تھا۔ انہوں نے ایسی حکمرانی کے لیے ووٹ دیا جو عوام کی بات سنے، جواب دے اور عملی طور پر کام کرے۔ اگر حکومت عوام کے حقیقی مسائل کو نظرانداز کرتی رہی تو بی جے پی مضبوطی سے اس کا مقابلہ کرے گی اور ہر جائز مطالبے کو اسمبلی اور عوام کے سامنے رکھے گی۔"
بی جے پی رہنما نے کہا کہ پارٹی مناسب فورمز پر عوامی شکایات اور مسائل اٹھائے گی، جن میں آئندہ اسمبلی اجلاس بھی شامل ہے، اور ٹھوس جواب ملنے تک ان معاملات کی پیروی جاری رکھے گی۔
شرما کے ہمراہ رام بن کے سابق رکن اسمبلی، ضلع بی جے پی صدر نیلم لینگھ، ایڈووکیٹس بلبیر سنگھ بالی اور کھجور سنگھ، ضلع جنرل سیکریٹری رام بن اور دیگر پارٹی رہنما موجود تھے۔
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