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عمر عبداللہ کی وزراء کو ہدایت، ترقیاتی کاموں میں تیزی لائیں اور موسم سرما کے لیے مکمل تیاری یقینی بنائیں
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے میٹنگ میں نئے وزراء کو متعلقہ محکموں کا جائزہ لینے سمیت عوامی شکایات کو ترجیح دینے کی ہدایت دی۔
Published : November 2, 2026 at 1:58 PM IST
جموں: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پیر کے روز وزراء کو ہدایت دی کہ وہ جاری ترقیاتی منصوبوں میں تیزی لائیں، عوامی شکایات کے ازالے کے نظام کو مضبوط بنائیں اور موسم سرما کے لیے جامع تیاریاں یقینی بنائیں۔ عمر عبداللہ نے یہاں سول سیکرٹریٹ میں انتظامی امور اور ترقیاتی ترجیحات کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس کی صدارت کی۔ یہ اجلاس 'دربار مو' (دارالحکومت کی منتقلی) کے بعد دفاتر کے دوبارہ کھلنے کے فوراً بعد منعقد کیا گیا۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' (سابقہ ٹویٹر) پر ایک پوسٹ میں، وزیر اعلیٰ کے دفتر نے بتایا کہ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ نے نئے تعینات ہونے والے وزراء کو ہدایت کی کہ وہ فوری طور پر اپنے متعلقہ محکموں کا جائزہ لیں، جاری ترقیاتی منصوبوں میں تیزی لائیں اور عوامی شکایات کے حل کو ترجیح دیں۔
Soon after the reopening of offices following the Darbar Move, the Chief Minister chaired a comprehensive review of administrative and developmental priorities at the Civil Secretariat in Jammu. The Chief Minister directed the newly appointed Ministers to undertake immediate departmental reviews, expedite ongoing development works and prioritise the resolution of public grievances. With the working season nearing its end, departments were instructed to accelerate project execution, ensure winter preparedness and maintain adequate stocks of essential commodities, particularly in remote and far-flung areas. The Chief Minister also called for time-bound, people-centric budgetary planning, with proposals aligned to the needs and aspirations of the public.— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) November 2, 2026
چونکہ ورکنگ سیزن اختتام کے قریب ہے، اس لیے وزیر اعلیٰ نے منصوبوں کی جلد تکمیل، موسم سرما کے لیے مکمل تیاری، اور دور دراز علاقوں میں ضروری اشیاء کے مناسب ذخائر کی دستیابی کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ عمر عبداللہ نے ایک ایسی بجٹ منصوبہ بندی کی اہمیت پر بھی زور دیا جو ایک مقررہ مدت کے اندر مکمل ہو اور عوام پر مرکوز ہو۔ انہوں نے محکموں کو ہدایت کی کہ وہ ایسی تجاویز تیار کریں جو عوام کی ضروریات، امنگوں اور ترجیحات سے ہم آہنگ ہوں۔
اس سے قبل سول سیکرٹریٹ پہنچنے پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو رسمی ’گارڈ آف آنر‘ پیش کیا گیا۔ انہوں نے سلامی لی، اور اس کے ساتھ ہی ان دفاتر میں کام کا دوبارہ آغاز ہو گیا، جو دو روز قبل ہی گرمائی دارالحکومت سرینگر میں بند ہوئے تھے۔عمر عبداللہ نے سیکرٹریٹ میں مختلف دفاتر کا مختصر دورہ کیا اور وہاں موجود عہدیداروں سے بات چیت کی۔
(پی ٹی آئی کے مشمولات کے ساتھ)
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