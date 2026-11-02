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عمر عبداللہ کی وزراء کو ہدایت، ترقیاتی کاموں میں تیزی لائیں اور موسم سرما کے لیے مکمل تیاری یقینی بنائیں

وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے میٹنگ میں نئے وزراء کو متعلقہ محکموں کا جائزہ لینے سمیت عوامی شکایات کو ترجیح دینے کی ہدایت دی۔

جموں میں سول سکریٹریٹ میں وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے ایک میٹنگ کی صدارت کی
جموں میں سول سکریٹریٹ میں وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے ایک میٹنگ کی صدارت کی (X/@CM_JnK)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 2, 2026 at 1:58 PM IST

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جموں: جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پیر کے روز وزراء کو ہدایت دی کہ وہ جاری ترقیاتی منصوبوں میں تیزی لائیں، عوامی شکایات کے ازالے کے نظام کو مضبوط بنائیں اور موسم سرما کے لیے جامع تیاریاں یقینی بنائیں۔ عمر عبداللہ نے یہاں سول سیکرٹریٹ میں انتظامی امور اور ترقیاتی ترجیحات کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس کی صدارت کی۔ یہ اجلاس 'دربار مو' (دارالحکومت کی منتقلی) کے بعد دفاتر کے دوبارہ کھلنے کے فوراً بعد منعقد کیا گیا۔

سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' (سابقہ ٹویٹر) پر ایک پوسٹ میں، وزیر اعلیٰ کے دفتر نے بتایا کہ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ نے نئے تعینات ہونے والے وزراء کو ہدایت کی کہ وہ فوری طور پر اپنے متعلقہ محکموں کا جائزہ لیں، جاری ترقیاتی منصوبوں میں تیزی لائیں اور عوامی شکایات کے حل کو ترجیح دیں۔

چونکہ ورکنگ سیزن اختتام کے قریب ہے، اس لیے وزیر اعلیٰ نے منصوبوں کی جلد تکمیل، موسم سرما کے لیے مکمل تیاری، اور دور دراز علاقوں میں ضروری اشیاء کے مناسب ذخائر کی دستیابی کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ عمر عبداللہ نے ایک ایسی بجٹ منصوبہ بندی کی اہمیت پر بھی زور دیا جو ایک مقررہ مدت کے اندر مکمل ہو اور عوام پر مرکوز ہو۔ انہوں نے محکموں کو ہدایت کی کہ وہ ایسی تجاویز تیار کریں جو عوام کی ضروریات، امنگوں اور ترجیحات سے ہم آہنگ ہوں۔

X/@CM_JnK
X/@CM_JnK (X/@CM_JnK)

اس سے قبل سول سیکرٹریٹ پہنچنے پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو رسمی ’گارڈ آف آنر‘ پیش کیا گیا۔ انہوں نے سلامی لی، اور اس کے ساتھ ہی ان دفاتر میں کام کا دوبارہ آغاز ہو گیا، جو دو روز قبل ہی گرمائی دارالحکومت سرینگر میں بند ہوئے تھے۔عمر عبداللہ نے سیکرٹریٹ میں مختلف دفاتر کا مختصر دورہ کیا اور وہاں موجود عہدیداروں سے بات چیت کی۔

(پی ٹی آئی کے مشمولات کے ساتھ)

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TAGGED:

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