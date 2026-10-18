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کرنال میں کشمیر کی مسافر بس پر حملہ؛ عمر عبداللہ کا ہریانہ حکومت سے سخت کارروائی کا مطالبہ
وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور این سی ترجمان عمران نبی ڈار نے ہریانہ حکومت سے ملزمان کی گرفتاری اور سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
Published : October 18, 2026 at 11:36 AM IST
سرینگر: ہریانہ کے ضلع کرنال میں پارکنگ کے تنازع پر ایک نامعلوم لوگوں نے جموں و کشمیر کی رجسٹریشن نمبر والی مسافر بس پر حملہ کر دیا۔ اس واقعے پر جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ہریانہ حکومت سے اس وقت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
عمر عبداللہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ 'ایکس' پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ "یہ افسوسناک واقعہ ہرگز پیش نہیں آنا چاہیے تھا۔ مجھے امید ہے کہ نائب سنگھ سینی کی قیادت میں ہریانہ حکومت اور ہریانہ پولیس ملزمان کو گرفتار کرے گی اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کارروائی کرے گی کہ آئندہ ایسے واقعات دوبارہ نہ ہوں۔"
This unfortunate incident should never have taken place. I hope the Haryana government lead by @NayabSainiBJP ji & @police_haryana catch the culprits & take action to ensure these things don’t happen again.— Omar Abdullah (@OmarAbdullah) October 18, 2026
رپورٹ کے مطابق، بس (نمبر JK01 BE 8013) پر کرنال کے علاقے میں اس وقت پانچ نامعلوم لوگوں نے اس وقت حملہ کر دیا جب مسافر وہاں ایک ریسٹورنٹ پر رات کے کھانے کے لیے رکے ہوئے تھے۔ بس پر کل 39 مسافر سوار تھے۔ اس حملے میں دو مسافروں کے زخمی ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس بس کی ویڈیوز بھی شیئر کی گئی ہیں، جس میں ایک معمر مسافر کو ناک پر چوٹ لگنے کے بعد خون بہتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔
حکمران جماعت نیشنل کانفرنس کے ترجمان عمران نبی ڈار نے کہا کہ "دہلی سے سرینگر روٹ پر چلنے والی کشمیر کی بس پر ہریانہ کے کُروکشیتر کے قریب مبینہ طور پر نفرت انگیز جرم (ہیٹ کرائم) کے تحت پتھراؤ ہوا اور اینٹیں ماری گئیں۔ اس حملے میں ایک معمر کشمیری شخص زخمی ہوا، جب کہ ان کے افرد خاندان بے یار و مددگار اور خوفزدہ رہ گئے۔"
Stones and bricks pelted on Kashmir bus (JK number), on Delhi to Srinagar route, near Kurukshetra Haryana in an alleged hate crime. One elderly Kashmiri man injured in the attack, families left helpless and terrified. We condemn the murderous attack on innocent people and demand action against the perpetrators. Requesting @police_haryana to take cogzinace of the event, identify the culprits and take action. https://t.co/GwdnDBnqbt— Imran Nabi Dar (@ImranNDar) October 18, 2026
ڈار نے 'ایکس' پر پوسٹ کیا کہ "ہم معصوم لوگوں پر ہونے والے اس قاتلانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں اور مجرموں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہریانہ پولیس سے گزارش ہے کہ وہ اس واقعے کا نوٹس لے، ملزمان کی شناخت کرے اور ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرے۔"
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ویڈیو میں بس کے ڈرائیور کی شناخت کرنے والے ایک شخص کا کہنا ہے کہ ہوٹل ڈیوائن کے قریب ایک نامعلوم شخص نے بس پر حملہ کیا اور اس کے شیشے توڑ دیے۔ انہوں نے بتایا کہ بس پر حملے کی وجہ پارکنگ کا ایک معمولی تنازع تھا، جو اس شخص کے ساتھ ہوا جس نے کشمیر جانے والی بس کے برابر میں اپنی کار پارک کی تھی۔ انہوں نے اپنے ویڈیو بیان میں یہ بھی کہا کہ "میری بس پر حملہ کرنے والے شخص سے پوچھ گچھ کرنے کے بجائے، پولیس نے ہمارے ہی ایک ساتھی کو حراست میں لے لیا۔"
ہریانہ حکومت یا پولیس نے ابھی تک عمر عبداللہ کے اس مطالبے پر کوئی ردعمل ظاہر نہیں دیا ہے اور نہ ہی واقعے میں لگائے گئے الزامات کے حوالے سے اب تک کوئی باضابطہ بیان جاری کیا ہے۔
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