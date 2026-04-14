عمر عبداللہ نے رامبن واقعہ کی مذمت کی، کہا جنگل راج قائم نہیں ہونے دیں گے
عمر عبداللہ نے واضح کیاکہ کچھ عناصر علاقے میں جنگل راج قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن حکومت انہیں کامیاب نہیں ہونے دے گی۔
Published : April 14, 2026 at 3:51 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) رامبن میں پیش آئے حالیہ افسوسناک واقعے نے پورے خطے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اننت ناگ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اس واقعہ کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور اسے جنگل راج قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک نہایت افسوسناک واقعہ ہے اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔
انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ یہاں پر امن وامان نہیں چاہتے ہیں ،لیکن ہماری طرف سے ایسے لوگوں کو واضح پیغام ہے کہ جموں میں اس طرح کی غنڈہ گردی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ یہ کھلی غنڈہ گردی ہے، جہاں کچھ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ آخر ایسے عناصر کو کھلی چھوٹ کس نے دی ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ یہ کہاں کا قانون ہے کہ جو بھی خانہ بدوش یا عام شہری اپنے مال مویشی کے ساتھ گزر رہا ہو، اسے تشدد کا نشانہ بنایا جائے۔
عمر عبداللہ نے واضح کیا کہ کچھ عناصر علاقے میں غنڈہ گردی اور جنگل راج قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن حکومت انہیں کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ انہوں نے ایل جی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ایسے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی تاکہ آئندہ اس طرح کے واقعات پیش نہ آئیں۔
واضح رہے کہ یہ واقعہ رامبن کے سب ڈویژن رامسو کے مکرکوٹ علاقے میں پیش آیا، جہاں 22 سالہ تنویر احمد چوپان ولد عبدالسلام چوپان تشویشناک حالات میں لاپتہ ہوگئے۔ مقامی ذرائع کے مطابق اس نے مبینہ طور پر شرپسند عناصر سے بچنے کی کوشش میں نالے میں چھلانگ لگا دی۔ وہ جموں سے اپنے آبائی گاؤں منڈکھل پوگل جارہے تھے اور اس کے ساتھ ایک دودھ دینے والی گائے اور دو بچھڑے بھی تھے۔
اس واقعے کے بعد علاقے میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے ۔ عوامی سیاسی و سماجی حلقوں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ واقعے کی شفاف تحقیقات کی جائیں، ذمہ داران کو سخت سزا دی جائے اور متاثرہ خاندان کو انصاف فراہم کیا جائے تاکہ آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام ممکن بنائی جا سکے۔