ETV Bharat / jammu-and-kashmir
عمر عبداللہ نے پی ڈی پی اور غریبوں، دونوں کے ساتھ غداری کی: محبوبہ مفتی
لینڈ بل اسمبلی میں مسترد کیے جانے پر محبوبہ مفتی نے الزام عائد کیا کہ عمر عبداللہ بھاجپا کے ’لینڈ جہاد‘ بیانیے میں شامل ہوئے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 29, 2025 at 8:23 PM IST
سرینگر: پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر محبوبہ مفتی نے جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی تنقید کرتے ہوئے انہیں ’بھاجپا کے بیانئے‘ کی حمایت کرنے کا الزام عائد کیا۔ محبوبہ مفتی نے کہا: ’’وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے نہ صرف پی ڈی پی بلکہ جموں و کشمیر کے غریب لوگوں کے ساتھ بھی ’غداری‘ کی ہے، کیونکہ انہوں نے اُس تجویز کو مسترد کر دیا جس کا مقصد دہائیوں پہلے سرکاری زمین پر بنائے گئے کم آمدنی والے خاندانوں کے رہائشی ڈھانچوں کو تحفظ فراہم کرنا تھا۔‘‘
سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کا یہ بیان پی ڈی پی کی جانب سے اراضی سے متعلق بل کو اسمبلی میں مسترد کیے جانے کے پس منظر میں سامنے آیا ہے، جس میں سرکاری اراضی پر قابض عوام کو لینڈ رائٹس دیے جانے کی تجویز دی گئی تھی۔ اس بل کو بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) نے لینڈ جہاد کا نام دیا جبکہ وزیر اعلیٰ نے اسے ’لینڈ گریبنگ‘ کو فروغ دینے سے مشابہ کیا۔
بدھ کو میڈیا نمائندوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ معاملہ زمین کی مارکیٹ قیمت کا نہیں بلکہ لوگوں کے گھروں کا تھا۔ انہوں نے کہا: ’’اگر کوئی غریب خاندان، جس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا، نے 20 یا 25 سال پہلے چند مرلے سرکاری زمین خاص کر کاہچرائی پر ایک چھوٹا سا مکان تعمیر کیا، تو ہم نے اسی معاملے کو اٹھایا تھا، تاکہ ان غریب کنبوں کے سروں سے چھت نہ چھینی جائے۔‘‘
محبوبہ مفتی کے مطابق: ’’ہم نئی تجاوزات یا موجودہ زمین کے استعمال کی بات نہیں کر رہے تھے بلکہ اُن پرانی بستیوں کی بات کر رہے تھے جو دو یا تین دہائیوں سے موجود ہیں۔‘‘
سابق وزیر اعلیٰ نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ جب اُن کی پارٹی نے ایسے خاندانوں کے تحفظ فراہم کرنے کی بات کی تو عمر عبداللہ نے اس اقدام کی مخالفت کی۔ ’’بی جے پی نے اسے ’لینڈ جہاد‘ کہا، اور عمر صاحب نے بھی یہی اصطلاح دہرائی، گویا کشمیر اور جموں کے لوگ زمین پر قابض ہیں۔‘‘ محبوبہ مفتی کے مطابق ’’ایک غریب شخص جو 2019 کے بعد اپنے مسمار شدہ گھر کی چھت بچانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، وہ کوئی چور نہیں ہے۔ ہم نے ان ہی غریب کنبوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے بل تجویز کی تھی۔‘‘
پی ڈی پی صدر نے کہا کہ ان کی پارٹی نے اسمبلی میں محدود تعداد کے باوجود اس تجویز کی حمایت کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا: ’’ہمارے پاس صرف تین ووٹ تھے۔ ہم نے کہا کہ ’ہمارے ووٹ لے لو، بس غریبوں کے گھر بچا لو۔‘ لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اب ہم اور کیا کر سکتے تھے؟‘‘
یومیہ اجرت پر کام کر رہے عارضی ملازمین کے حوالہ سے انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ان کی وزارت اعلیٰ کے دوران بھی اٹھایا گیا تھا۔ ’’ہم نے اُن کی باقاعدہ تقرری کے اقدامات شروع کیے تھے اور ایک حکم نامہ بھی جاری کیا گیا تھا، لیکن حکومت گرنے سے پہلے اس پر عملدرآمد نہیں ہو سکا۔‘‘
محبوبہ مفتی نے نے مزید کہا کہ یومیہ اجرت والے اب بھی جدوجہد کر رہے ہیں حالانکہ وہ دہائیوں سے اہم محکموں میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ’’یہ وہ لوگ ہیں جو پانی، تعلیم، بجلی اور صحت کے شعبوں میں اہم اور کلیدی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان سے باقاعدگی کا وعدہ کیا گیا تھا، مگر وہ وعدے آج تک پورے نہیں ہوئے۔‘‘
عمر عبداللہ کی سخت تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا: ’’اگرچہ عمر عبداللہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، لیکن جب بات زمین کے حقوق کے تحفظ کی یعنی ہمارے بل کی آئی، تو وہ عوام میں موجود خوف اور غیر یقینیت کو کم کرنے کے لیے کچھ کر سکتے تھے، مگر انہوں نے نہیں کیا۔‘‘
یہ بھی پڑھیں: