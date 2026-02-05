ETV Bharat / jammu-and-kashmir

مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کا دورۂ جموں وکشمیر، عمر عبداللہ نے بند سیاحتی مقامات کا مسئلہ اٹھانے کا دلایا یقین

سیاحتی مقامات کو سکیورٹی وجوہات کی بنا پر بند کردیا گیا تھا۔ اب انہیں کھولنے کے لیے وزارت داخلہ سے گرین سگنل کی ضرورت ہے۔

Omar Abdullah assures to raise the issue of closed tourism destinations with union HM Urdu News
مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کا دورۂ جموں وکشمیر (Image Source: ANI فائل فوٹو)
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : February 5, 2026 at 2:07 PM IST

3 Min Read
جموں، (راجہ عامر کریم): جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج یقین دلایا کہ وہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے دورۂ جموں کے دوران وادیٔ کشمیر میں بند سیاحتی مقامات کا مسئلہ اٹھائیں گے۔ وہ بند سیاحتی مقامات پر ایم ایل اے بانڈی پورہ نظام الدین بھٹ کے اٹھائے گئے ایک ضمنی سوال کا جواب دے رہے تھے۔

وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا کہ "یہ ایک حقیقت ہے کہ پہلگام حملے کے بعد کئی سیاحتی مقامات بدستور بند ہیں اور انہیں دوبارہ کھولنے کا وقت آگیا ہے۔ جموں و کشمیر حکومت اس معاملے پر حکومت ہند کے ساتھ باقاعدہ رابطے میں ہے اور اب کچھ دنوں میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ جموں و کشمیر آرہے ہیں اور میں ایوان اور ایم ایل اے کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ بند کھولنے کا مسئلہ اٹھائیں گے"۔ سیاحت سے متعلق مسائل پر کئی ممبران قانون ساز اسمبلی (ایم ایل اے) کی طرف سے اٹھایا گیا۔

رکن اسمبلی بانڈی پورہ نظام الدین نے پوچھا سوال

خانیار علی محمد ساگر سے نیشنل کانفرنس کے ایک ایم ایل اے نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ کیا حکومت جموں و کشمیر میں سیاحت کو فروغ دینے کا ارادہ رکھتی ہے اور بہت سے دوسرے ممبران نے ضمنی سوال اٹھایا۔ ایم ایل اے بانڈی پورہ نظام الدین بھٹ نے وزیر اعلیٰ سے پوچھا کہ وہ بند سیاحتی مقامات کب کھولنے جا رہے ہیں جو لیفٹیننٹ گورنر (ایل جی) انتظامیہ کے پہلگام حملے کے بعد بند کر دیے گئے تھے۔

وزارت داخلہ سے گرین سگنل کی ضرورت

کئی سیاحتی مقامات کو سکیورٹی وجوہات کی بنا پر بند کر دیا گیا تھا جب کہ کچھ جگہوں کو کھول دیا گیا ہے لیکن کچھ ابھی تک بند ہیں اور ان مقامات کو سیاحوں اور عام لوگوں کے لیے کھولنے کے لیے وزارت داخلہ سے گرین سگنل کی ضرورت ہے۔

