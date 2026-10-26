حکومت گرنے کے ڈر سے عمر عبداللہ نے آرٹیکل 370 کا مطالبہ چھوڑ دیا'، این سی کے باغی ایم پی آغا روح اللہ نے سنگین الزام لگایا

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حکومت گرنے کے ڈر سے عمر عبداللہ نے آرٹیکل 370 کا مطالبہ چھوڑ دیا'، این سی کے باغی ایم پی آغا روح اللہ نے سنگین الزام لگایا
آغا سید روح اللہ مہدی نےاپنی بڈگام رہائش گاہ پر ’ای ٹی وی بھارت‘ کو دیے گئے ایک خصوصی انٹرویو میں ایک بڑا انکشاف کیا۔
Published : October 26, 2026 at 8:36 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر میں ایک بڑا سیاسی سنسنی پیدا ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی پارٹی کے ایک رکن پارلیمنٹ نے محاذ شروع کیا ہے۔ سری نگر لوک سبھا کے رکن آغا سید روح اللہ مہدی نے 3 نومبر کو اپنی ہی پارٹی اور ریاستی حکومت پر عوام کو دھوکہ دینے کا الزام لگاتے ہوئے پارلیمنٹ اور پارٹی سے استعفیٰ دینے کا اعلان کیا ہے۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی انٹرویو
پارٹی کے اندر بغاوت کرنے والے ایم پی مہدی نے یہ اہم انکشاف ای ٹی وی بھارت کو اپنی بڈگام رہائش گاہ پر ایک خصوصی انٹرویو میں کیا۔ عمر عبداللہ حکومت کے دو سالہ دور کی عکاسی کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ حکومت کی کارکردگی اور اس کے سیاسی موقف سے بڑے پیمانے پر عوامی عدم اطمینان ہے۔ مہدی نے بتایا کہ انہوں نے اپنا استعفیٰ نامہ تیار کر لیا ہے، جسے وہ لوک سبھا کے اسپیکر اور نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ کو بھیجیں گے۔
عمر عبداللہ پر سنگین الزامات
رکن پارلیمنٹ مہدی نے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ پر براہ راست حملہ کرتے ہوئے ان پر بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) کی مدد کرنے کا الزام لگایا۔ مہدی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ نے کئی بار ریکارڈ پر کہا ہے کہ وہ صرف ریاست کی بحالی کی بات کریں گے اور آرٹیکل 370 پر بات نہیں کریں گے۔ یہ بالکل وہی موقف ہے جو بی جے پی چاہتی ہے۔ بی جے پی نے عمر عبداللہ اور ان کی حکومت کے ذریعے اپنا ایجنڈا حاصل کیا ہے۔
انہوں نے نیشنل کانفرنس پر سخت حملہ کرتے ہوئے کہا کہ پارٹی نے 2024 کے اسمبلی انتخابات میں آرٹیکل 370 کے لئے لڑنے کے اپنے وعدے کو توڑ کر لوگوں کو دھوکہ دیا ہے۔ مہدی کے مطابق سیاسی اور حکمرانی دونوں محاذوں پر عدم اطمینان ہے۔ حکومت گزشتہ دو سالوں میں روزگار، ترقی، ریزرویشن اور طلباء کے مسائل پر مکمل طور پر ناکام رہی ہے اور اب حکومت خود آرٹیکل 370 کی بحالی کا مطالبہ کرنے والی ہر آواز کو غیر قانونی قرار دے رہی ہے۔
انہوں نے کہا، "ایک طرف، میں اپنے وقار کو بحال کرنے کے لیے نئی دہلی میں بی جے پی حکومت کے خلاف لڑ رہا تھا، دوسری طرف، پارٹی میرے خلاف لڑ رہی تھی کیونکہ میں بی جے پی کے خلاف لڑ رہا تھا، اس لیے پارٹی صدر نے مجھ سے استعفیٰ طلب کیا اور کہا کہ اگر مجھے یقین ہے کہ آرٹیکل 370 کو بحال کیا جا سکتا ہے، تو میں ایسا کروں گا اور پارٹی سے استعفیٰ دے دوں گا۔" یہ بیان تابوت میں آخری کیل تھا۔ واضح رہے کہ 5 اگست 2019 کو جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت اور دفعہ 370 کو ختم کر دیا گیا تھا۔
مرکزی حکومت کے خوف کا حوالہ دیا
انہوں نے نیشنل کانفرنس پر الزام لگایا کہ وہ بی جے پی کے خلاف لڑائی سے اس خوف سے پیچھے ہٹ رہی ہے کہ نئی دہلی (مرکزی حکومت) ان کی حکومت کو گرا سکتی ہے۔ اپنے انٹرویو میں مہدی نے الزام لگایا کہ نیشنل کانفرنس بی جے پی کی زیر قیادت مرکزی حکومت کے خلاف جاری احتجاج میں شامل نہیں ہے۔
مہدی نے کہا، "آج ملک میں طلباء سے لے کر کارکنوں، اقلیتوں، سیاسی جماعتوں اور کسانوں تک ہر کوئی بی جے پی کی زیادتیوں کے خلاف لڑ رہا ہے اور احتجاج کر رہا ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جموں و کشمیر میں سب سے بڑے سیاسی حملے کا سامنا کرنے والی نیشنل کانفرنس اس لڑائی سے غائب ہے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ کیوں؟"
استعفیٰ دینے کے لیے 3 نومبر کو کیوں منتخب کیا؟
ایم پی مہدی 3 نومبر کو باضابطہ طور پر پارلیمنٹ اور پارٹی سے مستعفی ہو جائیں گے۔ یہ استعفیٰ 3 نومبر کو ہوگا، ان کے والد آغا سید مہدی کی 26ویں برسی پر، جو ایک انتہائی بااثر شیعہ اور کانگریسی رہنما ہیں جنہیں 2000 میں ایک آئی ای ڈی دھماکے میں قتل کر دیا گیا تھا۔ وہ اس دن ایک تقریب منعقد کرنے کا بھی منصوبہ بنا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اپنی آواز بلند کرنے کے لیے متحرک کیا جا سکے۔
آغا سید روح اللہ مہدی کون ہیں؟
اپنی ہی حکومت کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھانے والے آغا سید روح اللہ مہدی اس وقت سری نگر سے رکن اسمبلی ہیں۔ انہیں جموں و کشمیر کی سیاست میں ایک طاقتور اور بااثر آواز سمجھا جاتا ہے۔ اپنے والد کی میراث کو آگے بڑھاتے ہوئے، مہدی اب اپنی ہی پارٹی کے خلاف ایک بڑا سیاسی پیغام دینے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس استعفے کے ذریعے ان کا مقصد اپنی ہی پارٹی کو ایک مضبوط سیاسی پیغام دینا ہے۔