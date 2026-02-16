ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اولمپکس 2026: کشمیر کے عارف خان میلانو کورٹینا میں سلیلم میں 39ویں نمبر پر رہے، لگاتار دو سرمائی کھیلوں میں حصہ لینے والے پہلے ہندوستانی
سری نگر: عارف محمد خان میلانو-کورٹینا 2026 سرمائی اولمپکس میں مردوں کے سلیلم ایونٹ میں 39ویں نمبر پر رہے۔ انہوں نے 1 منٹ، 19.48 سیکنڈ کا وقت لگایا، جس نے دنیا کے سب سے بڑے سرمائی کھیلوں کے اسٹیج پر ہندوستان کے لیے ایک اور تاریخی کارکردگی کو نشان زد کیا۔
ایونٹ میں کل 96 اسکیئرز نے حصہ لیا، سوئٹزرلینڈ کے لوئک میلارڈ نے 1:53.61 میں سونے کا تمغہ جیتا، اس کے بعد آسٹریا کے فیبیو گسٹرین اور ناروے کے ہنرک کرسٹوفرسن نے بالترتیب چاندی اور کانسی کا تمغہ جیتا۔
تاہم، ہندوستان کے لیے، یہ نتیجہ صرف پوزیشن یا وقت سے زیادہ تھا۔ گلمرگ کے 35 سالہ اسکائر نے لگاتار دو سرمائی اولمپکس میں حصہ لینے والے پہلے ہندوستانی بن کر تاریخ رقم کی۔ انہوں نے بیجنگ 2022 کے سرمائی اولمپکس میں بھی ملک کی نمائندگی کی۔ انہوں نے اٹلی میں افتتاحی تقریب میں ہندوستانی جھنڈا بھی اٹھا رکھا تھا، جس نے ہندوستانی سرمائی کھیلوں کے چہرے کے طور پر اپنی حیثیت کو مزید مستحکم کیا۔
عارف نے اپنے اولمپک سفر کے دوران ایک انسٹاگرام پوسٹ میں لکھا، "اگر آپ ایتھلیٹ ہیں تو یہ آپ کا خواب ہونا چاہیے۔"
اس سال کے سرمائی اولمپکس نے ہندوستان کے لیے ایک اور سنگ میل کا نشان لگایا جب لداخ کے اسٹینزین لہنڈپ نے کراس کنٹری اسکیئنگ میں اولمپک میں قدم رکھا۔ مردوں کے 10 کلومیٹر فری اسٹائل ایونٹ میں مقابلہ کرتے ہوئے لہنڈپ نے 28:26.7 سیکنڈز کے ساتھ 111 کھلاڑیوں میں سے 104 واں مقام حاصل کیا۔
عارف کا اولمپک سفر چوٹ، مالی مجبوریوں اور گھر سے دور کئی سالوں کی تربیت کے باوجود ان کی ثابت قدمی سے تشکیل پایا ہے۔ کوالیفائی کرنے کے بعد انہوں نے کہا، "آخر کار میلانو کورٹینا کا راستہ طے ہو گیا ہے۔ ہر صورت حال مختلف ہوتی ہے۔ پچھلی بار مجھے مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اس سال مجھے انجری پر قابو پانا پڑا۔" اپنے خوابوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے، انہوں نے کہا، "پچھلی بار، میرا واحد مقصد دونوں ریس مکمل کرنا، ایونٹ کو مکمل کرنا اور اپنے ملک کا سر فخر سے بلند کرنا تھا۔ اس بار میں بہتر کارکردگی دکھانا، اعلیٰ سطح پر مقابلہ کرنا اور ایک اور سنگ میل حاصل کرنا چاہتا ہوں۔"
عارف کے لیے اولمپک کا مرحلہ محض ذاتی کامیابی سے زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا، "میرا سفر صرف میرے بارے میں نہیں ہے، یہ نوجوان کھلاڑیوں کو دکھانے کے بارے میں ہے کہ آپ چاہے کہیں سے بھی آئیں، اگر آپ بڑے خواب دیکھتے ہیں اور محنت کرتے ہیں تو آپ کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔"
جب کہ ہندوستان کے سرمائی اولمپک تمغوں کی تعداد خالی ہے، عارف اور لنڈوپ جیسے ایتھلیٹس کے عزم سے یہ امید پیدا ہوتی ہے کہ برف اور برف پر ملک کی کامیابی کا لمحہ صرف وقت کی بات ہے۔
عارف سے بہت پہلے، گل مصطفی دیو پہلے شخص تھے جنہوں نے سرمائی کھیلوں میں ہندوستان کی راہ ہموار کی۔ دیو ہندوستان کا پہلا سرمائی اولمپیئن بن گیا جب اس نے 1988 کیلگری سرمائی اولمپکس میں حصہ لیا، جس نے ہندوستان کے مستقبل کے اسکائیرز کی بنیاد رکھی۔