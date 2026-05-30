پونچھ کے شیر کشمیر پل کے قریب پلستیہ ندی کے قریب پرانی زندہ شیل برآمد، ناکارہ بنا دیا گیا

پونچھ کے شیر کشمیر پل کے قریب پلستیہ ندی کے قریب پرانی زندہ شیل برآمد، ناکارہ بنا دیا گیا
Published : May 30, 2026 at 4:55 PM IST
پونچھ: (بھوپندر سنگھ/عامر تانترے) پونچھ میں شیر کشمیر پل کے نزدیک دریائے پلستیہ کے قریب ایک پرانا، زنگ آلود، زندہ مارٹر گولہ ملا ہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچی اور مارٹر گولے کو بحفاظت قبضے میں لے لیا۔ قابل ذکر ہے کہ اس طرح کے پرانے مارٹر گولے اکثر سرحدی علاقوں میں مل جاتے ہیں ۔ پولیس نے بم ڈسپوزل اسکواڈ کی مدد سے اسے محفوظ طریقے سے تباہ کرنے میں کامیاب رہی۔
تفصیلات بتاتے ہوئے، پولیس نے کہا کہ انہیں ایک نوجوان کا فون آیا جو صبح کی سیر کے لیے جاگرز پارک میں تھا۔ اس نے پارک میں ایک زندہ مارٹر گولہ دیکھنے کی اطلاع دی۔ ایک پولیس افسر نے بتایا کہ اطلاع ملنے پر پولیس اہلکار اور فوج کے اہلکار موقع پر پہنچ گئے اور بھارتی فوج کے بم ڈسپوزل سکواڈ نے شیل کو ناکارہ بنا دیا، جس سے بڑا سانحہ ٹل گیا۔
پونچھ شہر جموں اور کشمیر کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کے قریب واقع ہے اور گزشتہ سال آپریشن سندھ کے دوران پاکستانی گولہ باری کا نشانہ بنا تھا۔ اس آپریشن کے دوران ضلع پونچھ میں کل 17 افراد ہلاک اور 60 سے زائد زخمی ہوئے۔
پولیس اور انتظامیہ مسلسل لوگوں کو آگاہ کرتی رہتی ہے کہ کسی بھی قسم کے گولے، اسلحہ یا گولہ بارود کی موجودگی سے متعلق سیکورٹی اداروں کو آگاہ کیا جائے جو کہ لوگوں کی زندگیوں کے لیے تباہ کن ثابت ہو۔
نوجوان کی دماغی موجودگی اور سیکورٹی ایجنسیوں کی فوری کارروائی نے پونچھ قصبے میں ایک بڑے سانحہ کو ٹال دیا، جہاں درجنوں لوگ صبح کی سیر کے لیے جوگرز پارک کا رخ کرتے ہیں۔ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے کہ جوگرز پارک میں زندہ مارٹر گولہ کیسے گرا۔