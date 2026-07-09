کوسالیہ میں شیو مندر کے قریب پرانا زندہ مارٹر شیل برآمد، فوج نے ناکارہ بنا دیا

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کوسالیہ میں شیو مندر کے قریب پرانا زندہ مارٹر شیل برآمد، فوج نے ناکارہ بنا دیا
خول کافی پرانا تھا اور بہت زیادہ زنگ آلود تھا۔ کوئی وقت ضائع کیے بغیر گاؤں والوں نے فوراً مقامی پولیس کو اطلاع دی۔
Published : July 9, 2026 at 9:49 PM IST
پونچھ: (بھوپیندر سنگھ) جموں و کشمیر کے سرحدی ضلع پونچھ میں جمعرات کی صبح اس وقت ہلچل مچ گئی جب کوسالیہ علاقے میں شیو مندر کے قریب ایک پرانا، زنگ آلود، زندہ مارٹر گولہ برآمد ہوا۔ خوش قسمتی سے، یہ وقت پر دیکھا گیا تھا، کیونکہ یہ دھماکہ خیز مواد ایک بڑے سانحہ کا سبب بن سکتا تھا۔
اطلاعات کے مطابق جمعرات کی صبح کوسالیہ کے مقامی لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھے۔ کچھ لوگوں نے شیو مندر کے قریب زمین میں ایک مشکوک چیز کو دبی ہوئی دیکھا۔ قریب سے معائنہ کرنے پر، انہوں نے دریافت کیا کہ یہ مارٹر گولہ تھا۔ خول کافی پرانا تھا اور بہت زیادہ زنگ آلود تھا۔ کوئی وقت ضائع کیے بغیر گاؤں والوں نے فوراً مقامی پولیس کو اطلاع دی۔
اطلاع ملتے ہی سینئر افسران کی قیادت میں پولیس کی ایک ٹیم فوراً جائے وقوعہ پر پہنچی۔ سیکورٹی وجوہات کی بنا پر، پولیس نے پہلے پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا تاکہ شہریوں کو شیل کے قریب جانے سے روکا جا سکے۔ صورتحال کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے، پولیس نے بھارتی فوج کے بم ڈسپوزل اسکواڈ سے رابطہ کیا، انہیں اطلاع دی، اور انہیں جائے وقوعہ پر طلب کیا۔ فوج کے ماہرین نے بغیر کسی تاخیر کے انتہائی احتیاط اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ مارٹر گولے کو قبضے میں لے کر محفوظ مقام پر پہنچا دیا اور اسے ناکارہ بنا دیا۔ گولہ گرنے سے انتظامیہ اور علاقہ مکینوں نے راحت کی سانس لی۔
ماہرین کے مطابق یہ مارٹر گولہ پرانا ہے اور ہو سکتا ہے آپریشن سندور کے دوران سرحد پار سے فائر کیا گیا ہو۔ شیل اس وقت زمین میں دھنس گیا تھا اور پھٹنے میں ناکام رہا تھا، اور اب مٹی کے کٹاؤ یا دیگر خلل کی وجہ سے منظر عام پر آیا ہے۔ اگر یہ خول کسی اسکریپ ڈیلر یا کھیلنے والے کسی معصوم بچے کے ہاتھ میں ہوتا تو اس سے ہولناک دھماکہ ہو سکتا تھا۔
انتظامیہ نے علاقے کے مکینوں سے اپیل کی ہے: "اگر کسی کو سرحدی علاقوں میں کوئی مشکوک چیز، گولہ، یا بغیر پھٹنے والا دھماکہ خیز مواد نظر آئے تو اسے بالکل ہاتھ نہ لگائیں۔ ایسی صورت حال میں فوری طور پر قریبی پولیس اسٹیشن یا سیکیورٹی فورسز کو اطلاع دیں تاکہ ماہرین اسے محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگا سکیں۔