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سرینگر کا تاریخی چتھہ بل مچھلی بازار: ایک صدی سے زائد کا تجارتی سفر، سینکڑوں خاندانوں کا روزگار اور اب منتقلی کا خدشہ
ہم فجر نماز کے فوراً بعد گاہکوں کا انتظار کرتے ہیں اور کبھی کبھار گاہک خود ہم سے پہلے پہنچ کر ہمارا انتظار کرتے ہیں۔
Published : November 26, 2026 at 1:46 PM IST
سرینگر، جموں و کشمیر (پرویز الدین): سرینگر کا تاریخی چتھہ بل مچھلی بازار وادیِ کشمیر کے قدیم ترین اور مشہور بازاروں میں شمار ہوتا ہے، جو ایک صدی سے زائد عرصے سے مچھلیوں کی تجارت کے مرکزی گڑھ کے طور پر اپنی منفرد شناخت برقرار رکھے ہوئے ہے۔ یہاں مچھلیاں تھوک (ہول سیل) کے علاوہ پرچون میں بھی فروخت کی جاتی ہیں۔ اس بازار میں نہ صرف مچھلیوں کی بڑی بڑی دکانیں موجود ہیں بلکہ یہاں سڑک کے ایک کنارے بھی مچھلیوں کا روایتی بازار سجایا جاتا ہے۔
شہر کے اس مصروف حصے میں مچھلی کی تجارت نسل در نسل ذریعۂ معاش رہی ہے اور آج بھی نوجوان نسل اپنے اس پشتینی کاروبار کو بخوبی سنبھالے ہوئے ہے۔ یہ مچھلی مارکیٹ چتھہ بل علاقے کی محض تجارتی پہچان ہی نہیں بلکہ صبح سویرے گونجنے والی ایک ایسی مانوس آواز بھی بن چکی ہے جس سے مقامی لوگوں کے دن کا آغاز ہوتا ہے۔ سرینگر کے باقی بازاروں میں چہل پہل شروع ہونے سے قبل یہ مچھلی بازار سب سے پہلے سج جاتا ہے اور گاہک تازہ مچھلیاں خریدنے کی غرض سے یہاں کا رخ کرتے ہیں، جس سے ہر طرف زندگی اور کاروباری سرگرمیوں کی رونق دیکھنے کو ملتی ہے۔
نسل در نسل وابستہ روزگار؛ فجر کے بعد سجنے والا بازار
30 سالہ مچھلی فروش اویس کہتے ہیں کہ یہ ان کا خاندانی پیشہ ہے اور وہ 10 برس کی عمر سے ہی اس کاروبار سے جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا، "ہم صبح کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد گاہکوں کا انتظار کرتے ہیں اور کبھی کبھار گاہک خود ہم سے پہلے یہاں پہنچ کر ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔"
اویس کے مطابق، یہاں خریدار نہ صرف سرینگر کے مقامی علاقوں سے آتے ہیں بلکہ کشمیر کے دور دراز اضلاع سے بھی رخ کرتے ہیں۔ اس بازار میں ہر قسم کی مچھلی دستیاب ہوتی ہے، جب کہ ایک اندازے کے مطابق وہ خود دن بھر میں ایک سے ڈیڑھ کوئنٹل مچھلی فروخت کرتے ہیں۔
کشتیوں کے دور سے جدید ٹرانسپورٹ تک؛ 70 سالہ بزرگ کی یادیں
چتھہ بل کی اس مچھلی مارکیٹ میں مقامی کشمیری مچھلیاں (مثلاً دریائے جہلم، ڈل جھیل، سمبل، حاجن اور بانڈی پورہ کے آبی ذخائر سے پکڑی جانے والی تازہ مچھلیوں) کے علاوہ بیرونِ ریاست سے درآمد کی جانے والی مچھلیاں بھی وافر مقدار میں دستیاب ہوتی ہیں۔
بازار کے ماضی کو یاد کرتے ہوئے 70 سالہ بزرگ تاجر بشیر احمد بتاتے ہیں کہ پہلے زمانے میں یہاں مچھلیاں کشتیوں کے ذریعے پہنچائی جاتی تھیں، جب کہ اب جدید گاڑیوں کا استعمال ہوتا ہے۔ ان دنوں راشن جیسی ضروری اشیا بھی کشتیوں کے ذریعے ہی منتقل کی جاتی تھیں اور پورا تجارتی نظام بالکل مختلف تھا۔
انہوں نے کہا، "اس مارکیٹ میں روزانہ کم از کم 20 سے 30 ٹن مچھلیوں کا کاروبار ہوتا ہے، جس سے سینکڑوں خاندانوں کی روزی روٹی جڑی ہوئی ہے۔ کشمیر کا کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں سے خریدار یہاں نہ آتے ہوں اور ہم بھی گاہکوں کی پسند کے مطابق مچھلیاں دستیاب رکھتے ہیں، البتہ چند برسوں سے اصل کشمیری مچھلی کی مقامی پیداوار کم ہونے سے کاروبار پر اثر ضرور پڑا ہے۔"
ہوٹلوں کو سپلائی اور صاف ستھرے ماحول پر گاہکوں کا اعتماد
ایک اندازے کے مطابق اس بازار کے ایک دکاندار کے پاس دن بھر میں اوسطاً 100 سے 150 گاہک آتے ہیں، جب کہ یہاں سے وادی کے بڑے ہوٹلوں اور ریستورانوں کو بھی باقاعدہ مچھلیاں سپلائی کی جاتی ہیں۔ مچھلی خریدنے آئے ایک گاہک مدثر کا کہنا ہے کہ یہاں مختلف اقسام کی مچھلیاں یکجا دستیاب ہوتی ہیں اور گاہک اپنی پسند اور بجٹ کے مطابق خریداری کرتے ہیں۔ مزید برآں، یہاں صاف ستھرے ماحول میں تازہ مچھلیاں ملتی ہیں، جن کا سرینگر کے دیگر بازاروں میں ملنا قدرے مشکل ہے۔
ٹینگ پورہ منتقلی کا منصوبہ اور سڑک کنارے کے دکانداروں کی اپیل
چتھہ بل کشمیر کی ایک اہم اور سرکاری طور پر رجسٹرڈ مچھلی منڈی ہے، تاہم حکومت کی جانب سے ٹریفک اور توسیع کے پیشِ نظر اس منڈی کو سرینگر کے مضافاتی علاقے ٹینگ پورہ منتقل کرنے کا منصوبہ بھی زیرِ غور ہے۔
دوسری جانب، مچھلی فروش عاطف شفیع کا کہنا ہے کہ اس بازار میں دکانداروں سے بھی زیادہ تعداد ان غریب افراد کی ہے جو یہاں سڑک کے ایک مخصوص کنارے پر بیٹھ کر اپنا روزگار کماتے تھے۔ تاہم، کسی غلط فہمی کی وجہ سے اس کنارے کو گزشتہ دو ماہ سے بند کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کا کام کاج شدید متاثر ہو رہا ہے۔ انہوں نے متعلقہ حکام سے پرزور اپیل کی ہے کہ اس مخصوص حصے کو دوبارہ کھول دیا جائے تاکہ وہ باعزت طریقے سے اپنا روزگار کما سکیں۔
وادی کے دیگر بازار اور محکمۂ ماہی پروری کے اعداد و شمار
اگرچہ چتھہ بل تجارت کے اعتبار سے کشمیر کا سب سے بڑا اور مخصوص مچھلی بازار ہے، تاہم سرینگر کے ہری سنگھ ہائی اسٹریٹ، اننت ناگ کے اشاجی پورہ، پہلگام، آکڑ، نمبل، ڈانڈی پورہ اور کھل چوہر، کپواڑہ کے اے ڈی ایف آفس، ہندواڑہ کے ایف ڈی او آفس اور جموں میں بھی مچھلی کی دکانیں اور مچھلی فروش موجود ہیں۔
محکمۂ ماہی پروری کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق جموں و کشمیر میں مچھلی کی پیداوار اور درآمد کی صورتحال درج ذیل ہے:
سال 2025-26: مچھلی کی سالانہ مجموعی دستیابی 31,700 میٹرک ٹن ریکارڈ کی گئی، جس میں تقریباً 10,000 میٹرک ٹن مچھلی باہر سے درآمد کی گئی۔
سال 2024-25: مچھلی کی مجموعی مقامی پیداوار 29,399.78 ٹن ریکارڈ کی گئی تھی، جس میں کشمیر صوبے کی 20,420.52 ٹن اور جموں صوبے کی 8,979.25 ٹن مچھلیاں شامل ہیں۔