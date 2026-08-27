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پلوامہ میں پرانے اور نئے بس اڈے خستہ حالی کا شکار، ترقی کہاں ہے؟ پلوامہ کی عوام کا انتظامیہ سے سوال
چند سال قبل پلوامہ کے پرانے بس اڈے کو مرکزی بازار سے منتقل کرکے ڈروسو میں نئے مقام پر قائم کیا گیا تھا۔
Published : August 27, 2026 at 1:29 PM IST|
Updated : August 27, 2026 at 2:27 PM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): پلوامہ میں ترقی اور مارکیٹ کی توسیع کے دعوے اس وقت سوالیہ نشان بن گئے ہیں جب ضلع ہیڈکوارٹر کے پرانے اور نئے دونوں بس اڈے خستہ حالی کا شکار ہیں۔ سڑکوں پر گہرے گڑھے، ناقص انتظامات اور بنیادی سہولیات کی کمی کے باعث مسافروں، ٹرانسپورٹروں اور عام لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔
چند سال قبل پلوامہ کے پرانے بس اڈے کو مرکزی بازار سے منتقل کرکے ڈروسو میں نئے مقام پر قائم کیا گیا تھا۔ اس اقدام کا مقصد شہر میں ٹریفک کا دباؤ کم کرنے، بازار کو وسعت دینے اور لوگوں کے لیے روزگار اور کاروبار کے نئے مواقع پیدا کرنا تھا۔ تاہم مقامی لوگوں اور ٹرانسپورٹروں کا کہنا ہے کہ مناسب دیکھ بھال اور توجہ نہ ملنے کے باعث نیا بس اڈہ بھی بدحالی کا شکار ہوگیا ہے۔
صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے سماجی کارکن فیاض احمد وانی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پلوامہ کے لوگوں نے ترقی کے حق میں ووٹ دیا، لیکن زمینی سطح پر صورتحال میں خاطر خواہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ انہوں نے عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت اور پلوامہ کے ایم ایل اے سے مطالبہ کیا کہ ضلع ہیڈکوارٹر کی ترقی کے لیے ٹھوس اور مثبت اقدامات کیے جائیں اور عوام کے دیرینہ مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے۔
ٹریڈرز فیڈریشن پلوامہ کے جنرل سیکریٹری رؤف رشید ریشی نے بھی کہا کہ عوام سے کیے گئے وعدوں کو عملی جامہ پہنایا جانا چاہیے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پلوامہ کے پرانے اور نئے بس اڈوں کو جدید اور منظم منصوبوں کے تحت ترقی دی جائے تاکہ کاروباری سرگرمیوں کو فروغ ملے، روزگار کے مواقع پیدا ہوں اور یہ منصوبے ضلع کی حقیقی ترقی کی عکاسی کریں۔
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مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ بس اڈوں کی خستہ حالی نہ صرف مسافروں کے لیے مشکلات کا باعث بن رہی ہے بلکہ پلوامہ کی مجموعی شہری ترقی اور کاروباری سرگرمیوں پر بھی منفی اثر ڈال رہی ہے۔ عوام نے متعلقہ حکام سے فوری مداخلت اور بس اڈوں کی تعمیرِ نو و بنیادی سہولیات کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے۔