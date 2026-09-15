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جموں کشمیر کے راجوری میں او جی ڈبلیو ماڈیول کا پردہ فاش؛ تین افراد گرفتار
راجوری پولیس نے کالعدم لشکرِ طیبہ سے وابستہ او جی ڈبلیو نیٹ ورک کا پردہ فاش کر کے تین سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا۔
By PTI
Published : September 15, 2026 at 9:33 AM IST
جموں: جموں و کشمیر پولیس نے پیر پنچال خطے میں دہشت گردی کے نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ایک اوور گراؤنڈ ورکر (او جی ڈبلیو) نیٹ ورک کا پردہ فاش کرنے کا دعویٰ کیا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے لنک کالعدم تنظیم لشکرِ طیبہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک اہلکار نے بتایا کہ اس سلسلے میں تین افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔
ایک پولیس ترجمان نے بتایا کہ راجوری کے کوٹ چروال تریاتھ کے رہائشی ذاکر حسین اور محمد اعظم، اور ضلع کے موضع ادھن کے رہائشی محمد مشتاق کو خطے میں سرگرم ایک دہشت گرد ماڈیول کی جانچ کے دوران گرفتار کیا گیا۔
انہوں نے بتایا کہ ابتدائی جانچ سے معلوم ہوا ہے کہ مبینہ طور پر یہ ملزمان دہشت گردوں کو لاجسٹک سپورٹ، محفوظ راستہ اور زمینی سطح پر دیگر امداد فراہم کرنے میں ملوث تھے۔
انہوں نے مزید کہا کہ تحقیقات سے یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ ملزمان نے مبینہ طور پر گائیڈ کے طور پر کام کیا اور دہشت گرد گروپوں کی وادی کشمیر کی طرف نقل و حرکت میں سہولت فراہم کی۔
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ترجمان نے بتایا کہ گرفتار ملزمان پر اس بات کا بھی شبہ ہے کہ انہوں نے متعدد ہائی پروفائل حملوں، بشمول شہریوں کو نشانہ بنانے والے ایک حملے سے منسلک دہشت گردوں کو زمینی مدد فراہم کی تھی۔
ترجمان نے بتایا کہ تفتیش کے دوران، ایک ملزم کے انکشاف پر ایک آئی ای ڈی برآمد کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی نتائج سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بم مبینہ طور پر ایک دہشت گرد گروپ کے ارکان نے ملزم کے حوالے کیا تھا تاکہ اسے چھپا کر رکھا جا سکے اور کسی حملے میں اس کا ممکنہ استعمال کیا جا سکے۔
ترجمان نے مزید کہا کہ پولیس پورے نیٹ ورک کو بے نقاب کرنے، مزید ساتھیوں کی شناخت کرنے اور ملزمان کی ملوث ہونے کی مکمل حد کا پتہ لگانے کے لیے تفتیش جاری رکھے ہوئے ہے۔
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