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نُنون بیس کیمپ پہلگام پر فیشل ریکگنیشن سسٹم کے ذریعہ او جی ڈبلیو کی پہچان، پولیس نے لیا حراست میں
پولیس کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی شری امرناتھ جی یاترا کے دوران تعینات جدید حفاظتی نظام کی عکاسی کرتا ہے۔
Published : July 11, 2026 at 3:50 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) امرناتھ جی یاترا کے دوران سخت حفاظتی انتظامات کے تحت اننت ناگ پولیس کی جانب سے نصب کردہ فیشل ریکگنیشن سسٹم (ایف آر ایس ) نے ننون بیس کیمپ پہلگام کے ایکس رے پوائنٹ پر بروقت الرٹ جاری کیا، جس کی بنیاد پر ایک مبینہ اوور گراؤنڈ ورکر (او جی ڈبلیو) کو حراست میں لے لیا گیا۔
پولیس کے مطابق حراست میں لیے گئے شخص کی شناخت محمد اقبال وانی ولد علی محمد وانی، ساکن حاجن، بانڈی پورہ کے طور پر ہوئی ہے۔ فیشل ریکگنیشن سسٹم سے الرٹ موصول ہونے کے فوراً بعد پولیس اہلکاروں نے مذکورہ شخص کو روک کر اس کی جانچ کی، جس کے دوران اس کی شناخت ایک او جی ڈبلیو کے طور پر ہوئی۔ بعد ازاں اسے مزید قانونی کارروائی اور تفتیش کے لیے حراست میں لے لیا گیا۔
واضح رہے کہ چند روز قبل پہلگام روٹ کے سربل مقام پر چہرے کی شناخت کرنے والے (فیشل ریکگنیشن سسٹم ) کی بدولت تین او جی ڈبلیوز کی شناخت کی گئی اور انہیں حراست میں لیا گیا تھا ۔
پولیس کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی شری امرناتھ جی یاترا کے دوران تعینات جدید حفاظتی نظام کی عکاسی کرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ فیشل ریکگنیشن سسٹم حقیقی وقت میں نگرانی، رسائی پر مؤثر کنٹرول اور ممکنہ سیکورٹی خطرات کی فوری نشاندہی اور بروقت کارروائی میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔
اننت ناگ پولیس نے کہا ہے کہ یاترا کے پرامن، محفوظ اور بلا رکاوٹ انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے بھرپور حفاظتی نظام نافذ رکھا گیا ہے اور تمام حساس مقامات پر کڑی نگرانی جاری ہے۔
واضح رہے کہ روایتی پہلگام یاترا روٹ پر رواں برس غیر معمولی سکیورٹی کے انتظامات کئے گئے ہیں۔ کھنہ بل سے لے کر پہلگام تک حساس مقامات، پارکنگ ایریاز، رہائشی مراکز اور دیگر اہم تنصیبات پر خصوصی ٹیمیں اینٹی سبوتاژ چیکنگ، ایریا ڈومینیشن اور سینیٹائزیشن مہمات انجام دے رہی ہیں۔ ان کارروائیوں میں بم ناکارہ بنانے والے دستے، سنفر ڈاگ اسکواڈز اور تکنیکی نگرانی کی ٹیمیں بھی شامل ہیں۔وہیں انتظامیہ کی جانب سے یاترا روٹس پر فضائی پابندی (ایئریل رسٹرکشنز ) عائد کر دی گئیں ہیں جبکہ رواں برس ہیلی کاپٹر سروس کو بھی معطل رکھا گیا ہے ۔
یاترا سے وابستہ سروس فراہم کرنے والوں، بشمول گھوڑا بانوں، پٹھوؤں اور دیگر کارکنان کی شناخت اور نگرانی کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے کیو آر کوڈ پر مبنی تصدیقی نظام بھی متعارف کیا گیا ہے۔
یاتریوں کی سلامتی کو مزید مستحکم بنانے کے لیے اننت ناگ پولیس نے پروجیکٹ ہاک آئی کے نام سے ایک جدید اور جامع نگرانی و سیکورٹی منصوبہ متعارف کرایا ہے۔ اس منصوبے کے تحت فضائی نگرانی، جدید فیشل ریکگنیشن سسٹم، اسنائپر ٹیموں اور سی سی ٹی وی کیمروں پر مشتمل ایک مضبوط سیکورٹی نیٹ ورک قائم کیا گیا ہے۔
پروجیکٹ ہاک آئی کے تحت اہم مقامات پر پانچ ڈرون ڈیٹیچمنٹس تعینات کیے گئے ہیں، جو حقیقی وقت میں نگرانی انجام دیں گے۔ اس کے علاوہ حساس مقامات پر 28 مچان مورچے قائم کیے گئے ہیں جبکہ 22 خصوصی تربیت یافتہ اسنائپر ٹیمیں بھی مختلف اہم مقامات پر تعینات کی گئی ہیں۔ یاترا روٹ پر 416 ہائی ریزولوشن سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں اور فیشل ریکگنیشن سسٹم (ایف آر ایس ) کو بھی فعال کیا گیا ہے، جس کے ذریعے مشتبہ نقل و حرکت اور سرگرمیوں کی بروقت نشاندہی ممکن ہو سکے گی۔
یاترا کیمپوں میں جدید ترین حفاظتی آلات نصب کئے ہیں ۔ ان میں پورٹیبل آر سی آئی ای ڈی جیمرز، ڈیپ سرچ میٹل ڈیٹیکٹرز، دھماکہ خیز مواد کا پتہ لگانے والے آلات، نان لائنر جنکشن ڈیٹیکٹرز، ملٹی ٹائپ سی سی ٹی وی سسٹمز، ایکس رے بیگیج انسپیکشن سسٹمز (ایکس بی آئی ایس )، ڈور فریم میٹل ڈیٹیکٹرز، ہینڈ ہیلڈ میٹل ڈیٹیکٹرز اور دیگر جدید آلات شامل ہیں، جن کا مقصد رسائی پر کنٹرول، نگرانی، اسکریننگ اور اینٹی سبوتاژ اقدامات کو مزید مؤثر بنانا ہے۔
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