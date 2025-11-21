ETV Bharat / jammu-and-kashmir
نوگام پولیس اسٹیشن دھماکہ معاملہ: تحقیقات کررہے سرکاری پینل نے گمراہ کن دعوؤں کی تردید کی
نوگام پولیس اسٹیشن کے قریب ہوئے دھماکے کی تحقیقات کیلئے محکمہ داخلہ کے پرنسپل سیکریٹری کی قیادت میں اعلیٰ سطحی پینل تشکیل دیا گیا ہے۔
Published : November 21, 2025 at 10:20 AM IST
سری نگر: پولیس کے مطابق، جموں و کشمیر حکومت نے کشمیر کے نوگام پولیس اسٹیشن کے قریب ہونے والے دھماکے کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔
14 نومبر کی رات سری نگر کے نوگام پولیس اسٹیشن کے قریب ایک دھماکہ ہوا تھا جس میں نو افراد خاص طور پر پولیس اہلکار اور سرکاری اہلکار ہلاک ہوئے تھے۔
ڈاکٹروں پر مشتمل ہائی پروفائل ’وائٹ کالر‘ دہشت گردی ماڈیول کی تحقیقات کر رہی پولیس نے دھماکے کے بعد تخریب کاری کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے اس بات پر اصرار کیا تھا کہ پولیس اسٹیشن میں دھماکہ حادثاتی تھا۔
ایک پولیس اہلکار نے بتایا کہ اس واقعے کی تحقیقات کے لیے محکمہ داخلہ کے پرنسپل سیکریٹری کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی پینل تشکیل دیا گیا ہے۔ کشمیر کے انسپکٹر جنرل آف پولیس وی کے بردی، ضلع مجسٹریٹ سری نگر اکشے لابرو اور سینٹرل فارنسک سائنسز لیبارٹری کے ایک سینئر سائنسدان چار رکنی کمیٹی کا حصہ ہیں۔ پینل نے قیاس اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوششوں کو مسترد کیا ہے۔
پولیس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ "سوشل میڈیا پر سری نگر کے نوگام پولیس اسٹیشن میں ہونے والے بدقسمت حادثاتی دھماکے کے حوالے سے مختلف رپورٹس اور خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ یہ واضح کیا جاتا ہے کہ یہ قیاس آرائیاں اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوششیں ہیں۔
دھماکے کے ایک دن بعد، وزارت داخلہ اور پولیس کے ڈائریکٹر جنرل نلین پربھات نے اعلان کیا کہ دھماکہ حادثاتی تھا اور اس لیے دہشت گردانہ حملے کی قیاس آرائیاں ختم ہو گئیں۔
پولیس کے ایک ترجمان نے اس بات کا اعادہ کیا کہ، حادثاتی دھماکہ اس وقت ہوا جب فرانزک سائنس لیبارٹری کے ماہرین فرانزک ٹیسٹ کے لیے برآمد شدہ دھماکہ خیز مواد کے بڑے ذخیرے سے نمونے جمع کرنے کا عمل کر رہے تھے۔
اس دوران، نوگام پولیس اسٹیشن اور اس سے ملحقہ رہائشی علاقے کی صفائی کا عمل جاری ہے۔ اس علاقہ میں عام لوگوں کے داخلے پر پابندی ہے۔
پولیس نے نوگام کے علاقے میں جیش محمد کی حمایت میں پوسٹر لگائے جانے کے بعد جیش محمد سے وابستہ دہشت گردی کے ماڈیول کا پردہ فاش ہوا، جس سے ڈاکٹروں سمیت سازش کرنے والوں کا بڑا نیٹ ورک سامنے آیا۔ دہلی کے لال قلعہ کے قریب خود کو ایک کار دھماکے میں اڑا لینے والے ڈاکٹر عمر نبی سے چند دن پہلے اس معاملے میں سہارنپور سے ایک کشمیری ڈاکٹر کو گرفتار کیا گیا تھا۔ دہلی دھماکے میں پندرہ افراد ہلاک ہوئے تھے جس کی تحقیقات نیشنل انویسٹی گیشن ایجنسی (این آئی اے) کر رہی ہے۔
جموں و کشمیر پولیس نے حملے کے چار اہم ملزمین کو این آئی اے کے حوالے کر دیا ہے، جس سے کیس میں گرفتاریوں کی کل تعداد چھ ہو گئی۔ ان میں پلوامہ کے ڈاکٹر مزمل شکیل گنائی، قاضی گنڈ کے ڈاکٹر عدیل احمد راتھر، شوپیاں کے مفتی عرفان احمد وگے اور لکھنؤ کی ڈاکٹر شاہین سعید شامل ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: