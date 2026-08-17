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تاریخی ناگڈنڈی مندر کی بحالی و تزئینِ نو کا باقاعدہ آغاز، ایل جی نے سنگِ بنیاد ڈالی
ایل جی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں سوامی ویویکانند کی تعلیمات اور نظریات پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔
Published : August 17, 2026 at 4:30 PM IST
اننت ناگ: (میر اشفاق) جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے پیر کے روز ضلع اننت ناگ کے اچھہ بل علاقے میں واقع تاریخی ناگڈنڈی آشرم میں ناگڈنڈی مندر کی بحالی اور تزئین نو کے 885.47 لاکھ کے منصوبے کی سنگِ بنیاد رکھی۔ اس موقعہ پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ایل جی مہمان خصوصی کے بطور موجود رہے۔وہیں اس موقعہ پر ناگڈنڈی تیرتھ ٹرس کے عہدیداران سمیت بڑی تعداد میں کشمیری پنڈت بھی شامل ہوئے۔
ایل جی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں سوامی ویویکانند کی تعلیمات اور نظریات پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوامی ویویکانند نے نوجوانوں کو قوم کی تعمیر، خدمت، خود اعتمادی اور انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرنے کی ترغیب دی۔ ان کی تعلیمات آج بھی معاشرے اور بالخصوص نوجوان نسل کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔
کشمیری پنڈتوں نے سرکار کے اس قدم کا خیر مقدم کیا ،انہوں نے کہا کہ اقدام کا مقصد مذہبی و ثقافتی اہمیت کے حامل ناگڈنڈی مندر اور اس سے وابستہ مقدس مقام کے بنیادی ڈھانچے کو بحال کرنا اور اسے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ بنانا ہے۔ حکومت کی جانب سے جموں و کشمیر میں تاریخی مندروں اور دیگر مقدس مذہبی مقامات کے تحفظ، بحالی اور تزئین و آرائش کے لیے مختلف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، تاکہ ان مقامات کی تاریخی، مذہبی اور ثقافتی اہمیت کو برقرار رکھا جا سکے۔ ان منصوبوں کے ذریعے نہ صرف قدیم مذہبی ورثے کے تحفظ کو یقینی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے بلکہ عقیدت مندوں اور زائرین کے لیے بہتر بنیادی سہولیات اور سازگار ماحول فراہم کرنا بھی مقصد ہے۔ ناگڈنڈی مندر کی بحالی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے، جس سے تاریخی مقام کی اصل اہمیت کو برقرار رکھنے اور اسے مستقبل میں بھی محفوظ رکھنے میں مدد ملے گی اور سیاحت کو فروغ ملے گا۔
ناگڈنڈی، اچھہ بل سے تقریباً دو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں شری رام کرشن مہاسمیلن آشرم قائم ہے، جو جنگلاتی پہاڑیوں کے دامن میں واقع ایک اہم مذہبی ،روحانی و تاریخی مرکز ہے۔ آشرم میں شری رام کرشن پرم ہنس کو وقف ایک مندر بھی موجود ہے جبکہ سوامی اشوکانند کی سمادھی بھی آشرم کے احاطے میں واقع ہے۔
ناگدندی آشرم کی تاریخی اہمیتناگدندی آشرم کی تاریخ سوامی اشوکانند سے وابستہ ہے۔ ویویکانند کیندر کے مطابق شری رام کرشن مہاسمیلن آشرم، ناگڈنڈی، اچھہ بل، اننت ناگ کی بنیاد سوامی اشوکانند جی مہاراج نے رکھی تھی۔ آشرم میں مذہبی و روحانی سرگرمیوں کے علاوہ یوگا، تربیتی پروگرام، ثقافتی سرگرمیاں اور مختلف سماجی و قومی پروگرام بھی منعقد ہوتے رہے ہیں۔
ویویکانند کیندر کے مطابق 6 اکتوبر 1970 سے ناگڈنڈی آشرم کی ترقی اور انتظام ویویکانند راک میموریل و ویویکانند کیندر، کنیا کماری کے زیرِ اہتمام جاری ہے۔ آشرم کو روحانی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ نوجوانوں، سماجی خدمت اور قومی یکجہتی سے متعلق پروگراموں کے مرکز کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔
حالیہ برسوں میں آشرم میں مذہبی تہواروں، یوگا پروگراموں، روحانی اجتماعات اور دیگر سرگرمیوں کا انعقاد بھی ہوتا رہا ہے۔ ناگڈنڈی میں سالانہ بھنڈارا اور دیگر مذہبی و سماجی پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، جن میں مختلف علاقوں سے لوگ شرکت کرتے ہیں۔
بحالی منصوبے کی اہمیتناگڈنڈی آشرم اچھہ بل کے معروف مغل گارڈن کے قریب واقع ہونے کی وجہ سے سیاحتی اعتبار سے بھی اہم مقام رکھتا ہے۔ سیاحتی حوالوں کے مطابق آشرم جنگلات سے گھری ہوئی خوبصورت پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے اور اچھہ بل کے قدرتی و تاریخی مقامات کے ساتھ اس کا جغرافیائی تعلق اسے مذہبی اور ثقافتی سیاحت کے لیے بھی اہم بناتا ہے۔
کشمیری پنڈت عقیدت مندوں کے مطابق لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی جانب سے منصوبے کی سنگِ بنیاد رکھے جانے کے بعد ناگڈنڈی مندر کی بحالی کے کام کو باضابطہ رفتار ملنے کی توقع ہے۔ یہ اقدام اننت ناگ کے مذہبی و ثقافتی ورثے کے تحفظ کے ساتھ ساتھ علاقے میں مذہبی سیاحت اور زائرین کے لیے سہولیات کو فروغ دینے کی سمت میں بھی اہم پیش رفت ثابت ہو سکتا ہے۔