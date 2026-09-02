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کشمیر، نجی گاڑی پر پتھر گرنے سے اڑیشہ کے سیاح کی موت
یہ دلخراش واقعہ جنوبی کشمیر کے بمزو، مٹن علاقے میں پیش آیا جہاں پہاڑی سے ایک بھاری پتھر گاڑی پر آگرا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 2, 2026 at 3:10 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو) : جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں بدھ کے روز ایک دلخراش سڑک حادثے میں ریاست اڑیشہ سے تعلق رکھنے والا ایک سیاح ہلاک ہو گیا۔ یہ حادثہ بمزو مٹن اننت ناگ کے مقام پر کے پی روڈ پر پیش آیا، جہاں اچانک پہاڑی سے ایک بھاری پتھر لڑھک کر سڑک پر آگری اور وہاں سے گزر رہی ایک نجی کار -انووا - سے ٹکرا گیا۔
معلومات کے مطابق انووا گاڑی زیرِ رجسٹریشن نمبر JK01AT-8081 پہلگام سے اننت ناگ کی جانب جا رہی تھی۔ گاڑی کو عارف دلاور خان، ساکنہ پٹن، بارہمولہ چلا رہے تھے، جبکہ گاڑی میں مجموعی طور پر چھ سیاح سوار تھے۔
حادثہ بمزو زیارت گاہ کے قریب پیش آیا، جہاں پہاڑی سے اچانک نیچے آنے والے بھاری پتھر نے گاڑی کو زور دار ٹکر ماری۔ اس حادثے میں گاڑی میں سوار ایک سیاح آر ہمانشو پرساد راؤ، عمر 55 سال، ساکن گنجام، اڑیسہ شدید زخمی ہوگئے۔ حادثے کے فوراً بعد زخمی سیاح کو علاج و معالجے کے لیے گورنمنٹ میڈیکل کالج (GMC) اننت ناگ منتقل کیا گیا، تاہم اسپتال پہنچنے پر ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دے دیا۔
واقعے کے بعد پولیس نے جائے وقوعہ کا جائزہ لیا اور حادثے کے سلسلے میں ضروری قانونی کارروائی شروع کردی ہے۔ پولیس کی جانب سے واقعے کی مزید تحقیقات کی جارہی ہے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی علاقے میں تشویش کی لہر دوڑ گئی، جبکہ مقامی لوگوں نے پہاڑی علاقوں سے پتھر گرنے کے خطرے کے پیشِ نظر متعلقہ حکام سے سڑک کے حساس مقامات پر حفاظتی اقدامات مزید سخت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
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