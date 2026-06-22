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خستہ ہال، ناکافی بیت الخلا؛سرینگر جموں شاہراہ پر مسافر کھلے میں رفع حاجت کیلیے مجبور
جموں کشمیر حکومت کا برسوں قبل 'اوپن ڈیفیکیشن فری' دعویٰ سرینگر جموں قومی شاہراہ پر کاغذی حد تک ہی محدود دکھائی دے رہا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 22, 2026 at 8:55 PM IST
جموں (عامر تانترے): اگرچہ جموں و کشمیر کو 2023 میں یوم آزادی کی تقریبات سے قبل اوپن ڈیفیکیشن فری (او ڈی ایف) پلس ماڈل کا درجہ دیا گیا تھا، لیکن سرینگر - جموں قومی شاہراہ (این ایچ 44) اور اس سے ملحق دیگر شاہراہوں کی صورتحال اس دعوے پر سوالیہ نشان کھڑا کرتی ہے۔
قومی شاہراہ پر حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کے پاس کھلے میں رفع حاجت کے سوا کوئی چارہ نہیں، کیونکہ دستیاب بیت الخلا یا تو بند ہیں یا انتہائی خستہ، نا گفتہ بہ حالت میں ہیں، جس کے باعث لوگ انہیں استعمال نہیں کر سکتے یا استعمال کرنے سے گریزاں کرتے ہیں۔
14 اگست 2023 کو اُس وقت کے چیف سیکریٹری جموں و کشمیر ارون کمار مہتا نے باضابطہ طور پر 285 بلاکس کے تحت آنے والے تمام 6650 دیہات کو او ڈی ایف پلس ماڈل دیہات قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ "مرکز کے زیر انتظام علاقے نے سو فیصد او ڈی ایف پلس ماڈل درجہ حاصل کر لیا ہے۔" بعد ازاں جل شکتی کی مرکزی وزارت نے زمینی سطح پر تصدیق کے بعد 29 ستمبر 2023 کو اس کامیابی کا اعلان بھی کیا تھا۔
تاہم زمینی حقیقت اس سے مختلف نظر آتی ہے، خاص طور پر این ایچ 44 پر جو جموں اور سرینگر، دونوں دارالحکومتوں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ یہاں مسافروں کو مناسب بیت الخلا کی سہولیات نہ ہونے کے باعث مسافروں کو کھلے میں رفع حاجت پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔
جموں کے ایک تاجر، ستیش مہاجن، نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا: "میں کاروباری معاملات کے سلسلے میں اکثر جموں اور سرینگر کے درمیان سفر کرتا رہتا ہوں اور کئی بار میرا خاندان بھی ساتھ ہوتا ہے۔ جب میری اہلیہ یا بیٹیوں کو بیت الخلا کی ضرورت پیش آتی ہے تو قومی شاہراہ پر کوئی مناسب جگہ دستیاب نہیں ہوتی۔ مرد تو کسی حد تک کھلے میں جا سکتے ہیں، لیکن خواتین اور لڑکیوں کے لیے یہ ممکن نہیں۔"
انہوں نے کہا کہ شاہراہ پر موجود بیت الخلا یا تو بند پڑے ہیں یا وہاں صفائی اور بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔ ان کے مطابق محکمہ رورل سینیٹیشن، نیشنل ہائی ویز اتھارٹی آف انڈیا (این ایچ اے آئی)، ضلع انتظامیہ اور میونسپل کمیٹیوں کو باہمی تعاون کے ساتھ ان سہولیات کی دیکھ بھال یقینی بنانی چاہیے۔
این ایچ اے آئی جموں کے اعداد و شمار کے مطابق لکھن پور سے سرینگر تک 12 ہائی وے منی نیسٹ مراکز تعمیر کیے گئے ہیں جن میں بیت الخلا سہولیات موجود ہیں، جبکہ 22 الگ بیت الخلا مراکز بھی عوام کے لیے قائم کیے گئے ہیں۔ یہ سہولیات ٹول پلازوں اور این ایچ 44 کے مختلف مقامات پر تعمیر کی گئی ہیں۔ تاہم زمینی سطح پر ان میں سے کئی سہولیات مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث خستہ حالی کا شکار نظر آتی ہیں۔
3 جولائی سے امرناتھ یاترا بھی شروع ہونے جا رہی ہے جبکہ یاتریوں کا پہلا قافلہ 2 جولائی کو جموں سے روانہ ہوگا۔ یاترا کے پیش نظر شاہراہ پر سکیورٹی فورسز کی کئی کمپنیاں پہلے ہی تعینات کی جا چکی ہیں اور متعدد غیر سرکاری تنظیموں نے یاتریوں کے لیے لنگر بھی قائم کیے ہیں۔ ان تمام افراد کو بھی مناسب بیت الخلا سہولیات درکار ہوں گی تاکہ علاقے میں کھلے میں رفع حاجت کی صورتحال پیدا نہ ہو۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے این ایچ اے آئی جموں کے ریجنل افسر رادھے شیام یادو نے کہا کہ تمام ٹول پلازوں پر بیت الخلا کی صفائی کے لیے مخصوص عملہ تعینات ہے۔ انہوں نے کہا: "اگر کسی شخص کو کسی بیت الخلا میں صفائی یا دیکھ بھال سے متعلق مسئلہ نظر آئے تو وہ این ایچ اے آئی کو مطلع کرے، ہم فوری طور پر ضروری اقدامات اٹھائیں گے۔"
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