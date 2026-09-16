ٹوٹے بانس، بکھرا سامان اور آنکھیں نم ؛ نروال میں روہنگیا پناہ گزین ہوئے بے گھر

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ٹوٹے بانس، بکھرا سامان اور آنکھیں نم ؛ نروال میں روہنگیا پناہ گزین ہوئے بے گھر
میانمار میں مسلم کش فسادات کے بعد کچھ روہنگیا پناہ گزین برسوں سے نروال، جموں میں جھگیوں میں رہ رہے تھے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 16, 2026 at 6:46 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی) : برسوں سے جموں کی نروال بستی میں کسمپرسی کے ایام گزار رہے روہنگیا پناہ گزینوں نے عارضی جھونپڑوں کو خالی کرنے کا عمل انتہائی جذباتی مناظر کے درمیان شروع کیا، کیونکہ پلاٹ مالکان کو زرعی اراضی کے مبینہ غیر مجاز استعمال اور اس پر جھگیاں و دیگر ڈھانچے قائم کرنے کے حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے نوٹس جاری کیے گئے تھے۔
نوٹس جاری کیے جانے بعد پلاٹ مالکان کی ہدایت پر بستی میں برسوں سے رہائش پذیر روہنگیا خاندانوں نے اپنے 'آشیانے' خود ہی منہدم کرکے جگہ خالی کردی۔ گرچہ یہ 'آشیانے' پلاسٹک کی چادروں اور بانس اور لکڑی کے سہارے کھڑے چھوٹے چھوٹے ٹین کے شیڈ تھے تاہم یہی عارضی ڈھانچے برسوں سے پناہ گزین کنبوں کو تپتی گرمی، تیز ہواؤں اور بارشوں سے بچنے کے لیے کچھ دیر کیلیے عارضی راحت فراہم کر رہے تھے۔ یہ عارضی ڈھانچے اب ایک ایک کرکے اتار دیے گئے ہیں۔ بستی کے مکین خاص کر خواتین اور بچے پر نم آنکھوں کے ساتھ اپنے محدود سامان کو سمیٹتے رہے۔
ای ٹی وی بھارت کے نمائندے نے جموں کی نروال بستی کا معائنہ کیا جہاں روہنگیا پناہ گزین غیر یقینی مستقبل و صورتحال کے آگے بے بس روہنگیا پناہ گزین اپنا بچا کچھ سامان سمیٹتے نظر آئے۔
اپنے آشیانے (عارضی جھونپڑی) کو توڑتے ہوئے ایک پناہ گزین نے خاموشی سے سامان ایک طرف رکھا۔ کبھی یہی جگہ ان کے لیے گھر تھی، جہاں کھانا پکتا، بچے سوتے اور خاندان مشکل حالات میں زندگی گزارتا تھا۔ اب وہاں صرف ٹوٹے ہوئے بانس، ٹین کی چادریں اور بکھرا ہوا سامان باقی رہ گیا ان روہنگیا پناہ گزینوں کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اب وہ جائیں تو کہاں جائیں؟
بے گھر ہونے کے بعد کئی خاندانوں کے سامنے رہائش کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ پناہ گزینوں کے بعض افراد پہلے ہی جیل میں ہیں، جبکہ باقی خاندان اپنے بچوں اور چند ضروری سامان کے ساتھ ایک بار پھر غیر یقینی مستقبل کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آج نروال بستی میں جھونپڑیاں تو گر گئیں، لیکن ان کے مکینوں کے دل میں ایک سوال باقی رہ گیا—آنے والی رات کیا ان کے بچوں کی چھت کھلا آسمان تو نہیں ہوگی؟
انتظامیہ کی جانب سے جاری نوٹس میں جموں و کشمیر لینڈ ریونیو ایکٹ، 1996 کی دفعہ 133-A کا حوالہ دیتے ہوئے زرعی اراضی کے مبینہ غیر مجاز استعمال اور اسے غیر زرعی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا معاملہ اٹھایا گیا ہے۔ نوٹس میں متعلقہ افراد کو ضلع کلکٹر جموں کے سامنے پیش ہوکر اپنا موقف رکھنے کے لیے بھی کہا گیا تھا۔
بدھ کو پناہ گزینوں کی عارضی جھگیاں توڑنے کا منظر ایک پناہ گزین نے یوں بیاں کیا: "قانونی کارروائی اپنی جگہ، مگر بستی خالی ہونے کے مناظر، انسانی المیے کی ایک تصویر ضرور پیش کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے دس سال سے زیادہ اپنے عارضی گھروں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور سجایا، وہی ہاتھ انہیں توڑتے ہوئے ہر آنکھ نم ہیں۔"
یاد رہے کہ جموں میں روہنگیا مہاجرین کی بستی کے قیام کے خلاف سخت گیر دایاں بازو، ہندو تنظیمیں ماضی میں متعدد مرتبہ احتجاج کرچکی ہیں۔ احتجاج کرنے والی تنظیموں کی جانب سے روہنگیا پناہ گزینوں کو جموں سے بے دخل کرنے کا مطالبہ کیا جاتا رہا ہے اور اگست کے مہینے میں وزارت داخلہ کی ایک اعلیٰ سطحی ٹیم نے جموں میں روہنگیا آبادی والے علاقوں کا دورہ کرکے یہاں کی صورتحال اور آبادی سے متعلق امور کا جائزہ لیا تھا۔ اس دورے کے بعد متعلقہ علاقوں میں انتظامی سرگرمیاں بھی تیز ہوئی تھی ۔
روہنگیا پناہ گزین بنیادی طور پر میانمار کی ریاست راکھین سے تعلق رکھنے والی ایک نسلی مسلم برادری ہے۔ میانمار میں طویل عرصے سے جاری تنازع اور 2017 میں بڑے پیمانے پر بدھ راہبوں کی جانب سے قتل کیے جانے کے بعد بالآخر روہنگیا میں رہائش پذیر مسلم برادر نے نے نقل مکانی اختیار کی اور لاکھوں روہنگیائی شہریوں نے بنگلہ دیش سمیت مختلف ممالک میں پناہ لی۔
بھارت میں بھی روہنگیا آبادی کی ایک خاصی تعداد مختلف شہروں میں پناہ لیے ہوئے ہے، جن میں جموں بھی شامل ہے۔ جموں میں روہنگیا پناہ گزین مختلف علاقوں میں کرائے کے مکانوں، جھونپڑیوں اور عارضی بستیوں میں رہتے آ رہے ہیں۔ ان میں سے متعدد خاندان کئی برس قبل جموں پہنچے تھے۔ ان کی قانونی حیثیت اور رہائش کا معاملہ وقتاً فوقتاً انتظامیہ، مرکزی حکومت اور عدالتوں کے سامنے بھی زیر بحث رہا ہے۔
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