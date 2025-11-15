ETV Bharat / jammu-and-kashmir
نوگام دھماکہ: کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک، ہلاکتوں میں ہوسکتا ہے مزید اضافہ
پولیس اہلکار نے بتایا کہ یہ دھماکہ فرید آباد میں ضبط کیے گئے حساس مواد کو سنبھالنے کے دوران حادثاتی طور پر ہوا۔
سرینگر، (پرویز الدین): کشمیر کی گرمائی راجدھانی سرینگر جمعہ کی رات اس وقت لرز اٹھی جب نوگام پولیس اسٹیشن کے اندر انتہائی اور غیر متوقع دھماکہ ہوا جس میں ابتدائی طور 9 افراد موقع پر ہی ہلاک ہوگئے۔ جب کہ 30 دیگر زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں بیشتر پولیس اہلکار شامل ہیں۔ دھماکے کے فوراً بعد زخمیوں کو ایمبولینسز کے ذریعے سرینگر کے صدر اسپتال، سکمز صورہ، بون اینڈ جوائنٹ اور بادامی باغ آرمی اسپتال منتقل کیا گیا۔
اسپتال ذرائع کے مطابق کچھ زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے جس کے باعث ہلاکتوں میں مزید اضافہ ہوسکتا ہے۔ جائے حادثے سے ملنے والی 6 لاشوں کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ تمام لاشوں کو پولیس کنڑول روم منتقل کیا گیا ہے جہاں ڈی این اے نمونے بھی لیے جارہے ہیں۔
دہلی لال قلعہ دھماکہ کیس سے منسلک دھماکہ خیز مواد
یہ تباہ کن دھماکہ اس دھماکہ خیز مواد کے پھٹنے سے ہوا جو کہ دہلی لال قلعہ دھماکہ کیس سے منسلک بین ریاستی دہشت گرد ماڈیول سے ضبط کیا گیا تھا اور گزشتہ چند روز سے نوگام پولیس اسٹیشن میں فرانزک جانچ کے لیے محفوظ رکھا گیا تھا۔
حفاظتی ضابطوں کی خلاف ورزی؟
سرکاری حکام کے مطابق جمعہ کی رات تقریباً ساڑھے 11 بجے فرانزک سائنس لیبارٹریر کی ٹیم اور مقامی نائب تحصیلدار مواد کا معائنہ کر رہے تھے کہ اچانک خوفناک دھماکے نے تھانے کو لرزا دیا۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ فرانزک جانچ کا یہ عمل انتہائی حساس نوعیت کا تھا، جس میں معمولی رگڑ یا دباؤ بھی تباہی خیز عمل پیدا کرنے کا سبب بن سکتا تھا۔ اس بات کا بھی جائز لیا جارہا ہے کہ اس مواد کو رہائشی علاقے میں موجود پولیس اسٹیشن میں محفوظ رکھنا حفاظتی ضابطوں کی خلاف ورزی تھی یا نہیں؟۔
گھروں کی دیواریں اور کھڑکیاں زمیں بوس
دھماکے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ نوگام پولیس اسٹیشن کا ایک بڑا حصہ مکمل طور پر تباہ ہوگیا ہے۔ متعدد گاڑیاں راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہوگئیں۔ جب کہ اردگرد کے گھروں کی دیواریں اور کھڑکیاں زمیں بوس ہوگئیں۔متعدد گھروں کے مکینوں نے شکایت کی کہ دھماکے کے جھٹکے سے ان کے گھروں کی چھتوں اور دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں ہیں۔
عام شہری کو مزید خطرہ لاحق
پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر مکمل ناکہ بندی کر دی گئی ہے تاکہ کسی عام شہری کو مزید خطرہ لاحق نہ ہو۔ سکیورٹی فورسز نے جائے وقوعہ کے قریب رہائش پذیر لوگوں کو وقتی طور پر گھروں سے باہر نکال کر محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے۔