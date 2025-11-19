ETV Bharat / jammu-and-kashmir
نوگام دھماکہ: ترال میں کینڈل مارچ کا اہتمام، ہلاک شدگان کو پیش کیا گیا خراج عقیدت
واضح رہےکہ فریدآباد سے ضبط کیے گئے دھماکہ خیز مواد کے حادثاتی طور پر پھٹنے سے 9 افراد ہلاک اور 32 لوگ زخمی ہوگئے۔
Published : November 19, 2025 at 7:00 AM IST
ترال (شبیر ترال): چودہ اور پندرہ نومبر کی درمیانی شب نوگام پولیس تھانے میں حادثاتی دھماکے میں جاں بحق افراد کی یاد میں منگل کی شام بس اسٹینڈ ترال میں ایک کنڈل مارچ نکالا گیا ہے جس میں جموں و کشمیر پولیس ترال، سول سوسائٹی ترال، سٹیزنز کونسل ترال، سومو سٹینڈ ترال ایسو سی ایشن، ٹریڈیرس ایسو سی ایشن ترال سمیت مختلف لوگوں نے اس مارچ میں حصہ لیا۔
اس موقعے پر سٹیزنز کونسل ترال کے چیرمین فاروق ترالی نے بتایا چند روز قبل نوگام سرینگر پولیس تھانے حادثاتی دھماکے میں جاں بحق ہونے والے جموں و کشمیر پولیس کے ایک افسر سمیت دیگر ہلاک شدگان کو خراج عقیدت پیش کر کے ان کے حق میں ایک کنڈل مارچ نکالا گیا ہے اور سبھی مرحومین اور زخمیوں کے حق میں دعا کی گئی ہے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ اس سانحے میں ملوث افراد کی ہلاکت پر پورا کشمیر سوگوار ہے اور دکھ کی اس گھڑی میں ہم متاثرین اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔
قابل ذکر ہے کہ چودہ اور پندرہ نومبر کی درمیانی شب کشمیر کے گرمائی دار الحکومت سرینگر میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ در اصل 'بین ریاستی دہشت گرد ماڈیول معاملے میں ہریانہ کے فریدآباد سے ضبط کیے گئے دھماکہ خیز مواد کو لا کر سرینگر کے نوگام پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا تھا۔ اس مواد کی جانچ کے لیے نمونہ لینے کے دوران حادثاتی طور پر دھماکہ ہو گیا جس میں 9 افراد ہلاک اور 32 لوگ زخمی ہو گئے۔
مزید پڑھیں:
دہلی بلاسٹ کی جانچ کر رہے کشمیر کے پولیس اسٹیشن میں بڑا دھماکہ، نو افراد ہلاک، 32 لوگ زخمی
نوگام دھماکہ: 'ضبط شدہ مواد کا نمونہ لینے کے دوران ہوا حادثہ' ڈی جی پی نے دہشت گردانہ حملے کا امکان خارج کر دیا