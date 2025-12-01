ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں کشمیر: نومبر میں دہشت گردی کے واقعات میں دو ہلاکتیں، پانچ سال میں سب سے کم
نوگام پولیس اسٹیشن میں ہوئے دھماکے کے سبب نو افراد ہلاک ہوئے تھے تاہم پولیس نے اس میں عسکری زاویہ کو رد کر دیا تھا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : December 1, 2025 at 8:45 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں نومبر کے مہینے میں دہشت گردی سے متعلق صرف دو ہلاکتیں ریکارڈ کی گئیں، جو گزشتہ پانچ برسوں میں اس ماہ میں سب سے کم تعداد ہے۔ حتی کہ نوگام پولیس اسٹیشن میں ہوئے ایک خوفناک دھماکے میں نو افراد مارے گئے تھے، تاہم پولیس نے اس دھماکے کو ’حادثاتی‘ قرار دیتے ہوئے کسی بھی عسکری زاویہ کو خارج از امکان قرار دیا تھا۔
ای ٹی وی بھارت کو موصولہ جموں و کشمیر پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق نومبر میں کسی بھی شہری یا حفاظتی اہلکار کی موت دہشت گردی کے کسی بھی واقعے میں نہیں ہوئی۔
اعداد و شمار کے مطابق: نومبر 2024 میں تین شہری، آٹھ دہشت گرد اور ایک سیکیورٹی اہلکار سمیت 12 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ نومبر 2023 میں 18 ہلاکتیں، 2022 میں 11 اور 2021 میں 21 افراد مارے گئے تھے۔ گرچہ 2020 نسبتاً پُر امن تھا، اس میں بھی نومبر میں 18 افراد مارے گئے تھے۔
2023 میں 13 دہشت گرد اور 5 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوئے تھے، 2022 میں 11 دہشت گرد، جبکہ 2021 میں 4 شہری، 16 دہشت گرد اور ایک سیکیورٹی اہلکار مارا گیا تھا۔ اسی طرح 2020 میں دو شہری، تین سیکیورٹی اہلکار اور 13 دہشت گرد مارے گئے۔ پولیس حکام نے اس کمی کو مسلسل آپریشنز اور سرحد پر بہتر چوکسی کا نتیجہ قرار دیا تھا۔ پولیس کے مطابق 7 نومبر کو کپوارہ کے کیرن سیکٹر میں دراندازی کی کوشش ناکام بنائی گئی، جہاں مشتبہ نقل و حرکت کے بعد دہشت گردوں کو محاصرے میں لیکر مارا گیا تھا۔
سال 2025 کے مجموعی اعداد و شمار اس کے برعکس ہیں۔
پولیس ریکارڈز کے مطابق اب تک سال بھر میں 116 افراد مارے جا چکے ہیں، جن میں 53 شہری، 20 سیکیورٹی اہلکار، 42 دہشت گرد اور ایک نامعلوم شخص شامل ہے۔
زیادہ تر تشدد کے واقعات جنوبی کشمیر کے پلوامہ، شوپیاں اور کولگام اضلاع میں ہوئے جبکہ صوبہ جموں کے راجوری اور پونچھ اضلاع میں بھی عسکری واقعات ریکارڈ ہوئے۔
جنوری اور فروری میں تین تین ہلاکتیں ہوئیں، مارچ میں سات، اپریل سب سے جان لیوا مہینہ ثابت ہوا جہاں پہلگام دہشت گرد حملے میں 26 شہری مارے گئے، جن میں پچیس غیر مقامی سیاح اور ایک مقامی گھوڑے بان تھا۔ مئی میں مجموعی ہلاکتیں 43 تک پہنچ گئیں۔ اس کے بعد تشدد میں بتدریج کمی دیکھی گئی۔
جون اور جولائی میں چار چار دہشت گرد ہلاک ہوئے، اگست میں سات، ستمبر میں پانچ اور اکتوبر میں دو۔ تاہم نوگام دھماکے نے اس نسبتاً پرسکون ماحول کو جھنجھوڑ دیا۔
14 نومبر کو سرینگر کے نوگام پولیس اسٹیشن میں ایک ’’حادثاتی دھماکہ‘‘ اس وقت ہوا جب فورینزک اور سیکیورٹی ٹیمیں فریدآباد سے جڑے ایک دہشت گردی کیس میں ضبط شدہ دھماکہ خیز مواد کا معائنہ کر رہی تھیں۔ اس دھماکے میں نو افراد ہلاک اور 32 زخمی ہوئے جن میں پولیس، فورینزک اہلکار، کرائم سین فوٹوگرافرز، ریونیو افسران اور ایک عام شہری شامل تھے۔
پولیس نے دہشت گردی کے امکان کو رد اور اسے ایک حادثہ قرار دیا۔ حادثہ میں پولیس اسٹیشن کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا، جبکہ کئی زخمی اب بھی زیر علاج ہیں۔
