جموں میں ای رکشا اور ای آٹو کا نیا قانون لوگوں کے لیے درد سر بن گیا
جموں میں انتظامیہ نے ای آٹو اور ای رکشا کیلئے ایک ایسا قانون بنایا ہے جس سے شہری اور آپریٹرز دونوں پریشان ہیں۔
Published : November 2, 2025 at 7:48 AM IST
جموں: انتظامیہ کی جانب سے ای آٹوز اور ای رکشا چلانے کے لیے الگ الگ زونز کے اعلان کے بعد جموں کے لوگوں کی پریشانی بڑھ گئی ہے۔ ضلع انتظامیہ کے اس فیصلے سے ان گاڑیوں کے آپریٹرز اور عام عوام دونوں ناراض ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ انتظامیہ کا یہ اقدام عوامی مفادات کے خلاف ہے۔
قوانین کیا ہیں؟
نئے قوانین کے مطابق جموں شہر کو دو الگ الگ زون میں تقسیم کیا گیا ہے۔ زون 1 جموں کے جنوبی حصے کا احاطہ کرے گا اور زون 2 جموں کے شمالی حصے بشمول پرانا شہر اور دریائے توی کے شمال میں دیگر کا احاطہ کرے گا۔ مجموعی طور پر پانچ الگ الگ زونز نوٹیفائی کیے گئے ہیں، جن میں اکھنور، رنبیر سنگھ پورہ اور نگروٹہ کے لیے الگ الگ زون شامل ہیں۔
ایک مخصوص زون میں رجسٹرڈ تمام ای رکشہ اور ای آٹو دوسرے زون کے دائرہ اختیار میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ قابل سزا جرم ہوگا۔ یہ نیا قانون جموں شہر میں 29 اکتوبر کو نافذ ہوا ہے اور ایک ماہ تک آزمائشی بنیادوں پر چلے گا۔
گاڑی مالکان کے مسائل
ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے ای آٹو اور ای رکشا ایسوسی ایشن جموں کے صدر گورو کپور نے الزام لگایا کہ ضلع انتظامیہ کو کچھ افراد اپنے چھوٹے مفادات کے لیے گمراہ کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں غریب لوگوں کی روزی روٹی ختم ہو رہی ہے۔
کپور نے کہا، "جموں کے ڈپٹی کمشنر کو گمراہ کیا گیا ہے کیونکہ جموں ایسی جگہ نہیں ہے جہاں ای-گاڑیوں کے آپریشن کے لیے زون بنائے جاسکیں، جسے حکومت نے خود سبز ماحول کے نام پر فروغ دیا تھا۔ ابتدا میں حکومت نے ای آٹوز کی خریداری کے لیے سبسڈی بھی فراہم کی تھی۔ لیکن اب کیا ہوا ہے، اور یہ ای آٹوز اور ای رکشا کو ایک مخصوص علاقے تک ہی محدود کیوں رکھا جا رہا ہے؟"
انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان زونز کو نوٹیفائی کرتے وقت حکومت نے انہیں احتجاج کرنے سے روکنے کے لیے بی این ایس ایس کی دفعہ 163 کا اطلاق کیا۔ کپور نے کہا، "ہم عدالت میں بھی نہیں جا سکتے کیونکہ اسے ابھی صرف آزمائشی بنیاد پر شروع کیا گیا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ڈی سی اس کاروبار سے وابستہ افراد اور عام لوگوں کے فائدے کے لیے اس فیصلے کو واپس لیں گے۔"
کپور نے کہا کہ انہیں جموں ضلع کے مختلف علاقوں میں آپریٹرز کی طرف سے درجنوں کالز موصول ہوئی ہیں، جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ انتظامیہ کا یہ اقدام ناقابل عمل ہے۔ انہوں نے کہا، "اگر کسی ای آٹو ڈرائیور کو گاڑی کی جانچ کے لیے کسی ورکشاپ یا نگروٹہ جانا پڑتا ہے، جہاں ریجنل ٹرانسپورٹ آفس لائسنس کی تصدیق کے لیے بلایا جاتا ہے، وہاں کوئی بھی اپنا ای آٹو یا ای رکشہ نہیں لے جا سکتا ہے۔"
لوگ کیا کہتے ہیں؟
اس نوٹیفکیشن کے نفاذ کے بعد لوگوں نے اس اقدام کے خلاف آوازیں اٹھانا شروع کر دی ہیں۔ جموں شہر کے روپ نگر علاقے کے رہنے والے راجیو کمار نے کہا، "گزشتہ رات میں نے جموں شہر کے شاستری نگر علاقے سے کھانا منگوایا، جو زون 1 میں آتا ہے۔ کیٹرر نے یہ کہتے ہوئے جیول اسکوائر سے آگے جانے سے انکار کر دیا کہ وہ زون 2 میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ قدم ٹھیک سے غور و خوض کیے بغیر اٹھایا گیا ہے۔"
مقامی باشندے بھوشن لال نے کہا کہ اگر کسی کو پرانے شہر سے ریلوے اسٹیشن یا ایرپورٹ جانے کی ضرورت ہے تو کوئی ای آٹو آپریٹر دستیاب نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سفر مکمل کرنے سے پہلے ان دونوں زون کی سرحد پر ای آٹوز کو تبدیل کرنا پڑے گا جس سے عام آدمی کی جیب پر بوجھ پڑے گا۔
دوسری جانب ٹریفک پولیس حکام نے ای آٹو اور ای رکشہ ڈرائیوروں کے خلاف سخت رویہ اپنا رکھا ہے اور ان پر جرمانے عائد کر رہے ہیں۔ ای ٹی وی بھارت نے حکام سے ان کا موقف جاننے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی تبصرہ کرنے کے لیے دستیاب نہیں تھا۔
