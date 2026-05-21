جی ایم سی اننت ناگ میں میڈیکل انٹرنز کے وظیفہ پر آواز بلند کرنے والے طلبہ کو نوٹس، سوشل میڈیا گائیڈ لائنز جاری
جی ایم سی اننت ناگ میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس انٹرنز کے وظیفہ میں اضافے کا معاملہ گرماتا جا رہا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 21, 2026 at 11:37 AM IST
اننت ناگ (اشفاق میر): گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس انٹرنز کے وظیفہ میں اضافے کے مطالبے کو لے کر تنازعہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ کالج انتظامیہ نے سوشل میڈیا پر انٹرنز کے کم وظیفہ کا مسئلہ اُٹھانے والے دو ایم بی بی ایس طلبہ کو طلب کیا ہے جس کے بعد جموں و کشمیر کی مختلف میڈیکل طلبہ تنظیموں نے اس اقدام پر شدید ردعمل ظاہر کیا ہے۔
ذرائع کے مطابق طلبہ نے ایک سوشل میڈیا ویڈیو میں میڈیکل انٹرنز کو ملنے والے کم وظیفہ اور ان کے مسائل کو اُجاگر کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ متعدد بار مطالبات کے باوجود انتظامیہ نے اس معاملے پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی۔ ویڈیو میں ایک طالب علم نے انٹرنز کے بھاری کام کے بوجھ کا ذکر کرتے ہوئے موجودہ وظیفہ کو انتہائی کم قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ دیگر ریاستوں کے مقابلے میں جموں و کشمیر کے میڈیکل انٹرنز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔
اس کے بعد کالج انتظامیہ نے دو طلبہ، عادل محمد کمار اور ساحل ناگوری، کو مبینہ طور پر کالج ضوابط کی خلاف ورزی کے سلسلے میں پرنسپل و ڈین کے دفتر میں طلب کیا۔ ذرائع کے مطابق طلبہ کو سوشل میڈیا سرگرمیوں سے گریز کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ انتظامیہ نے ویڈیو میں مبینہ نامناسب زبان کے استعمال پر بھی اعتراض جتایا۔
دریں اثناء جموں و کشمیر میڈیکل اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن نے طلبہ کو جاری نوٹس کی مذمت کرتے ہوئے اسے جائز مطالبات اُٹھانے والے طلبہ کو نشانہ بنانے کے مترادف قرار دیا۔ ایسوسی ایشن کے میڈیا کوآرڈینیٹر عاقب جاوید نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ میڈیکل طلبہ صحت خدمات کی صفِ اول میں کام کرتے ہیں اور مناسب معاوضہ مانگنا ان کا حق ہے، نہ کہ نظم و ضبط کی خلاف ورزی۔ تنظیم نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ طلبہ کی آواز دبانے کے بجائے انٹرنز کے وظیفہ میں اضافے کے دیرینہ مسئلے کو حل کیا جائے۔
انہوں نے اس کو زیر التوا مسئلہ قرار دے کر کہا کہ مسائل پر سنجیدگی سے غور کرنے کے بجائے جی ایم سی اننت ناگ کی پرنسپل نے دو طلبہ کو طلب کیا، انہیں ذاتی طور پر ہدف تنقید بنایا گیا اور ویڈیوز حذف کرنے کیلئے دباؤ ڈالا گیا۔ عاقب کے مطابق طلبہ کو خبردار کیا گیا کہ کالج میں زیر تعلیم رہتے ہوئے اس نوعیت کی ویڈیوز دوبارہ شیئر نہ کریں۔
انہوں نے کہا کہ اس معاملے کے بعد طلبہ برادری میں یہ سوال شدت سے اُٹھایا جا رہا ہے کہ اگر طلبہ اپنے حقیقی مسائل کے بارے میں پُرامن انداز میں آواز بلند کرتے ہیں تو انہیں ایسا کرنے سے کیوں روکا جا رہا ہے۔ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے نہ تو مریضوں کی رازداری کی خلاف ورزی کی اور نہ ہی ہسپتال کے حساس یا ممنوعہ مقامات جیسے آپریشن تھیٹر، لیبر روم، وارڈز یا لائبریری کے اندر کوئی ویڈیو ریکارڈ کی۔ ان کے مطابق تمام ویڈیوز ذاتی کمروں میں بنائی گئی تھیں اور صرف وظیفہ کے مسئلے تک محدود تھیں۔ عاقب نے کہا کہ اپنے حقوق، مسائل اور مطالبات کو پُرامن انداز میں پیش کرنا کوئی جرم نہیں بلکہ ہر طالب علم کا بنیادی حق ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ طلبہ کو خوف، دباؤ یا تذلیل کے بغیر اپنی بات رکھنے اور اپنے مسائل اجاگر کرنے کی آزادی ہونی چاہئے۔
ادھر جی ایم سی اننت ناگ انتظامیہ نے ایک سخت سرکولر جاری کرتے ہوئے ملازمین، افسران، آؤٹ سورس اسٹاف اور طلبہ کیلئے سوشل میڈیا کے استعمال سے متعلق نئی ہدایات نافذ کی ہیں۔ سرکولر کے مطابق کسی بھی ملازم یا طالب علم کو ادارے، مریضوں، سرکاری امور یا ہسپتال سے متعلق معلومات، تصاویر، ویڈیوز یا دستاویزات بغیر اجازت سوشل میڈیا پر شیئر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔
حکم نامے میں فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، ایکس، ٹیلیگرام اور یوٹیوب جیسے پلیٹ فارمز پر حکومتی پالیسیوں، ادارہ جاتی معاملات، سینئر افسران، ساتھی ملازمین یا دفتری امور پر تنقید سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہسپتال اور کالج کے احاطے، وارڈز، آپریشن تھیٹرز، ایمرجنسی شعبوں اور تعلیمی جگہوں میں بغیر اجازت فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی پر پابندی عائد کی گئی ہے۔
انتظامیہ نے واضح کیا ہے کہ ملازمت، تدریسی امور، مریضوں کی دیکھ بھال یا انتظامیہ سے متعلق شکایات صرف سرکاری چینلز کے ذریعے ہی اُٹھائی جائیں اور سوشل میڈیا کو اس مقصد کیلئے استعمال نہ کیا جائے۔
جب ای ٹی وی بھارت نے اس معاملے پر جی ایم سی اننت ناگ کی پرنسپل ڈاکٹر رخسانہ نجیب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اس موضوع پر براہِ راست بات کرنے سے گریز کیا اور اس سلسلے میں جی ایم سی کے ایڈمنسٹریٹیو افسر سے بات کرنے کا مشورہ دیا۔ تاہم ایڈمنسٹریٹیو افسر نے واضح کیا کہ طلبہ کے وظیفہ سے متعلق معاملہ ان کے دائرۂ اختیار میں نہیں آتا۔
انہوں نے کہا کہ اسپتال اور میڈیکل کالج کے حساس اور ممنوعہ مقامات پر ویڈیوگرافی اور فوٹوگرافی پر پابندی سے متعلق جو حکمنامہ جاری کیا ہے، وہ ادارے کے قواعد و ضوابط کے تحت جاری کیا گیا ہے تاکہ مریضوں، عملے اور دیگر افراد کی پرائیویسی متاثر نہ ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ اس اقدام کا مقصد صرف اسپتال کے نظم و ضبط اور رازداری کو برقرار رکھنا ہے، جبکہ طلبہ کے وظیفہ میں اضافے کے مسئلے سے ان کا کوئی تعلق یا کردار نہیں ہے۔
