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ایم ایس دھونی کو 100 کروڑ روپے کے ہتک عزت کے مقدمے میں نوٹس جاری، 9 اکتوبر تک دینا ہوگا جواب
سمپت کمار نےاپنی درخواست میں کہا ہے کہ ایم ایس دھونی کا بیان ہوٹلوں میں نہیں بلکہ عدالت یا سرکاری عمارت میں دیا جانا چاہیے۔
Published : September 17, 2026 at 8:48 PM IST
چنئی: مدراس ہائی کورٹ نے جمعرات 17 ستمبر 2026 کو سابق ہندوستانی کپتان مہندر سنگھ دھونی کو حکم دیا کہ وہ ریٹائرڈ آئی پی ایس افسر جی سمپت کمار کی طرف سے دائر تین نئی درخواستوں پر 9 اکتوبر 2026 تک اپنا جواب داخل کریں۔
ریٹائرڈ آئی پی ایس افسر سمپت کمار نے ایک نجی ٹیلی ویژن ڈیبیٹ شو میں الزام لگایا کہ چنئی سپر کنگز کے کپتان ایم ایس دھونی 2013 کی آئی پی ایل سیریز کے دوران شروع ہونے والے سٹے بازی کے تنازع میں ملوث تھے۔ اس کے بعد، ایم ایس دھونی نے سمپت کمار کے خلاف 2014 میں مدراس ہائی کورٹ میں مقدمہ دائر کیا، اور دعویٰ کیا کہ ان کی ساکھ کو داغدار کیا گیا ہے اور 100 کروڑ روپئے(تقریباً 1.2 بلین ڈالر) کا ہرجانہ طلب کیا گیا ہے۔
عدالت نے پہلے ہی اس طویل عرصے سے چل رہے کیس سے متعلق سی ڈی دستاویزات کو نقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ پچھلے سال فروری میں، مدراس ہائی کورٹ نے دھونی کو دستاویزات کا ترجمہ اور ٹائپ کرنے کی فیس کے طور پر ₹ 10 لاکھ (تقریباً 1 ملین ڈالر) ادا کرنے کا حکم دیا۔
اس صورتحال کے درمیان ریٹائرڈ آئی پی ایس افسر سمپت کمار کی طرف سے مدراس ہائی کورٹ میں مداخلت کی تین اہم درخواستیں داخل کی گئیں۔ درخواست میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ عدالت کی طرف سے مقرر کردہ ایڈورٹائزنگ کمشنر جے شری کی موجودگی میں دھونی کے بیان کی ریکارڈنگ کی نگرانی کے لیے ایک عدالتی افسر کا تقرر کیا جائے۔
مزید برآں، گواہوں کے لیے یہ لازمی ہونا چاہیے کہ وہ پوری سماعت کا ویڈیو ریکارڈ کریں۔ ویڈیو ریکارڈنگ کی کاپیاں انہیں اور عدالت کے مقرر کردہ افسر کو فراہم کی جائیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دھونی چونکہ ایک مشہور کرکٹر ہیں، اس لیے ان کی گواہی کسی اسٹار ہوٹل یا نجی مقام پر ریکارڈ نہیں کی جانی چاہیے، اور یہ کہ سماعت صرف عدالت کے احاطے یا کسی سرکاری عمارت میں ہونی چاہیے۔