کشمیر کے معروف صحافی پیرزادہ نثار کا انتقال
جنوبی کشمیر کے ترال علاقے سے تعلق رکھنے والے نثار ہفتہ روزہ ’کشمیر ٹراولر‘ کے مدیر اعلیٰ تھے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 14, 2026 at 3:02 PM IST|
Updated : January 14, 2026 at 3:43 PM IST
پلوامہ: وادی کے معروف صحافی اور ہفتہ روزہ ’’کشمیر ٹراولر‘‘ کے مدیر اعلیٰ نثار احمد پیرزادہ طویل علالت کے بعد بدھ کو انتقال کر گئے۔ مرحوم کو آبائی علاقہ ترال میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس موقع پر مختلف طبقہ ہائے فکر سے وابستہ لوگوں کی بڑی تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی اور مرحوم کی صحافتی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔
ترال کے ایک نامور عالم دین مولوی قطب الدین نے پیرزادہ نثار کو ایک ’’کہنہ مشق، صحافی‘‘ صحافی قرار دیتے ہوئے کہا: ’’مرحوم قلمکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سماجی کارکن اور دین پسند انسان تھے جنہوں نے ہمیشہ اپنے قلم کے ذریعے بے لوث خدمات انجام دی ہیں۔‘‘ کڑاکے کی ٹھنڈ کے باوجود مرحوم کی تجہیز و تکفین میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔
ایک مقامی شہری، محمد شفیع نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا: ’’نثار پیرزادہ نے صحافت کے ذریعے اپنا ایک نام کمایا اور تندہی کے ساتھ عوام اور سرکار کے مابین ایک پل کا کردار ادا کیا ہے۔ آج مرحوم کی رحلت نہ صرف صحافت بلکہ پورے سماج کے لیے ایک بڑا نقصان ہے۔‘‘
ای ٹی وی بھارت کے نیوز ایڈیٹر خورشید وانی کے مطابق نثار پیرزادہ ایک کہنہ مشق شاعر ہونے کے علاوہ دردمند انسان بھی تھے اور گزشتہ سات برسوں کے دوران مرحوم کو طوالت کی وجہ سے کھٹن مراحل سے بھی گزرنا پڑا تاہم اس کے باوجود انہوں نے زندگی کو خندہ پیشانی سے جیا اور آج ابدی زندگی کی جانب رواں ہوے۔
مرحوم کے پسماندگان میں اہلیہ اور دو بچے شامل ہیں۔ دریں اثناء، ورکنگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن ترال، ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نایک، ڈی ڈی سی ممبر ترال ڈاکٹر ہر بخش سنگھ، بھاجپا ترجمان الطاف ٹھوکر، کانگریس لیڈر سریندر سنگھ چنئ کے علاوہ سیول سوسائٹی ترال نے نثار پیرزادہ کی رحلت پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔
