ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشمیر کے مشہور براڈکاسٹر عبدالاحد فرہاد کا انتقال
باخوداہ ساری خودائی آسہ ہا پردن اندر، جیسی نعت کے خالق کی رحلت سے ادبی دنیا سوگوار
Published : December 22, 2025 at 10:17 AM IST|
Updated : December 22, 2025 at 12:22 PM IST
جموں ( محمد اشرف گنائی): دہائیوں تک اپنی منفرد اور گرجدار آواز اور اسلوب سے براڈکاسٹنگ اور ادب پر چھائے رہنے والے ہردلعزیز نیوز کاسٹر عبدالااحد فرہاد، جموں میں انتقال کرگئے ۔ انکی موت سے جموں و کشمیر کی سابق ریاست اردو اور کشمیری ادب کے ایک درخشاں ستارے سے محروم ہوگئی۔ براڈکاسٹنگ کے اپنے طویل کیریر میں فرہاد نے لاکھوں گھنٹے ریڈیائی لہروں کے توسط سے کروڑوں لوگوں تک معلومات پہنچائی ہیں جن سے انکی شخصیت کا تزکرہ زبان زد عام ہوگیا تھا۔ فرہاد، جو اکثر صرف اپنے تخلص سے ہی خود کو متعارف کرتے تھے، نہ صرف ایک عظیم براڈکاسٹر تھے بلکہ ادبی دنیا کے بھی شہسوار تھے۔
انکی لکھی ہوئی نعت با خوداہ ساری خودائی آسہ ہا پردن اندر، کاسہ ہا نے زانڈ ظلماتن رسول محترم ، دہائیوں سے کشمیری عوام کے دلوں کو معطر کرتی آرہی ہے۔ معروف براڈکاسٹر طلحہ جہانگیر کے مطابق فرہاد کی صرف یہ نعت ہی انکے مرتبے کو اتنا بلند کرتی ہے کہ انکی شخصیت کے دوسرے پہلووں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔
فرہاد 14 اپریل 1946 کو سرینگر کی مضافات کے صورہ علاقے میں بٹ خانوادے میں پیدا ہوئے تھے۔ انہون نے کشمیر یونیورسٹی سے کشمیری میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی تھی جس کے بعد انکا تقرر ریڈیو کشمیر میں بطور نیوز کاسٹر ہوا۔ وہ موسم سرما کی شدت کی وجہ سے گزشتہ کئی ہفتوں سے جموں کے بٹھنڈی علاقے میں مقیم تھے کیونکہ انہیں بسا اوقات سانس کی تکلیف رہتی تھی۔ انکے لواحقین میں انکی اہلیہ اور ایک بیٹی صائمہ فرہاد ہیں، جو کشمیر یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں۔ انکی میت کو جموں سے سرینگر منتقل کیا جارہا ہے جہاں نماز عصر کے بعد انکی تجہیز و تکفین انجام دی جائی گی۔
فرہاد کا تقرر ریڈیو کشمیر سرینگر میں بطور نیوز کاسٹر ہوا تھا جہاں انہوں نے اپنی دلکش اور پراثر آواز کے بل بوتے پر اپنا منفرد مقام بنا لیا تھا۔ وہ عبدالرشید، مکھن لال بیکس، اشوک جیلخانی، اور سید مظفر کاشانی جیسے نامور براڈکاسٹروں کے ساتھ ساتھ کئی دہائیوں تک ریڈیو کشمیر کے نیوز روم سے اردو اور کشمیری میں خبریں اور تبصرے سامعین تک پہنچاتے رہے۔
فرہاد کو تصوف اور اہل تصوف کے ساتھ خصوصی میلان تھا۔ خانقاہی سلسلے کے ساتھ ذہنی اور قلبی تعلق کی بنیاد پر وہ صوفیت کی ترویج میں بھی کافی نمایاں رہے۔ انہوں نے ایک انٹرویور کی حیثیت سے کشمیر کے اطراف و اکناف میں سینکڑوں شعراء، نو آموز صوفیاء اور تصوف و سلوک کے ساتھ وابستہ افراد اور مقامات کی نشاندہی کی اور انہیں عوامی سطح پر متعارف کیا۔ ریڈیو کشمیر سے سبکدوش ہونے کے بعد انہوں نے پرائیویٹ ٹیلیوژن، سوشل میڈیا اور اخبارات کے ذریعہ انٹرویوز کا سلسلہ جاری رکھا۔
مرحوم اپنی شیریں، مؤثر اور دل نشیں آواز کے باعث عوام میں بے حد مقبول تھے۔ ان کا اسلوبِ بیان نہایت آسان، بامعنی اور سامعین کے دلوں تک براہِ راست رسائی رکھتا تھا۔ ریڈیو کے ذریعے انہوں نے نہ صرف عوامی شعور کو جلا بخشی بلکہ کشمیر کی تہذیب، ثقافت کے جذبات کو بھی فروغ دیا۔
کشمیر اردو کونسل کے ترجمان جاوید ماٹجی کے مطابق مرحوم عبدلاحد فرہاد ایک منجھے ہوئے شاعر، ادیب، مترجم اور براڈکاسٹر تھے۔ "یہ چھہ ریڈیو کشمیر سرینگر۔۔۔۔۔۔وونی بوزو توہ فرہاد نہ زیوہ خبرہ " کا فقرہ آ ج بھی کشمیر میں لاکھوں لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہے۔
ماٹجی کے مطابق فرہاد اصل میں صورہ کے اندرون میں آ نچہار کے مکین تھے اور آ ج کل احمد نگر میں رہائش پذیر تھے ۔ مرحوم کو اردو اور کشمیری زبانوں پر عبور حاصل تھا اور شاعری بالخصوص صوفی شاعری کے دلدادہ تھے ۔ آ پ خود بھی صوفی ازم سے خاصےمتاثر تھے اور صوفیاء کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے تھے ۔ ساری عمر لکھنے اور پڑھنے میں صرف کی کشمیری شاعری کی طرف البتہ زیادہ میلان تھا۔ مرحوم کی اصل پہچان ایک منجھے ہوئے براڈکاسٹر کے طور تھی۔ مزاج کے اندر ظرافت کے اجزا بھی تھے۔
ای ٹی وی بھارت کے نیوز ایڈیٹر خورشید وانی کے مطابق فرہاد کی رحلت کشمیر کے علم و ادب کیلئے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ انہوں نے نیوز ریڈنگ کے شعبے میں جو معیار قائم کیا تھا اس تک معدودے چند افراد کو ہی رسائی ہوسکی ہے۔ فرہاد صاحب ایک ملنسار شخص تھے جو نوجوان پود کو ہمیشہ بہتر سے بہترین کی جانب سفر کرنے کی تلقین کرتے تھے۔
عبدالاحد فرہاد کی ادبی خدمات اور براڈکاسٹنگ کے شعبے میں ان کی گراں قدر خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کے انتقال پر مختلف ادبی، صحافتی اور سماجی حلقوں نے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے لواحقین سے تعزیت کی ہے۔
جموں کشمیر انجمن اردو صحافت نے بھی ان کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے ان کی ادبی خدمات کو سراہا ہے۔
عبدالاحد فرہاد کی تحریروں میں گہرائی اور وضاحت تھی، جبکہ ان کی عوامی مصروفیات ثقافتی اقدار کے ساتھ مضبوط وابستگی کی عکاسی کرتی ہیں۔
کشمیر کی ممتاز ادبی شخصیت عبدالاحد فرہاد کئی ادبی پلیٹ فارمز سے وابستہ رہے اور انہوں نے ادب اور نوجوان ادیبوں کو فروغ دینے والے پروگراموں کی میزبانی کی۔
یہ بھی پڑھیں: