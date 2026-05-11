جموں و کشمیر کو ریاستی درجہ نہ ملنا عوام سے وعدہ خلافی ہے، تاریگامی
Published : May 11, 2026 at 10:21 PM IST
اننت ناگ:(میر اشفاق) جموں و کشمیر ایپل فارمرس فیڈریشن (اے ایف ایف آئی) کے بینر تلے کسان تحریک کی جانب سے پیر کے روز ڈاک بنگلہ کھنہ بل اننت ناگ میں ایک روزہ ورکرس کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ کنونشن میں سی پی آئی (ایم) کے سینئر رہنما اور ایم ایل اے محمد یوسف تاریگامی نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی، جبکہ سینئر کسان رہنما غلام نبی ملک بھی اس موقع پر موجود تھے۔
کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے محمد یوسف تاریگامی نے کہا کہ جموں و کشمیر کو ریاستی درجہ بحال کرنے کا وعدہ اب تک پورا نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے وقت مقرر کرکے ریاستی درجہ بحال کرنے کی ہدایات کے باوجود مرکزی حکومت نے اپنے وعدے کو عملی جامہ نہیں پہنایا۔
انہوں نے الزام عائد کیا کہ ریاستی درجہ کی بحالی میں مسلسل تاخیر کے باعث جموں و کشمیر کے عوام خود کو دھوکہ خوردہ محسوس کر رہے ہیں۔ تاریگامی نے کسانوں اور سیب کاشتکاروں کو درپیش مختلف مسائل پر بھی روشنی ڈالی، جن میں منڈیوں میں غیر یقینی صورتحال، زرعی اخراجات میں اضافہ اور باغبانی شعبے کے لیے مضبوط حکومتی معاونت کی ضرورت شامل ہے۔
کنونشن میں بڑی تعداد میں کارکنوں، کسانوں اور پارٹی وابستگان نے شرکت کی۔ مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ خطے میں کسان برادری کے مفادات کے تحفظ کے لیے اجتماعی کوششیں وقت کی اہم ضرورت ہے ۔