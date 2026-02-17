ETV Bharat / jammu-and-kashmir
’معذوری پنشن خیرات نہیں، خدمات کا اعتراف‘ جموں کشمیر ہائی کورٹ
جموں کشمیر ہائی کورٹ نے ایک سابق فوجی کو معذوری پنشن دینے کا حکم برقرار رکھتے ہوئے مرکزی سرکار کی درخواست مسترد کر دی۔
سرینگر: ہائی کورٹ آف جموں کشمیر اینڈ لداخ نے مرکزی حکومت کی جانب سے دائر کی گئی ایک درخواست کو مسترد کرتے ہوئے آرمڈ فورسز ٹریبونل (اے ایف ٹی) کے اس فیصلے کو برقرار رکھا ہے جس کے تحت ایک سابق فوجی، رائفل مین سریندر سنگھ، کو 50 فیصد معذوری پنشن دینے کا حکم دیا گیا تھا۔
جسٹس سنجیو کمار اور جسٹس سنجے پریہار پر مشتمل ڈویژن بینچ نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ ’’فوجی میڈیکل بورڈ کی وہ رائے، جس میں بیماری کو فوجی خدمات سے غیر متعلق قرار دیا گیا تھا، مناسب جواز سے خالی تھی، اس لیے اس بنیاد پر پنشن سے انکار درست نہیں۔‘‘
مرکزی حکومت نے وزارت دفاع کے سیکریٹری اور دیگر متعلقہ حکام کے ذریعے عدالت سے رجوع کرتے ہوئے ستمبر 2022 میں اے ایف ٹی سرینگر بینچ کے اُس فیصلے کو چیلنج کیا تھا، جس میں سابق فوجی کی درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں 40 فیصد معذوری کو بڑھا کر 50 فیصد پنشن دینے کی ہدایت دی گئی تھی۔
صوبہ جموں کے ضلع کٹھوعہ کے رہائشی سریندر سنگھ نے فوجی حکام کی جانب سے معذوری پنشن مسترد کیے جانے کے بعد ٹریبونل کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق وہ 7 جولائی 2001 کو بھارتی فوج میں شامل ہوئے اور تقریباً 17 برس خدمات انجام دینے کے بعد 31 جولائی 2018 کو ملازمت سے فارغ کیے گئے۔
ریلیز میڈیکل بورڈ نے انہیں ’’شیزوفرینیا‘‘ (Schizophrenia) کا مریض قرار دیتے ہوئے عمر بھر کے لیے 40 فیصد معذوری تسلیم کی، تاہم بیماری کو فوجی خدمات سے نہ تو منسلک اور نہ ہی اس سے بڑھا ہوا قرار دیا، جس کی بنیاد پر پنشن کی درخواست رد کر دی گئی تھی۔
ہائی کورٹ نے ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد کہا کہ میڈیکل بورڈ اپنی رائے کے حق میں واضح وجوہات پیش کرنے میں ناکام رہا۔ عدالت کے مطابق بیماری کو فوجی خدمات سے غیر متعلق قرار دینے کے لیے ٹھوس بنیاد ضروری تھی، جو ریکارڈ میں موجود نہیں۔
عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ معذوری اور فوجی خدمات کے درمیان تعلق نہ ہونے کو ثابت کرنے کی ذمہ داری حکام پر عائد ہوتی ہے، نہ کہ متاثرہ فوجی پر۔
فیصلے میں عدالت نے میڈیکل رائے کو ’’مبہم اور غیر واضح‘‘ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ’’ایسی صورت میں فائدہ درخواست گزار کو دیا جانا چاہیے۔‘‘ عدالت نے اس بات کی بھی نشاندہی کی کہ شیزوفرینیا جیسی بیماری مختلف عوامل، خصوصاً ذہنی دباؤ، تنہائی اور سروس کے حالات سے بھی جنم لے سکتی ہے۔
اپنے اہم مشاہدے میں عدالت نے کہا کہ معذوری پنشن کسی قسم کی خیرات یا رعایت نہیں بلکہ فوجی اہلکاروں کی خدمات اور قربانیوں کا اعتراف ہے، جو بعض اوقات بیماری یا معذوری کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔
تمام شواہد اور قانونی نکات کا جائزہ لینے کے بعد عدالت نے قرار دیا کہ ’’ٹریبونل کے فیصلے میں کوئی قانونی خامی موجود نہیں، لہٰذا مرکزی حکومت کی درخواست بے بنیاد قرار دیتے ہوئے خارج کی جاتی ہے۔‘‘
