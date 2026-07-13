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وادی کشمیر کے اندر سیاسی لیڈروں کو مزار شہداء پر جانے کی اجازت نہ دینا انتہائی بدقسمتی ہے، رفیق احمد نایک
رفیق احمد نایک نے کہا کہ تیرہ جولائی کی تاریخ ایک الگ مسئلہ ہے اور اس کو الگ حساب سے دیکھنا چاہیے۔
Published : July 13, 2026 at 3:49 PM IST
ترال:(شبیر بھٹ) یوم شہداء کے موقع پر وادی کشمیر کے اندر سیاسی لیڈروں کو مزار شہداء جانے کی اجازت نہ دینا انتہائی بدقسمتی ہے،ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان خیالات کا اظہار پی ڈی پی لیڈر و ممبر اسمبلی ترال رفیق احمد نایک نے نشہ مکت بھارت کے سلسلے میں منعقدہ ایک تقریب کے بعد میڈیا کے ساتھ بات کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یوم شہداء کو سیاسی رنگ نہیں دینا اور سیاسی پارٹیوں کو اس بارے میں اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے سیاست کرنے سے باز رہنا چاہیے۔
رفیق احمد نایک نے کہا کہ تیرہ جولائی کی تاریخ ایک الگ مسئلہ ہے اور اس کو الگ حساب سے دیکھنا چاہیے اور قبرستان جانے سے روکنا دانشمندی نہیں ہے بلکہ اگر کوئی اپنے عقیدے کے مطابق مسجد، گردوارہ، مندر یا قبرستان جانا چاہتا ہے تو اسے اجازت دینا چاہیے ۔
ان کا کہنا تھا کہ انہیں بھی انتظامیہ کی جانب سے کل اس بارے میں اپروچ کیا گیاتاہم میں قانون کی پاسداری کرتا ہوں لیکن یہ بات سچ ہے کہ تیرہ جولائی کو کشمیر میں ہمیشہ سے ہی منایا گیا ہے اور اس کو منانے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ اس بارے میں قدغن لگانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔
واضح رہے کہ 13 جولائی کو ماضی میں جموں و کشمیر میں سرکاری یومِ شہداء اور تعطیل کے طور پر منایا جاتا تھا، تاہم 2021 میں لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ نے اسے سرکاری تعطیلات کی فہرست سے خارج کر دیا۔ نیشنل کانفرنس نے 2024 کے اسمبلی انتخابی منشور میں اس تعطیل کی بحالی کا وعدہ کیا تھا۔